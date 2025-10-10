Przejdź do treści
Reklama
Reklama
materiał promocyjny
10 października 2025
Kultura

Człowiek, który wygrał internet. The Kiffness zagra trzy koncerty w Polsce

10 października 2025
The Kiffness Tyler Walker The Kiffness Tyler Walker mat. pr.
Ma wielki muzyczny talent, kocha koty i potrafi rozmawiać o trudnych sprawach. Nic dziwnego, że The Kiffness – który w listopadzie zagra trzy koncerty w Polsce – jest uwielbiany na całym świecie.

Muzyczne kariery stworzone dzięki mocy internetu i jego globalnego zasięgu to standard na dzisiejszym rynku muzycznym. Ale projekt Davida Scotta – The Kiffness – to nadal ewenement w zakresie tego, jak można wykorzystać współczesne social media, by dzielić się swoją twórczością z innymi. Pochodzący z Republiki Południowej Afryki producent i multiinstrumentalista zdobywał szlify będąc częścią niezależnej muzycznej sceny Kapsztadu. Rozpoczynał jako trębacz z klasycznym wykształceniem, ale stopniowo zanurzył się w świecie elektronicznego instrumentarium i house’owych rytmów. Ponad dekadę temu The Kiffness było pełnoprawnym zespołem. Kwintet zyskał lokalną popularność i zjeździł całe RPA. Przełomowy miał się jednak dla Scotta okazać moment, w którym wyjazdy i koncerty były niemożliwe.

Młody Afrykaner, podobnie jak niemal wszystkie osoby na świecie, był zmuszony siedzieć w czterech ścianach podczas pandemii COVID-19. Niepewność dotyczącą przyszłości i losów jego kariery oraz potrzebę kontaktu z innymi i pocieszenia w trudnych i dziwnych czasach skanalizował tworząc viralowe parodie znanych hitów, które publikował m.in. na YouTube, TikToku i Instagramie. „Antibodies” na melodię “Everybody” Backstreet Boys, opowiadającą o wirusie wersję “Yesterday” Beatlesów czy “I Get Locked Down” nawiązujące do największego przeboju Chumbawamby nie tylko zyskały dziesiątki milionów odtworzeń – wywoływały też miliony uśmiechów w okolicznościach, w których dominowały ponure nastroje. Przez kilka miesięcy The Kiffness, teraz już jako projekt solowy Scotta, stał się jednym z największych wygranych okresu, który był bolesny dla rynku muzycznego.

The Kiffness Koncert w Warszawiemat. pr.The Kiffness Koncert w Warszawie

Świat jednak pokonał ostatecznie koronawirusa, a życie wielu osób oraz całej branży zaczęło wracać na znane wcześniej tory. Gdzie szukać inspiracji, gdy pandemia – temat, który przyniósł muzykowi popularność – stała się już wspomnieniem? The Kiffness znalazł inspirację… na własnej kanapie w postaci kotki Cali. Miauczenie oraz wszelkiego rodzaju inne kocie dźwięki stały się jedną z najważniejszych składowych wielu kompozycji i memicznych filmików tworzonych przez Scotta. Sztandarowym przykładem tej odnogi działalności uzdolnionego multiinstrumentalisty jest „Alugalug Cat” – remiks, który z brzmiącej niczym ludzka mowa kociej frazy tworzy chwytliwy motyw, na którym opiera się house’owy, podrywające nogi do tańca bit. Jednym prostym ruchem Kiffness wyszedł z lockdownowej szufladki, by stać się “gościem od kocich remiksów”. Ale to nadal tylko fragment arsenału, którym dysponuje.

Muzyka wszechstronnie uzdolnionego 37-latka to jednak coś więcej niż tylko internetowe memy i żarty. Gatunkowo balansuje on pomiędzy funkowym pulsem, hipnotyzującym house’em i pełnokrwistym popem. Wyraziste poczucie humoru, mocny groove i chwytliwe melodie, które potrafi znajdować w zasadzie na każdym kroku, stały się jego najmocniejszymi cechami. Tworzenie hitów z przypadkowo znalezionych nagrań ma jednak głębszy wymiar. Scott buduje w ten sposób międzynarodowe i interkontynentalne mosty – zmieniając mongolskie czy ukraińskie pieśni w viralowe przeboje pokazuje też bogactwo tradycji muzycznych całego globu.

The Kiffness Koncert we Wrocławiumat. pr.The Kiffness Koncert we Wrocławiu

Ten solidarnościowy wymiar znajduje też odbicie w ideach stojących za samymi działaniami. Artysta używa swoich internetowych, śledzonych przez miliony, profili na social mediach do komentowania wydarzeń społeczno-politycznych. Wypowiadał się między innymi na temat nadużyć władzy w jego rodzinnym RPA czy niedawnego zamachu na konserwatywnego komentatora Charliego Kirka. Silnie opowiada się także po stronie, napadniętej przez Rosję, Ukrainy. Jego remiks jednej z ukraińskich pieśni podbił serca milionów osób na świecie, a ponad 100 tysięcy dolarów zebranych dzięki jego sprzedaży trafiło do organizacji humanitarnych.

Cele charytatywne wsparły też wpływy z dystrybucji singla „Eating the Cats” samplującego jedną z dziwniejszych, nawet na jego wyśrubowane standardy, wypowiedzi Prezydenta USA Donalda Trumpa. W czasie ostatniej kampanii prezydenckiej, a dokładnie podczas debaty z nominowaną przez partię demokratyczną Kamalą Harris, amerykański przywódca twierdził, że imigranci z Haiti przebywający w miasteczku Springfield w stanie Ohio… zjadają tamtejsze koty i psy. Wielokrotnie factcheckowane i zdementowane doniesienia stały się oczywiście viralem, a uzyskawszy muzyczną formę przeobraziły się w prawdziwy hit.

The Kiffness Koncert w Gdańskumat. pr.The Kiffness Koncert w Gdańsku

Scott zbudował więc unikalną platformę – jest w stanie śmieszyć ludzi i ubarwiać im życie, ale nie stroni także od trudnych tematów. I za to jest uwielbiany – ma ponad 2,5 miliona subskrybentów na YouTube i po 1,5 miliona na Instagramie i na TikToku. Jego piosenki zebrały łącznie co najmniej kilkaset milionów odtworzeń. Mimo tych imponujących statystyk, The Kiffness najlepiej czuje się, gdy może skonfrontować się w publicznością na żywo. Właśnie na scenie można docenić jego muzyczną maestrię opierającą się na umiejętności improwizacji w tworzeniu chwytliwych melodii w mgnieniu oka. Jego koncerty to house’owa impreza, muzyczny stand-up oraz swoisty TED Talk w jednym – prawdziwie niepowtarzalne doświadczenie, które ze skrawków internetowej kultury tworzy coś prawdziwie namacalnego.

Całej gamy zwierzęcych dźwięków można się spodziewać na nadchodzących występach The Kiffness w ramach trasy „Vote for Pets”.

DATY KONCERTÓW:
5 listopada – Warszawa, Palladium
7 listopada – Wrocław, A2
8 listopada – Gdańsk, B90

Bilety na te koncerty są dostępne za pośrednictwem serwisu Eventim. Organizatorem wydarzeń jest agencja FKP Scorpio Poland.

Link: https://www.eventim.pl/artist/the-kiffness/?affiliate=FK0#calendar-start=2025-11

Materiał przygotowany przez FKP Scorpio oraz Loco Motion Agency.

Polityka 42.2025 (3536) z dnia 14.10.2025; Kultura; s. 97

materiał promocyjny

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kultura

  1. Smarzowski dla „Polityki”: Dla mnie Polska podzielona jest na trzy części. Do prawej strony nie dotrę

    Janusz Wróblewski

  2. Konkurs Chopinowski jest pełen zaskoczeń. „Klątwa pierwszego” nadal działa

    Dorota Szwarcman

  3. Recenzja filmu: „Chopin, Chopin!”, reż. Michał Kwieciński

    Janusz Wróblewski

  4. Bill Sienkiewicz, gigant komiksu i potomek Henryka: Najlepsze pokoje dostawałem dzięki nazwisku

    Jakub Demiańczuk

  5. Od Diane Keaton nie dało się oderwać wzroku. Była poważna i zabawna jak nikt inny

    Jakub Demiańczuk

Czytaj także

null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Kultura

Konkurs Chopinowski jest pełen zaskoczeń. „Klątwa pierwszego” nadal działa

Drugi etap zakończył się kwalifikacją trójki Polaków, ale też wieloma kontrowersjami. Nowością na 19. Konkursie Chopinowskim jest to, że zaskakiwani są wszyscy: i publiczność, i jurorzy.

Dorota Szwarcman
14.10.2025
null
Polityka o historii

Prof. Dudek o Kaczyńskim: skąd jego niechęć do Niemiec? Ta jedna podróż mogła mieć znaczenie

Czy Jarosław Kaczyński ma jakieś wyniesione z okresu PRL atawizmy? Gdzie szukać przyczyn antyniemieckiej fobii prezesa?

Marcin Zaremba
14.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Społeczeństwo

Sara, reporterka z Sejmu. Ta historia mogłaby być materiałem na horror

W sądzie, prócz aktu oskarżenia wobec nauczycieli i rodziców, jest też wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich.

Martyna Bunda
13.10.2025
null
Kraj

Sprawa Nord Stream: wyrok albo medal. Czy Wołodymyr Ż. naprawdę był na jachcie Andromeda?

Ukrainiec siedzi w polskim areszcie, podejrzewany o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Czy Wołodymyr Ż. naprawdę był na jachcie Andromeda, z którego pokładu dokonano zamachu? A jeśli był, to czy powinien dostać za to wyrok, czy medal?

Violetta Krasnowska, Paweł Reszka z Kijowa
17.10.2025
null
Kraj

Generałowie z telewizji. Co politycy zabałaganili, oni mają wyprostować i uporządkować

W czasie wojennym rośnie rola generałów, którzy coraz częściej goszczą w mediach. Jak wypadają na tle polityków i innych cywilnych ekspertów?

Marek Świerczyński
14.10.2025
null
Kraj

Szymon Hołownia: koniec politycznego show? Błąd za błędem, wszystko robił na odwrót

A więc to koniec kariery mesjasza „antyduopolu”, który pragnął zostać przywódcą narodu. Szymon Hołownia zapowiada odejście z polityki, pozostawiając kłopotliwy spadek w postaci rozbitej partii, od której nadal zależy koalicyjna większość.

Rafał Kalukin
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
Pokaż więcej
Reklama