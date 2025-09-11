Między techno a trip-hopem: hipnotyzujące HVOB na dwóch koncertach w Polsce

Uznany na scenie elektronicznej, poruszający się między rytmicznym techno i zmysłowym downtempo, duet HVOB dwukrotnie zagra na żywo w Polsce: 15 października w Warszawie oraz dzień później w Poznaniu!

HVOB, czyli Her Voice Over Boys, można z łatwością uznać za jeden z najciekawszych fenomenów sceny techno ostatniej dekady. Duet – składający z wokalistki, producentki i multiinstrumentalistki Anny Müller oraz doświadczonego producenta Paula Wallnera – rozpoczął działalność w 2012 roku w Wiedniu. Ich spotkanie zaowocowało projektem, który łączy hipnotyczny minimalizm pulsujących, płynnie poruszających się między techno i deep housem, bitów oraz emocjonalnej głębi syntezatorowych pasaży i zmysłowego wokalu. Efekt jest stricte taneczny, ale równocześnie, w przeciwieństwie do wielu innych reprezentantów sceny techno, intymny i atmosferyczny. Austriacy rozpoczęli działalność skromnie: publikując pierwsze nagrania w sieci. Nie musieli jednak długo czekać na pozytywny odzew, ponieważ ich produkcje przyciągnęły uwagę Olivera Koletzkiego – jednego z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych, uznanego na całym świecie twórców niemieckiego house’u. Ten zaprosił zespół do współpracy przy singlu „Bones”, który otworzył dla HVOB następne drzwi w postaci występu na kultowym – odbywającym się w będącej pozostałością po wschodnioniemieckim przemyśle, industrialnej scenerii – elektronicznym festiwalu MELT. Kolejne kostki domina ułożyły się w kaskadę rosnącej popularności, którą poświadczały między innymi wysokie miejsca na liście przebojów sewisu Beatport. Od początku działalności HVOB wyraźnie wyróżniało się na tle innych projektów z kręgu techno. Zrezygnowali z rzucającego cień na całą niemieckojęzyczną scenę elektroniczną, berlińskiego mroku na rzecz trip-hopowej poetyki. Eteryczny wokal zestawiony z ambitnym minimalizmem kompozycji przywiedzie bowiem wielu słuchaczkom i słuchaczom na myśl dokonania Lamb, wczesnego Gus Gus, Hooverphonic czy nawet Morcheeby. Duet płynnie przechodzi między aurą chill-outu oraz downtempo i obezwładniającą rytmiką. I to właśnie ta równowaga między organiczną wrażliwością a chłodną precyzją sprawiła, że zaczęto go określać mianem jednego z najoryginalniejszych głosów współczesnej, ocierającej się o mainstream sceny klubowej.