Nominacja w kategorii Muzyka popularna: Sw@da x Niczos

Sw@da x Niczos
Białostocki duet muzyczny, który łączy taneczne brzmienia z całego świata z podlaskimi tradycjami, tworząc unikalny styl Podlasie Bounce. Niczos, czyli Nika Jurczuk, to wokalistka, raperka i skrzypaczka. Urodzona w Bielsku Podlaskim, na studia – z fizyki, a potem informatyki – przyjechała do Warszawy, by potem wrócić na Podlasie, do Białegostoku. Sw@da, czyli Wiktor Szczygieł, to producent muzyczny, także Podlasiak, tyle że z polsko-kolumbijskiej rodziny.
Ten drugi, mocno zainspirowany taneczną muzyką z Ameryki Łacińskiej, wyobraził sobie, jak mogłaby wyglądać muzyka białoruskiej młodzieży spod Hajnówki, gdyby od dawna posługiwano się tam elektronicznym instrumentarium. Sw@da w 2019 r. otrzymał wyróżnienie na Festiwalu Muzyki Folkowej Polskiego Radia „Nowa Tradycja”, a później nominację do Fryderyka za nagrany z Karoliną Cichą album „Sad” (2022 r.).
Niczos zgłębiała tradycję muzyczną regionu, uczyła się gry na skrzypcach i białego śpiewu, od 2021 r. działała w formacji Hajda Banda wykonującej muzykę z obu stron Puszczy Białowieskiej: zachodniobiałoruską, poleską i podlaską. Stopniowo interesowała się też pudlaśką movą, czyli miejscowym mikrojęzykiem. Ze Sw@dą współpracowali już od kilku lat, ale płyta założonego przez nich duetu „#InDaWoods”, opublikowana późną jesienią 2024 r., połączyła wszystkie najważniejsze dla nich wątki: współczesną muzykę taneczną spoza obszaru anglosaskiego, rozwijającą się w symbiozie z lokalnymi tradycjami, z tekstami po podlasku, oryginalnymi, choć jednak inspirowanymi ludowością. Nazwali to Podlasie Bounce.
Utwór „Lusterka” zgłosili do krajowych eliminacji Konkursu Piosenki Eurowizji – dostał się do finału, gdzie przegrał tylko z piosenką Justyny Steczkowskiej, zbierając prawie 24 proc. głosów widzów. O znanym dotąd głównie lokalnie duecie zrobiło się głośno.
Jednocześnie ich sukces pokazał w nowym świetle całe ciekawe środowisko działające na styku tradycji i nowoczesności – Niczos w 2024 r. opublikowała również ambientową płytę „Toń” w innym duecie – z Antoniną Car. Sukcesy duetu Sw@da x Niczos można potraktować jako część zwrotu ludowego, ale też patrzeć przez pryzmat odkrywania na nowo mniejszości narodowych i małych ojczyzn. Są tu lokalne wątki polityczne, bo sytuacja na granicy z Białorusią pozostaje napięta, ale można też odnaleźć w tych nagraniach ducha zmieniającej się na całym globie muzyki tanecznej.
