Między techno a trip-hopem: hipnotyzujące HVOB na dwóch koncertach w Polsce
HVOB, czyli Her Voice Over Boys, można z łatwością uznać za jeden z najciekawszych fenomenów sceny techno ostatniej dekady. Duet – składający z wokalistki, producentki i multiinstrumentalistki Anny Müller oraz doświadczonego producenta Paula Wallnera – rozpoczął działalność w 2012 roku w Wiedniu. Ich spotkanie zaowocowało projektem, który łączy hipnotyczny minimalizm pulsujących, płynnie poruszających się między techno i deep housem, bitów oraz emocjonalnej głębi syntezatorowych pasaży i zmysłowego wokalu. Efekt jest stricte taneczny, ale równocześnie, w przeciwieństwie do wielu innych reprezentantów sceny techno, intymny i atmosferyczny.
Austriacy rozpoczęli działalność skromnie: publikując pierwsze nagrania w sieci. Nie musieli jednak długo czekać na pozytywny odzew, ponieważ ich produkcje przyciągnęły uwagę Olivera Koletzkiego – jednego z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych, uznanego na całym świecie twórców niemieckiego house’u. Ten zaprosił zespół do współpracy przy singlu „Bones”, który otworzył dla HVOB następne drzwi w postaci występu na kultowym – odbywającym się w będącej pozostałością po wschodnioniemieckim przemyśle, industrialnej scenerii – elektronicznym festiwalu MELT. Kolejne kostki domina ułożyły się w kaskadę rosnącej popularności, którą poświadczały między innymi wysokie miejsca na liście przebojów sewisu Beatport.
Od początku działalności HVOB wyraźnie wyróżniało się na tle innych projektów z kręgu techno. Zrezygnowali z rzucającego cień na całą niemieckojęzyczną scenę elektroniczną, berlińskiego mroku na rzecz trip-hopowej poetyki. Eteryczny wokal zestawiony z ambitnym minimalizmem kompozycji przywiedzie bowiem wielu słuchaczkom i słuchaczom na myśl dokonania Lamb, wczesnego Gus Gus, Hooverphonic czy nawet Morcheeby. Duet płynnie przechodzi między aurą chill-outu oraz downtempo i obezwładniającą rytmiką. I to właśnie ta równowaga między organiczną wrażliwością a chłodną precyzją sprawiła, że zaczęto go określać mianem jednego z najoryginalniejszych głosów współczesnej, ocierającej się o mainstream sceny klubowej.
W ciągu lat zespół wydał pięć albumów studyjnych: „HVOB” (2013), „Trialog” (2015), „Silk” (2017), „Rocco” (2019) i „TOO” (2022). Każdy z nich był kolejnym krokiem w artystycznym rozwoju zespołu. Trialog zebrał szczególne uznanie krytyków – amerykański portal Thump nazwał go jednym z najważniejszych albumów roku. Pochodzący z tej płyty singiel „Azrael” zyskał szczególne zainteresowanie i do dziś jest jednym z największych hitów w repertuarze HVOB i stanowi ich świetną wizytówkę. W dyskografii duetu wyróżnia się longplay „Silk”, nagrany we współpracy z Winstonem Marshallem, multiinstrumentalistą i byłym członkiem gigantów współczesnego indie-folku – Mumford & Sons. Projekt ten pokazał z kolei, że duet potrafi otwierać się na zupełnie inne brzmienia – organiczne i gitarowe. Ich ostatni jak dotąd album, „TOO”, uznawany jest za ich najbardziej dojrzałe i złożone dzieło – pełne kontrastów, emocjonalnie rozedrgane, eksplorujące tematy alienacji i potrzeby synchronizacji ze swoim wnętrzem. Krytycy zwracali uwagę, że to także płyta, na której HVOB połączyli na stałe z pozoru sprzeczne ze sobą żywioły: intymny indie pop i mocny, czasem nawet industrialnym techno.
HVOB mają opinię jednego z najlepszych live actów współczesnej sceny elektronicznej. Wystarczy spojrzeć na ich, nagrany w ramach niezwykle popularnego cyklu Cercle, zapierający dech w piersiach występ nagrany we wnętrzu imponującej architektonicznej instalacji zdobiącej widowiskowe wybrzeże meksykańskiego Careyes. To dawka czystej imprezowej euforii skontrastowana niebiańskimi, relaksującymi brzmieniami. Duet nie ogranicza się do odtwarzania studyjnych nagrań i wpadając na improwizacyjne ścieżki rozwija znane wcześniej kompozycje na żywo w poszukiwaniu możliwie najbardziej perfekcyjnego doświadczenia.
Na przestrzeni lat HVOB wystąpili na najważniejszych festiwalach muzycznych świata: od Burning Man w Nevadzie, przez barcelońskie Sonar i Primavera Sound, po japoński Fuji Rock. W ten sposóļ zapracowali na swoją nienaganną reputację w elektronicznym środowisku. Obecnie duet prezentuje show „The Silver Cage”, które opiera się na ich hipnotycznych brzmieniach i imponującej grze świateł.
HVOB tej jesieni zagrają dwa klubowego koncerty w Polsce: 15 października w warszawskim Palladium oraz dzień później, 16 października, w klubie Tama w Poznaniu. Te występy będą idealnym dopełnieniem jesiennej, melancholijnej aury. Bilety na oba koncerty są dostępne za pośrednictwem serwisu Eventim. Organizatorem wydarzeń jest agencja FKP Scorpio Poland.
