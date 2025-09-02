Sun Kil Moon: chimeryczny pamiętnikarz z anielskim głosem na jedynym koncercie w Polsce

Pisze piękne melodie i zaprasza słuchaczy do zwiedzania korytarzy wspomnień zbudowanych z pamiętnikarskich tekstów.

Mark Kozelek jest być może najbardziej nieprzeniknioną postacią współczesnej sceny niezależnej i jednym z ważniejszych folkowych twórców ostatnich 30 dekad. Do Warszawy Amerykanin przyjedzie pod swoim najsłynniejszym szyldem – Sun Kil Moon – i zaprezentuje swoje hipnotyzujące kompozycje już 16 października w warszawskim klubie Proxima.

Mark Kozelek jest obecny na scenie niezależnej od samego zarania lat 90. Urodzony w Ohio i dumnie reprezentujący ten amerykański stan muzyk ma koncie niemal 40 studyjnych albumów wydanych pod trzema różnymi szyldami. Najpierw dał się poznać jako współzałożyciel i lider kultowej grupy Red House Painters będącej – obok Low czy Arab Strap – jedną z najważniejszych nazw sceny slowcore’owej, która miesza folkowy anturaż i rockowe środki przekuwając je w minimalistyczne, melancholijne kompozycje. Red House Painters wydali 6 świetnie przyjętych albumów nakładem wiodących niezależnych wytwórni: 4AD oraz Sub Pop.

Po rozpadzie zespołu w 2001 r. Mark Kozelek zaskoczył krytykę muzyczną i wiernych fanów wydając album „What’s Next to the Moon” składający się jedynie z… akustycznych coverów wczesnych utworów AC/DC. Mieszanie emocjonalnej głębi z ekscentryczną przewrotnością stanie się jednym z znaków rozpoznawczych tego enigmatycznego twórcy w najbliższych latach. Równolegle powstał projekt, z którym singer-songwriter przyjedzie do Warszawy – Sun Kil Moon. Mimo otaczania się przez lata utalentowanymi muzykami, przez cały czas funkcjonowania projektu jego jedynym stałym członkiem jest właśnie Kozelek.

O jego twórczości, więcej niż opis tworzonych przez niego dźwięków i kompozycji, może powiedzieć sama nazwa tego projektu. Sun Kil Moon to nieco przekręcone personalia koreańskiego boksera Sung-kil Moona, który może się pochwalić niezwykle udaną karierą zawodową w wadze supermuszej. Po lekkiej ingerencji Kozelka dostajemy jednak obraz „słońca zabijającego księżyc”. Songwriter swoją fascynację boksem (w jednym z jego utworów wspomina Andrzeja Gołotę) łączy z poszukiwaniem metafory w prawdziwych wydarzeniach. Amerykanin jest bowiem poetą, który w swoich opowieściach posługuje się szczegółowymi, realistycznymi opisami otaczającej go rzeczywistości. Pracownika stacji benzynowej jest w stanie uczynić dramatycznym bohaterem, a torebkę po herbacie potężnym artefaktem.