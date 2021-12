Nominacja w kategorii Teatr: Jędrzej Piaskowski i Hubert Sulima

Nikt tak, trochę jajcarsko, trochę krzepiąco, z przymrużeniem oka, ale serio nie gada dziś z widownią.

Duet reżysersko-dramaturgiczny, do Paszportu POLITYKI pierwszy raz nominowany w ubiegłym roku. Urodzony w 1988 r. w Warszawie Jędrzej Piaskowski jest absolwentem reżyserii w Akademii Teatralnej w Warszawie, studiował też muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim. Hubert Sulima jest rok młodszy i pochodzi z Bielawy w Górach Sowich. Studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim i reżyserię w krakowskiej AST. Pracują razem od czterech lat, a uwagę krytyków zwraca nieszablonowość i nieoczywistość ich działań.

„Za spektakle, które wyróżniają się na tle polskiego teatru, coraz bardziej przewidywalnego” – napisał bez owijania w bawełnę Jacek Cieślak. Za „szukanie trzeciej drogi w polskim teatrze, »pomiędzy bezużytecznym konserwatyzmem a hermetyczną nowoczesnością«” – chwalił Jacek Sieradzki. Zaś Dariusz Kosiński w swojej nominacji oryginalność języka teatralnego Piaskowskiego i Sulimy wiąże z kategorią czułości i przeciwstawia modnie ciemnym i depresyjnym produkcjom konkurencji. Ich najnowsze, nagradzane i doceniane, przedstawienia to „Jezus” (warszawski Nowy Teatr), płynnie łączący surrealizm z ewangeliczną miłością, „Nad Niemnem. Obrazy z czasów pozytywizmu” (Teatr im. Osterwy w Lublinie), w którym lekturową prozę Elizy Orzeszkowej czytają lekko pastiszowo, ale wiernie, z szacunkiem i szeregiem pytań o współczesną Polskę. Czy „Komedia. Wujaszek Wania” Czechowa (Teatr Zagłębia w Sosnowcu) – w ich adaptacji historia o nieudacznikach i nieszczęśliwcach próbujących stawiać czoła życiu, czyli ludziach takich jak my. Łączy je lekki ton, zabawa formą, czułe spojrzenie na bohaterów, ich upadki i śmiesznostki oraz wiara w człowieczeństwo i, jednak, pozytywną moc wspólnoty.

No i, co też nie bez znaczenia, programowy brak hermetyczności i przyjazne podejście do widza. „Nikt tak, trochę jajcarsko, trochę krzepiąco, z przymrużeniem oka, ale serio nie gada dziś z widownią; niech wytrwają obaj panowie na tej drodze” – apeluje Jacek Sieradzki.

Oni nominowali:

Michał Centkowski („Newsweek”), Jacek Cieślak („Rzeczpospolita”, „Teatr”), Tomasz Domagała (blog Domagała Się Kultury), Łukasz Drewniak (Teatralny.pl), Dariusz Kosiński („Tygodnik Powszechny”, Uniwersytet Jagielloński), Monika Kwaśniewska-Mikuła („Didaskalia”, Uniwersytet Jagielloński), Katarzyna Niedurny (Dwutygodnik.com), Jacek Sieradzki („Dialog”), Joanna Targoń („Gazeta Wyborcza”, „Didaskalia”), Jacek Wakar (krytyk niezależny).

Ponadto zgłoszeni zostali:

Wiktor Bagiński (reżyser), Sara Celler-Jezierska (aktorka), Jan Czapliński (dramaturg, dramatopisarz), Czarne Szmaty (kolektyw akcjonistyczny), Oksana Czerkaszyna (aktorka), Maciej Gorczyński (reżyser), Dominika Knapik (choreografka, reżyserka), Dorota Nawrot (scenografka), Maja Pankiewicz (aktorka), Aleksandr Prowaliński (reżyser światła i scenograf), Malina Prześluga (dramatopisarka, dramaturżka), Paweł Sakowicz (choreograf), Jakub Skrzywanek (reżyser, dyr. art. Teatru Współczesnego w Szczecinie), Karolina Staniec (aktorka), Małgorzata Warsicka (reżyserka), Martyna Wawrzyniak (dramaturżka), Dawid Żakowski (aktor, reżyser, pedagog).

