MUZYKA POPULARNA
2 grudnia 2025
Paszporty POLITYKI

Sw@da x Niczos

Nominacja w kategorii Muzyka popularna: Sw@da x Niczos

Sw@da x Niczos: Wiktor Szczygieł i Nika Jurczuk Sw@da x Niczos: Wiktor Szczygieł i Nika Jurczuk Leszek Zych / Polityka
Ich sukces pokazał w nowym świetle całe ciekawe środowisko działające na styku tradycji i nowoczesności.
Białostocki duet muzyczny, który łączy taneczne brzmienia z całego świata z podlaskimi tradycjami, tworząc unikalny styl Podlasie Bounce. Niczos, czyli Nika Jurczuk, to wokalistka, raperka i skrzypaczka. Urodzona w Bielsku Podlaskim, na studia – z fizyki, a potem informatyki – przyjechała do Warszawy, by potem wrócić na Podlasie, do Białegostoku. Sw@da, czyli Wiktor Szczygieł, to producent muzyczny, także Podlasiak, tyle że z polsko-kolumbijskiej rodziny.

Ten drugi, mocno zainspirowany taneczną muzyką z Ameryki Łacińskiej, wyobraził sobie, jak mogłaby wyglądać muzyka białoruskiej młodzieży spod Hajnówki, gdyby od dawna posługiwano się tam elektronicznym instrumentarium. Sw@da w 2019 r. otrzymał wyróżnienie na Festiwalu Muzyki Folkowej Polskiego Radia „Nowa Tradycja”, a później nominację do Fryderyka za nagrany z Karoliną Cichą album „Sad” (2022 r.).

Niczos zgłębiała tradycję muzyczną regionu, uczyła się gry na skrzypcach i białego śpiewu, od 2021 r. działała w formacji Hajda Banda wykonującej muzykę z obu stron Puszczy Białowieskiej: zachodniobiałoruską, poleską i podlaską. Stopniowo interesowała się też pudlaśką movą, czyli miejscowym mikrojęzykiem. Ze Sw@dą współpracowali już od kilku lat, ale płyta założonego przez nich duetu „#InDaWoods”, opublikowana późną jesienią 2024 r., połączyła wszystkie najważniejsze dla nich wątki: współczesną muzykę taneczną spoza obszaru anglosaskiego, rozwijającą się w symbiozie z lokalnymi tradycjami, z tekstami po podlasku, oryginalnymi, choć jednak inspirowanymi ludowością. Nazwali to Podlasie Bounce.

Utwór „Lusterka” zgłosili do krajowych eliminacji Konkursu Piosenki Eurowizji – dostał się do finału, gdzie przegrał tylko z piosenką Justyny Steczkowskiej, zbierając prawie 24 proc. głosów widzów. O znanym dotąd głównie lokalnie duecie zrobiło się głośno.

Jednocześnie ich sukces pokazał w nowym świetle całe ciekawe środowisko działające na styku tradycji i nowoczesności – Niczos w 2024 r. opublikowała również ambientową płytę „Toń” w innym duecie – z Antoniną Car. Sukcesy duetu Sw@da x Niczos można potraktować jako część zwrotu ludowego, ale też patrzeć przez pryzmat odkrywania na nowo mniejszości narodowych i małych ojczyzn. Są tu lokalne wątki polityczne, bo sytuacja na granicy z Białorusią pozostaje napięta, ale można też odnaleźć w tych nagraniach ducha zmieniającej się na całym globie muzyki tanecznej.

Ponadto zgłoszeni zostali:

Biak, Piotr Chęcki, Cinnamon Gum, Piotr „Gary” Gwadera, Kathia, Klawo, Mela Koteluk, Kosma Król, Kasia Lins, Matylda Łukasiewicz, Miuosh, Antonina Nowacka, Katarzyna Pietrzko, Quebonafide, Artur Rumiński, Trupa Trupa, VTSS, Krzysztof Zalewski.

Gala wręczenia Paszportów POLITYKI: 11 stycznia 2026 r. (transmisja na TVP2 oraz na profilach „Polityki” w mediach społecznościowych)

Pozostałe nominacje i lista zgłaszających: polityka.pl/paszporty

Materiały dla mediów: paszportypolityki.pl

Polityka 49.2025 (3543) z dnia 02.12.2025; Paszporty POLITYKI 2025; s. 74
Oryginalny tytuł tekstu: "Sw@da x Niczos"

