Recenzja książki: Joanna Orska i Andrzej Sosnowski, „Awangarda jest rewolucyjna, albo nie ma jej wcale”

Co i raz ogłasza się koniec awangardy, śmierć eksperymentu w sztuce, a tymczasem ten impuls nieustająco powraca. „Awangarda jest potrzebna jak powietrze” – pisze autorka posłowia tej antologii poetyckiej Joanna Orska. Do lat 70. poezja przywoływała tradycje awangardowe z początku XX w., pod koniec lat 80. i w latach 90. zaczęło się poszukiwanie nowego klasycyzmu i ucieczki od eksperymentów. Zresztą podobne głosy można usłyszeć i dziś, należą one do tych, którzy doceniają tylko wysoki ton poezji. Jednak to źródło awangardowe cały czas bije – można się tylko pokłócić o to, co jest, a co nie jest awangardą. I w jakiej jest ona kondycji.

Awangarda jest rewolucyjna, albo nie ma jej wcale, wybór i opracowanie Joanna Orska i Andrzej Sosnowski, WBPiCAK, Poznań 2019, s. 680