Nominacja w kategorii Kultura cyfrowa: Magdalena Cielecka, Jakub Kwinta, Marcin Rybiński (Anshar Studios)

Twórcy „Gamedeca” z Anshar Studios – jak sami ją określają, „adaptatywnej cyberpunkowej gry RPG” – podjęli trudne wyzwanie stworzenia gry, w której każda decyzja ma znaczenie.

Ambicją wielu twórców fabularnych gier wideo jest stworzenie takiej interaktywnej przygody, w której każdy wybór gracza ma realny wpływ na dalsze jego losy w przedstawionym świecie. Twórcy „Gamedeca” z Anshar Studios – jak sami ją określają, „adaptatywnej cyberpunkowej gry RPG” – podjęli to trudne wyzwanie. Zgodnie z deklaracją: „»Gamedec« (…) nieustannie dostosowuje się do decyzji, które podejmiesz i przede wszystkim nigdy Cię nie osądza – tylko ty możesz to zrobić”. Dla rodzimego odbiorcy miłym polonicum jest umieszczenie akcji gry w XXII-wiecznej Warszawie. To konsekwencja wykorzystania przez Anshar Studios uniwersum opisanego przez Marcina Sergiusza Przybyłka w cyklu powieści SF „Gamedec”. Przybyłek notabene wspomagał autorów gry swoim piórem, pomagając w pisaniu m.in. dialogów. Tak jak w książkach jest to opowieść o prywatnym detektywie (wybór płci należy do gracza) tropiącym zbrodnie popełniane w wirtualnych światach.

Magdalena Cielecka, absolwentka WZiKS UJ (kulturoznawstwo: elektroniczne przetwarzanie informacji; filmoznawstwo, spec. projektowanie gier wideo), dołączyła do zespołu „Gamedeca” w roli producentki w 2020 r., kilka miesięcy po objęciu stanowiska szefowej produkcji w Anshar Studios. Karierę w branży gier wideo rozpoczęła w 2012 r. w krakowskim oddziale Artifex Mundi. Autorka programu kierunku Game Design na krakowskiej Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera, od 2019 r. jest prodziekanką tegoż kierunku. Pisze doktorat na temat struktur dialogowych w grach cyfrowych.

Marcin Rybiński, dyrektor kreatywny projektu, zdobywa doświadczenie w branży gier wideo od 2009 r. Pracował przy produkcji „Combat Wings” oraz „Dogfight 1942” w katowickim oddziale City Interactive. W Anshar Studios pracuje od 2012 r. Wykładał „Tworzenie gier na urządzenia mobilne” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, prowadził także zajęcia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Szczególną rolę w pracy na rzecz sukcesu „Gamedeca” odegrał Jakub Kwinta, PR&Marketing Manager Anshar Studios, który doświadczenia zdobywał m.in. na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prowadzona przez niego w 2020 r. kampania crowdfundingowa na platformie Kickstarter stała się trzecią największą kampanią w kategorii gier wideo. Gracze zyskali dzięki niej realny wpływ na produkcję tytułu i plany studia.

***

Oni nominowali:

Marek Czerniak (Fundacja Indie Games Polska),Anna Desponds (Podkast ODBIORNIK, Fundacja Pełne Zanurzenie), Mirosław Filiciak (Uniwersytet SWPS, „Pixel”), Maria Garda (University of Turku, Polskie Towarzystwo Badania Gier), Adam Mazur (Blokmagazine.com, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Iza Pogiernicka (twitch.tv/9kier, „CD-Action”), Paweł Schreiber (UKW, „Pixel”), Barnaba Siegel („CD-Action”), Michał Radomił Wiśniewski („Pixel”, Dwutygodnik.com), Jerzy Szeja (Polskie Towarzystwo Badania Gier, UW).

***

Ponadto zgłoszeni zostali:

Awaken Realms Digital (gra „Tainted Grail: Conquest”), Bloober Team („The Medium”), Szymon Charko (Black Eye Games, „Siege Survival: Gloria Victis”), Creepy Jar, Bella Ćwir, Przemysław Danowski (reżyser dźwięku w projektach immersyjnych), The Farm 51 („Chernobylite”), Jakub i Katarzyna Kisielowie (Kubold, „Hellish Quart”), Krzysztof „KK” Kluczek („Before I Slumber”), Wojciech Lekki, Paweł Lekki (EXOR Studios, „The Riftbreaker”), One More Level („Ghostrunner”), People Can Fly („Outriders”), Agnieszka Polska („Plan Tysiącletni”), WRO.

