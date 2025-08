Ed Sheeran ponownie w Polsce. Jak być gwiazdą stadionów i pozostać sobą?

Ed Sheeran – jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów współczesnej muzyki popularnej – zagra w sierpniu dwa koncerty we Wrocławiu. Jeden jest już wyprzedany, na drugi zostały ostatnie bilety. Czy warto? Z perspektywy historii popu, socjologii gustów i samej kultury koncertowej – zdecydowanie.

Zadebiutował w czasach, gdy gitarzysta z looperem mógł podbić serca milionów. U szczytu sławy jest nieprzerwanie od ponad dekady – co w czasach, w których gusta zmieniają się szybciej niż algorytmy TikToka, graniczy z cudem. Ed Sheeran, rudy chłopak z hrabstwa Suffolk, nie tylko zdominował streamingowe listy przebojów, ale i stał się jednym z najbardziej „demokratycznych” muzyków naszych czasów.

To właśnie ta demokratyczność – brak zadęcia, muzyczna prostota i koncertowa bliskość – wydają się kluczem do jego sukcesu. Sheeran nie potrzebuje zespołu, scenografii za miliony czy wokalnych fajerwerków. Wystarczy mu gitara, looper i stadion pełen ludzi. A ci – co ciekawe – wcale nie czują się anonimowym tłumem. „Jego koncerty są osobiste, niemal kameralne” – twierdzą fani. I coś w tym jest.

Bez skandali, bez maski – blisko ludzi

Sheeran nie wzbudza skandali, nie prowokuje, nie dzieli. Tworzy piosenki – często bardzo proste, czasem banalne – ale skutecznie trafiające w emocjonalną strunę. „Perfect” czy „Photograph” są ścieżką dźwiękową tysięcy ślubów i wspomnień. Sam Sheeran – mimo kosmicznych wyników sprzedaży, czterech nagród Grammy i tytułu „Artysty Dekady” w Wielkiej Brytanii – pozostaje zaskakująco skromny. W wywiadach najczęściej opowiada o rodzinie, dzieciństwie, lokalnym klubie piłkarskim Ipswich Town i fundacji wspierającej młodych muzyków z jego rodzinnych stron.

Warto odnotować jego koncert w stolicy Bhutanu – wydarzenie nie tylko historyczne (był pierwszym artystą tego formatu w kraju), ale też nacechowane społeczną empatią. Najtańsze bilety sprzedawano lokalnym mieszkańcom za 10 dolarów – symbolicznie i z uwzględnieniem realiów społeczno-ekonomicznych. W czasach, gdy bilety na światowe trasy sięgają kilkuset euro, ten gest zasługuje na uwagę.

Sheeran – człowiek instytucja

Oszałamiające sukcesy artystyczne nie odciągnęły go jednak od spraw przyziemnych. Gdy w 2017 roku – w wieku zaledwie 26 lat – Ed Sheeran otrzymał Order Imperium Brytyjskiego, uzasadnienie tej decyzji podkreślało na równi jego dokonania muzyczne i działalność społeczną. Artysta nie zapomniał o swoich korzeniach i do dziś pozostaje silnie związany z Ipswich – miastem, w którym się wychował. Powołana przez niego w 2019 roku Ed Sheeran Suffolk Music Foundation wspiera młodych twórców z regionu, przyznając granty artystkom i artystom poniżej 18. roku życia. Fundacja przekazała również znaczne środki na doposażenie szkoły średniej Thomas Mills High School – jego dawnego liceum. W zeszłym roku Sheeran uroczyście otworzył tam Gingerbread Man Studios, przestrzeń, w której lokalna młodzież może rozwijać swoje umiejętności w zakresie nagrywania i produkcji muzyki. W trakcie pandemii COVID-19 zasilił finansowo szpital w Ipswich, przekazując darowiznę na rzecz mieszkańców hrabstwa Suffolk, z którego pochodzi.

Od dzieciństwa kibicuje również klubowi piłkarskiemu Ipswich Town FC. Od 2021 roku jest jednym z jego głównych sponsorów, a od niedawna – także udziałowcem. W minionym sezonie piłkarze klubu występowali w koszulkach z logotypem trasy koncertowej Sheerana, co samo w sobie było dość nietypowym – ale skutecznym – połączeniem popkultury i piłki nożnej. Sam artysta nazywa to „spłatą długu wdzięczności” wobec klubu, który – jak sam podkreśla – „pozwolił mu poczuć się częścią większej społeczności” i „który po prostu kocha”.

Wrocław na mapie światowej trasy

Ed Sheeran sprzedał ponad 200 milionów płyt, a jego utwory zostały odtworzone na samym Spotify ponad 50 miliardów razy. „Shape of You” wciąż pozostaje jednym z najczęściej streamowanych utworów w historii. 14 jego singli dotarło na szczyt brytyjskiej listy przebojów – to trzeci najlepszy wynik w historii, po Beatlesach i Elvisie Presleyu. Każdy z jego albumów zadebiutował na pierwszym miejscu UK Albums Chart, a „Divide” (2017) sprzedał się w Wielkiej Brytanii w liczbie ponad 670 tysięcy egzemplarzy tylko w pierwszym tygodniu.

Trasa koncertowa „Divide Tour” była najbardziej dochodową w historii muzyki rozrywkowej – wyprzedziła nawet U2 – przynosząc 775 milionów dolarów przychodu i gromadząc 8,5 miliona widzów. Obecna trasa „Mathematics Tour”, promująca albumy „Equals” i „Subtract”, od 2022 roku odwiedziła już ponad 100 miast i przyciągnęła niemal 7 milionów uczestników. Na jej mapie znalazł się też Wrocław, gdzie Sheeran zagra 15 i 16 sierpnia na Tarczyński Arena. Pierwszy z koncertów wciąż jeszcze nie został wyprzedany.

Ed Sheeran '+-=÷x' Tour

Data: Piątek, 15.08.2025

Data: Sobota, 16.08.2025 SOLD OUT!

Miejsce: Tarczyński Arena Wrocław

Materiał przygotowany przez Loco Motion.