Nominacja w kategorii Muzyka popularna: Paweł Szamburski

Muzyka Bastardy, na czele której stoi, niespieszna, bardzo niska i potężna w brzmieniu, nie da się porównać z niczym innym w skali światowej.

Świetnych klarnecistów w Polsce nie brak – dodatkowo jeszcze potrafią wykorzystać gatunkową elastyczność, którą daje ten instrument. Ale nawet wśród nich Paweł Szamburski wybrał sobie wyjątkową ścieżkę i stanął na czele łączącej muzykę dawną i nowoczesną formacji Bastarda, w której grywa wraz z Michałem Górczyńskim (też klarnecistą) i Tomaszem Pokrzywińskim (wiolonczela). Muzyka Bastardy, niespieszna, bardzo niska i potężna w brzmieniu, nie da się porównać z niczym innym w skali światowej, a od grania swoich wersji utworów renesansowych grupa przeszła do tworzenia własnych kompozycji, które w roku 2021 wypełniły refleksyjny album „Kołowrót”, nagrany z Chórem Uniwersytetu SWPS, oraz interpretacji klasyków portugalskiej piosenki na „Fado”, stworzonym w tym samym roku wspólnie z mieszkającym w Polsce wokalistą i gitarzystą João de Sousą.

O tej drugiej płycie Jan Błaszczak napisał, że to „minimalistyczny, pełen oddechu, melancholijny album prowadzony przez melodie tak piękne, że chce się z tym smutkiem obcować jak najdłużej”. A przecież pracowity Szamburski wydał w 2021 r. jeszcze solowy album „Uroboros”, medytację z przetwarzanymi partiami klarnetu – o cykliczności życia („Kołowrót” odnosi się do cykliczności natury). „Przez lata w cieniu innych wybitnych postaci bujnej warszawskiej sceny alternatywno-jazzowo-improwizującej, w tym laureatów Paszportów POLITYKI (Macio Moretti, Marcin Masecki, Wacław Zimpel) i do nich nominowanych (Raphael Rogiński). Teraz wreszcie na froncie” – napisał nominujący go Jędrzej Słodkowski.

Urodzony w 1980 r. Paweł Szamburski studiował antropologię kultury i muzykologię na UW, na klarnecie zaczął grać późno, ale od razu stał się organizacyjnym i kreatywnym sercem warszawskiego środowiska muzycznego. Współtworzył legendarne już improwizowane cykle Galimatjazz i Djazzpora, był jednym z założycieli wytwórni Lado ABC, odegrał też ważną rolę w budowaniu sceny nowej muzyki żydowskiej, jako członek kwartetu klarnetowego Ircha (m.in. z Mikołajem Trzaską), a także w kwartecie Cukunft. Komponuje utwory ilustracyjne dla filmu i teatru. Myśli o muzyce jako o działaniu społecznym i patrzy na nią bez gatunkowych ograniczeń.

Oni nominowali:

Jan Błaszczak („Tygodnik Powszechny”, „Przekrój”), Gabi Drzewiecka (TVN), Tomasz Gregorczyk i Janusz Jabłoński (Polskie Radio Dwójka, typują wspólnie), Rafał Księżyk (Dwutygodnik.com), Jacek Skolimowski („Newsweek”), Jędrzej Słodkowski („Gazeta Wyborcza”), Jarek Szubrycht („Gazeta Wyborcza”, „GAMA”), Agnieszka Szydłowska (newonce.radio), Marcin „Flint” Węcławek (CGM.pl, Interia.pl, „GAMA”), Hirek Wrona (krytyk niezależny).

Ponadto zgłoszeni zostali:

