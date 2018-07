Recenzja książki: Sándor Márai, „Dziennik 1957–1966”

„Dlaczego ja to piszę? Dlaczego, po co, dla kogo?” – notuje Márai w „Dzienniku”, który był dla niego niesłychanie ważny, ale nie miał wcale pewności, czy dotrze do czytelników albo czy będzie ich więcej niż dziesięciu. Trzeci z pięciu tomów tej edycji „Dziennika” obejmuje jego lata emigracji w Ameryce. Wyjechał z Włoch w 1952 r., tęsknił cały czas za Neapolem. Dlatego dobrze jest tom trzeci czytać razem z drugim, w którym Márai po wyjeździe z Węgier znajduje swoje miejsce właśnie w Neapolu. W 1956 r. jest już w Ameryce i stamtąd śledzi wydarzenia na Węgrzech, dobija się do gazet amerykańskich, cierpi, że świat niewiele uwagi poświęca temu, co się stało. Do Stanów nigdy się nie przyzwyczaił, tęsknił za Europą, miał poczucie tymczasowości. Był natomiast wspaniałym obserwatorem – co widać w jego zapiskach z podróży.

Sándor Márai, Dziennik 1957–1966, przeł. Teresa Worowska, wyd. Czytelnik, Warszawa 2018, s. 588

Książka do kupienia w sklepie internetowym Polityki