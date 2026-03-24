Redakcja
24 marca 2026
Kalendarium wydarzeń: wiosna

Wiosna z kulturą, czyli przewodnik „Polityki” po imprezach artystycznych

Metallica Metallica Thomas Rasmussen/Gonzales Photo / Forum
101 najciekawszych wydarzeń kulturalnych. Dziennikarze „Polityki” podpowiadają, gdzie bywać, czego słuchać i o czym będzie się mówić w kulturze.

Marzec

18.03–6.09 | SZTUKI WIZUALNE | Aleksander Minorski. Fotografia to interwencja | Muzeum Warszawy

20.03–17.05 | SZTUKI WIZUALNE | Kwiato-stany | Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” | Radom

20.03–28.06 | SZTUKI WIZUALNE | Maria Jarema. Pęknięty modernizm | Muzeum Sztuki Nowoczesnej | Warszawa

20.03–13.09 | SZTUKI WIZUALNE | Ten kot został narysowany w czasie wojny – wystawa zbiorowa | CSW Zamek Ujazdowski | Warszawa

21.03–5.04 | MUZYKA | Festiwal Misteria Paschalia | Kraków

22.03–3.04 | MUZYKA | 30. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena | Warszawa i inne miasta

25.03–27.06 | teatr | 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych | Teatr Powszechny | Łódź

26.03 | MUZYKA | Bal w operze. Leszek Możdżer. Julian Tuwim | Warszawska Opera Kameralna | Basen Artystyczny (Warszawa)

26.03–28.06 | SZTUKI WIZUALNE | Ostatni zamek. Zamczystość polska: od Wawelu do Stobnicy | Zamek Królewski | Warszawa

27.03–17.05 | SZTUKI WIZUALNE | Jędrzej Bieńko. Kocham cię | Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” | Radom

27.03 | TEATR | Martwe natury, reż. Elsa Revcolevschi | Stary Teatr | Kraków

27.03 | TEATR | Mężczyźni objaśniają mi świat, reż. Klaudia Gębska | Teatr Narodowy | Warszawa

Polityka 13.2026 (3557) z dnia 24.03.2026; Kultura+; s. 74
