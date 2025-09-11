Przejdź do treści
11 września 2025
Kultura

Między techno a trip-hopem: hipnotyzujące HVOB na dwóch koncertach w Polsce

11 września 2025
HVOB mają opinię jednego z najlepszych live actów współczesnej sceny elektronicznej HVOB mają opinię jednego z najlepszych live actów współczesnej sceny elektronicznej mat. pr.
Uznany na scenie elektronicznej, poruszający się między rytmicznym techno i zmysłowym downtempo, duet HVOB dwukrotnie zagra na żywo w Polsce: 15 października w Warszawie oraz dzień później w Poznaniu!

HVOB, czyli Her Voice Over Boys, można z łatwością uznać za jeden z najciekawszych fenomenów sceny techno ostatniej dekady. Duet – składający z wokalistki, producentki i multiinstrumentalistki Anny Müller oraz doświadczonego producenta Paula Wallnera – rozpoczął działalność w 2012 roku w Wiedniu. Ich spotkanie zaowocowało projektem, który łączy hipnotyczny minimalizm pulsujących, płynnie poruszających się między techno i deep housem, bitów oraz emocjonalnej głębi syntezatorowych pasaży i zmysłowego wokalu. Efekt jest stricte taneczny, ale równocześnie, w przeciwieństwie do wielu innych reprezentantów sceny techno, intymny i atmosferyczny.

Austriacy rozpoczęli działalność skromnie: publikując pierwsze nagrania w sieci. Nie musieli jednak długo czekać na pozytywny odzew, ponieważ ich produkcje przyciągnęły uwagę Olivera Koletzkiego – jednego z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych, uznanego na całym świecie twórców niemieckiego house’u. Ten zaprosił zespół do współpracy przy singlu „Bones”, który otworzył dla HVOB następne drzwi w postaci występu na kultowym – odbywającym się w będącej pozostałością po wschodnioniemieckim przemyśle, industrialnej scenerii – elektronicznym festiwalu MELT. Kolejne kostki domina ułożyły się w kaskadę rosnącej popularności, którą poświadczały między innymi wysokie miejsca na liście przebojów sewisu Beatport.

Od początku działalności HVOB wyraźnie wyróżniało się na tle innych projektów z kręgu techno. Zrezygnowali z rzucającego cień na całą niemieckojęzyczną scenę elektroniczną, berlińskiego mroku na rzecz trip-hopowej poetyki. Eteryczny wokal zestawiony z ambitnym minimalizmem kompozycji przywiedzie bowiem wielu słuchaczkom i słuchaczom na myśl dokonania Lamb, wczesnego Gus Gus, Hooverphonic czy nawet Morcheeby. Duet płynnie przechodzi między aurą chill-outu oraz downtempo i obezwładniającą rytmiką. I to właśnie ta równowaga między organiczną wrażliwością a chłodną precyzją sprawiła, że zaczęto go określać mianem jednego z najoryginalniejszych głosów współczesnej, ocierającej się o mainstream sceny klubowej.

Duet HVOB dwukrotnie zagra na żywo w Polscemat. pr.Duet HVOB dwukrotnie zagra na żywo w Polsce

W ciągu lat zespół wydał pięć albumów studyjnych: „HVOB” (2013), „Trialog” (2015), „Silk” (2017), „Rocco” (2019) i „TOO” (2022). Każdy z nich był kolejnym krokiem w artystycznym rozwoju zespołu. Trialog zebrał szczególne uznanie krytyków – amerykański portal Thump nazwał go jednym z najważniejszych albumów roku. Pochodzący z tej płyty singiel „Azrael” zyskał szczególne zainteresowanie i do dziś jest jednym z największych hitów w repertuarze HVOB i stanowi ich świetną wizytówkę. W dyskografii duetu wyróżnia się longplay „Silk”, nagrany we współpracy z Winstonem Marshallem, multiinstrumentalistą i byłym członkiem gigantów współczesnego indie-folku – Mumford & Sons. Projekt ten pokazał z kolei, że duet potrafi otwierać się na zupełnie inne brzmienia – organiczne i gitarowe. Ich ostatni jak dotąd album, „TOO”, uznawany jest za ich najbardziej dojrzałe i złożone dzieło – pełne kontrastów, emocjonalnie rozedrgane, eksplorujące tematy alienacji i potrzeby synchronizacji ze swoim wnętrzem. Krytycy zwracali uwagę, że to także płyta, na której HVOB połączyli na stałe z pozoru sprzeczne ze sobą żywioły: intymny indie pop i mocny, czasem nawet industrialnym techno.

HVOB mają opinię jednego z najlepszych live actów współczesnej sceny elektronicznej. Wystarczy spojrzeć na ich, nagrany w ramach niezwykle popularnego cyklu Cercle, zapierający dech w piersiach występ nagrany we wnętrzu imponującej architektonicznej instalacji zdobiącej widowiskowe wybrzeże meksykańskiego Careyes. To dawka czystej imprezowej euforii skontrastowana niebiańskimi, relaksującymi brzmieniami. Duet nie ogranicza się do odtwarzania studyjnych nagrań i wpadając na improwizacyjne ścieżki rozwija znane wcześniej kompozycje na żywo w poszukiwaniu możliwie najbardziej perfekcyjnego doświadczenia.

Na przestrzeni lat HVOB wystąpili na najważniejszych festiwalach muzycznych świata: od Burning Man w Nevadzie, przez barcelońskie Sonar i Primavera Sound, po japoński Fuji Rock. W ten sposóļ zapracowali na swoją nienaganną reputację w elektronicznym środowisku. Obecnie duet prezentuje show „The Silver Cage”, które opiera się na ich hipnotycznych brzmieniach i imponującej grze świateł.

HVOB tej jesieni zagrają dwa klubowego koncerty w Polsce: 15 października w warszawskim Palladium oraz dzień później, 16 października, w klubie Tama w Poznaniu. Te występy będą idealnym dopełnieniem jesiennej, melancholijnej aury. Bilety na oba koncerty są dostępne za pośrednictwem serwisu Eventim. Organizatorem wydarzeń jest agencja FKP Scorpio Poland.

Materiał przygotowany przez FKP Scorpio oraz Loco Motion Agency.

