Materiały wykorzystane podczas gali Paszportów POLITYKI 2019

FILM

Bartosz Bielenia: fragmenty zwiastuna i filmu „Boże Ciało”, reż. Jan Komasa, producent: Aurum Film, dystrybutor: Kino Świat

Bartosz Kruhlik: fragmenty zwiastuna filmu „Supernova”, reż. Bartosz Kruhlik, producent: Studio „Młodzi i Film” im. Andrzeja Munka, dystrybutor: Forum Film

Mateusz Pacewicz: fragmenty zwiastuna oraz filmu „Boże Ciało”, reż. Jan Komasa, producent: Aurum Film, dystrybutor: Kino Świat

TEATR

Magdalena Drab: fragment zwiastuna spektaklu „Wyzwolenia”, reż. Piotr Cieplak, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

Monika Frajczyk: fragmenty rejestracji spektaklu „Cząstki kobiety”, reż. K. Mundruczo, TR Warszawa; fragmenty rejestracji spektaklu „Dług”, reż. Jan Klata, Teatr Nowy Proxima w Krakowie

Weronika Szczawińska: fragmenty spektaklu „Nigdy więcej wojny”, reż. Weronika Szczawińska, Komuna Warszawa; fragmenty spektaklu „Rozmowa o drzewach”, reż. Weronika Szczawińska, Komuna Warszawa; fragmenty spektaklu „Po prostu”, reż. Weronika Szczawińska, Instytut Sztuk Performatywnych

LITERATURA

Weronika Murek: okładka książki „Feinweinblein. Dramaty”, Weronika Murek, Wydawnictwo Czarne

Dominika Słowik: okładka książki „Zimowla”, Dominika Słowik, Wydawnictwo Znak

Urszula Zajączkowska: okładka książki „Patyki, badyle”, Urszula Zajączkowska, Wydawnictwo Marginesy

SZTUKI WIZUALNE

Alex Baczyński-Jenkins: dokumentacja performansu „Nim zakwitnie tysiąc róż (z Warszawą w tle)”, Fundacja Galerii Foksal, Warszawa 2018, fot. Spyros Rennt; dokumentacja performansu „Nim zakwitnie tysiąc róż (z Warszawą w tle)”, Fundacja Galerii Foksal, Warszawa 2018, fot. Karolina Zajączkowska; „Untitled (Holding Horizon)”, Alex Baczyński-Jenkins, 2018, London Frieze Artist Award, fot. Spyros Rennt; „Untitled (Holding Horizon)”, Alex Baczyński-Jenkins, 2018. Performance part of Meetings on Art, 58th Venice Biennale, 2019, fot. Riccardo Banfi – dzięki uprzejmości Delfina Foundation and Arts Council England; Tańce bez tytułu, Alex Baczyński-Jenkins, 2019, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, fot. Dawid Nickel; „Until a thousand roses bloom (with Warsaw in the background)”, Alex Baczyński-Jenkins, 2018, w ramach Such Feeling, Kunsthalle Basel, 2019, fot. Diana Pfammatter / Kunsthalle Basel

Weronka Gęsicka: zdjęcia z cyklu Traces, z cyklu Kolekcja, z cyklu SMASH (fotografie źródłowe: Alamy), Weronika Gęsicka, zdjęcia dzięki uprzejmości artystki i Galerii Jednostka

Roman Stańczak: zdjęcie „Roman Stańczak pracujący nad rzeźbą LOT”, film dokumentalny „LOT”, reż. Anna Zakrzewska i Łukasz Ronduda, 2019; zdjęcie dokumentujące rzeźbę LOT, Roman Stańczak, Pawilon Polski, 58 Międzynarodowa Wystawa Sztuki – La Biennale di Venezia, Wenecja 2019, fot. Weronika Wysocka; dokumentacja projektu „Wiatrołomy”, Roman Stańczak, Zachęta, Warszawa 2018, fot. Weronika Wysocka; dokumentacja „STAŃCZAK_LOT_ praca nad wystawą”, fot. Bartosz Górka

MUZYKA POWAŻNA

Jakub Józef Orliński: fragment teledysku „Jakub Józef Orliński – Bononcini: Infelice mia costanza (Aminta)” z albumu „Facce d’Amore”, wyk. Jakub Józef Orliński, Il Pomo d′Oro, dyr. Maxim Emelyanychev (P) 2019 Warner Classics/Erato; fragment teledysku „Jakub Józef Orliński – Händel: Pena tiranna (Amadigi di Gaula)” z albumu „Facce d’Amore”, wyk. Jakub Józef Orliński, Il Pomo d′Oro, dyr. Maxim Emelyanychev (P) 2019 Warner Classics/Erato; utwór Giovanniego Bononciniego „Infelice mia Costanza (Aminta)” z albumu „Facce d’Amore”, wyk. Jakub Józef Orliński, Il Pomo d′Oro, dyr. Maxim Emelyanychev (P) 2019 Warner Classics/Erato

Krystian Lada: fragment materiału audiowizualnego oraz podkład muzyczny z opery „I Capuleti i e Montecchi”, V. Bellini, Opera Wrocławska; fragment nagrania superwidowiska „Nabucco”, G. Verdi, Opera Wrocławska

Martyna Pastuszka: fragment materiału audiowizualnego oraz podkład muzyczny J. Haydn – Symfonia nr 13 D-dur – cz. I Allegro molto, {oh!} Orkiestra Historyczna; fragment materiału audiowizualnego W.A. Mozart – Requiem – Dies Irae, {oh!} Orkiestra Historyczna

MUZYKA POPULARNA

Błażej Król: fragment teledysku „Smaki i Zapachy”, Król, wydawca ART2 Music, dystrybucja Agora

Robert Piernikowski: fragment teledysku „Dobre duchy”, Piernikowski, „The Best of moje getto”, Asfalt Records; fragment teledysku „Trwamy”, Piernikowski, „No fun”, Latarnia Records

Hania Rani: fragment teledysku „Glass”, Hania Rani, Gondwana Records

KULTURA CYFROWA

Jacek Brzeziński, Artur Ganszyniec: fragment trailerów gry „Wanderlust. Travel Stories”, Different Tales

Aleksandra Jarosz: fragment trailera gry „Fantastic Fetus”

Dawid Ciślak: fragment trailera oraz teasera gry „We. The Revolution”, Polyslash

KREATOR KULTURY

Zdjęcie Olgi Tokarczuk, fot. Karpati & Zarewicz/ZAiKS

Oraz:

Sylwetki nominowanych: fot. Leszek Holf-Zych („Polityka”)

Oprawa muzyczna gali: Wacław Zimpel

Dawid Podsiadło z zespołem: „Trofea” (autor tekstu: Dawid Podsiadło, autor muzyki: Bartosz Dziedzic)

Artur Rojek z zespołem: „Kundel” (autor tekstu: Radek Łukasiewicz, autorzy muzyki: Artur Rojek, Bartosz Dziedzic), „Bez końca” (autor tekstu: Radek Łukasiewicz, autorzy muzyki: Artur Rojek, Bartosz Dziedzic), „Sportowe życie” (autor tekstu: Radek Łukasiewicz, autorzy muzyki: Artur Rojek, Bartosz Dziedzic)