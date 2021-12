Nominacja w kategorii Muzyka poważna: Teoniki Rożynek

W swoim języku muzycznym, używając zarówno dźwięków elektronicznych, jak i instrumentalnych, hołduje estetyce usterek.

Mieszka w Warszawie, ale pochodzi z Krakowa, gdzie urodziła się w 1991 r. W wieku 4 lat rozpoczęła naukę gry na skrzypcach. Kompozycję studiowała na warszawskim Uniwersytecie Muzycznym u Krzysztofa Baculewskiego. Uczestniczyła też w kursach kompozytorskich w Radziejowicach, Letnich Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt i przy Donaueschinger Musiktage. Gra – jak pisze na swojej stronie internetowej – „na skrzypcach, elektronikaliach i odpadach”.

Jej utwory wykonywane były m.in. na Warszawskiej Jesieni, wrocławskim festiwalu Musica Electronica Nova, krakowskich Sacrum Profanum i Unsound, a także w Kolonii czy Ostrawie. Jest autorką muzyki filmowej m.in. do „Wieża. Jasny dzień” Jagody Szelc (wyróżnionego Paszportem POLITYKI) czy „Prime Time” (nagroda za muzykę na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Gdyni), a także muzyki teatralnej, m.in. do „Hymnu do miłości” Marty Górnickiej (nagroda na 10. Festiwalu Boska Komedia za najlepszą muzykę), do spektakli telewizyjnych, np. „Słabi” w reżyserii Arka Biedrzyckiego (nagroda za muzykę na Teatroteka Fest 2019). Bierze udział w różnego rodzaju działaniach kolektywnych. Współzałożycielka grupy kompozytorskiej gen~.rate z Aleksandrą Kacą, Żanetą Rydzewską i Rafałem Ryterskim, z którymi wspólnie organizowała koncerty.

W swoim języku muzycznym, używając zarówno dźwięków elektronicznych, jak i instrumentalnych, hołduje estetyce usterek („Błąd potrafi stworzyć dodatkową warstwę, która jest dla mnie znacznie bardziej interesująca” – powiedziała w wywiadzie dla „Glissanda”). Jej muzykowanie ma w sobie wiele z zabawy. Jacek Marczyński nominuje ją „za nieograniczoną wręcz wyobraźnię dźwiękową i swobodne poruszanie po różnorodnych światach – muzyki współczesnej, elektroniki, muzyki filmowej oraz teatralnej”, a Jacek Hawryluk „za niezależność, kreatywność, oryginalność i swoistą komunikatywność – wywiedzioną z życia codziennego – języka muzycznego, za wiarę w to, że tworzenie to także działalność kolektywna o silnym podtekście społecznym, i za ciągłe udowadnianie, że granice w muzyce nowej są wyłącznie po to, by je przekraczać”.

***

Oni nominowali:

Anna S. Dębowska („Gazeta Wyborcza”, „Beethoven Magazine”), Jacek Hawryluk (Polskie Radio Dwójka), Dorota Kozińska (publicystka niezależna), Jacek Marczyński („Rzeczpospolita”, „Ruch Muzyczny”), Jakub Puchalski (publicysta niezależny), Adam Rozlach (Polskie Radio Jedynka), Krzysztof Stefański („Ruch Muzyczny”), Jan Topolski („Glissando”), Marlena Wieczorek (meakultura.pl), Kinga A. Wojciechowska („Presto”).

***

Ponadto zgłoszeni zostali:

Krzysztof Bączyk (bas), Maniucha Bikont (śpiewaczka folkowa), Adriana Ferfecka (sopranistka), Marta Gardolińska (dyrygentka), Monika Kaźmierczak (carillonistka), Szymon Komasa (baryton), Krzysztof Komendarek Tymendorf (altowiolista), Adam Kośmieja (pianista), Lilianna Krych (dyrygentka), Jakub Kuszlik (pianista), Szymon Mechliński (baryton), Aleksandra Olczyk (sopranistka), Kamil Pacholec (pianista), Zuzanna Pietrzak (pianistka), Anna Przybysz (organistka), Aleksandra Słyż (kompozytorka), Martyna Zakrzewska (pianistka), Baayon Duo,Spółdzielnia Muzyczna.

