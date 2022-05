Jak zwiększyć ruch na stronie dzięki pozycjonowaniu?

Chcąc skutecznie zdobywać klientów w sieci, należy zadbać o pozyskanie jak największej liczby użytkowników odwiedzających stronę. Jednym ze sposobów na zwiększenie ruchu w serwisie jest pozycjonowanie.

Pozycjonowanie stron – co to jest i na czym polega?

Pod pojęciem pozycjonowania stron internetowych kryje się szereg działań, które mają wspólny cel – zwiększenie widoczności serwisu w sieci oraz wzrost pozycji w wynikach wyszukiwania. Dzięki temu na stronę będzie trafiać więcej użytkowników potencjalnie zainteresowanych ofertą, co przełoży się nie tylko na wzrost ruchu, ale też wzrost sprzedaży.

Choć pozycjonowanie stron często utożsamiane jest z SEO, w rzeczywistości jest pojęciem szerszym, gdyż obejmuje także publikację zoptymalizowanych treści oraz link building, czyli pozyskiwanie linków zewnętrznych. Wszelkie czynności wykonywane w ramach SEO w połączeniu z reklamą płatną (PPC) składają się na SEM – działania marketingowe prowadzone w wynikach wyszukiwania.

Co obejmuje pozycjonowanie stron?

Prawidłowo stworzona strategia pozycjonowania powinna obejmować poprawę wszystkich elementów, od których uzależniona jest pozycja serwisu w wynikach wyszukiwania. Są one dostosowane do mechanizmu działania wyszukiwarki oraz uwzględniają czynniki rankingowe, o których więcej można przeczytać na https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/36/na-czym-polega-pozycjonowanie-stron-internetowych. W tym artykule będziemy koncentrować się jednak na najważniejszych obszarach składających się na proces pozycjonowania, wśród których wymienia się:

odpowiednią optymalizację kodu HTML strony oraz innych elementów technicznych, które mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu,

przygotowywanie treści zawierających właściwie dobrane słowa kluczowe,

stworzenie struktury serwisu, w tym przede wszystkim odpowiedniego menu strony z podziałem na tematyczne kategorie i podstrony,

dostosowanie serwisu do wyświetlania zarówno na komputerach, jak i na urządzeniach mobilnych,

zdobywanie linków zewnętrznych pochodzących z innych serwisów.

By skutecznie zwiększyć ruch na stronie, nie wystarczy zająć się wybranymi aspektami z wyżej wymienionych. Chcąc osiągać najlepsze rezultaty, strategia pozycjonowania powinna być realizowana kompleksowo, oczywiście z uwzględnieniem priorytetyzacji zadań. Jest to istotne z dwóch powodów – stale rosnącej konkurencji oraz zachodzących co pewien czas zmian w działaniu algorytmów oceniających strony i decydujących o zajmowanych przez nie pozycjach.

SEO – większa widoczność to większy ruch

Podstawowym elementem pozycjonowania stron jest SEO (Search Engine Optimization), czyli optymalizacja pod wyszukiwarki internetowe. Czynności składające się na ten proces mają na celu przede wszystkim zwiększenie widoczności serwisu w sieci oraz wzrost pozycji, jakie zajmuje on w wynikach wyszukiwania na określone frazy kluczowe. Działania SEO pozwalają na zwiększenie ruchu pozyskiwanego z organicznych, czyli bezpłatnych wyników wyszukiwania. Witryna jest odwiedzana przez większą liczbę użytkowników, co z kolei może przyczynić się do wzrostu sprzedaży.

Content marketing – tworzenie angażujących treści

Strategia pozycjonowania stron powinna obejmować również content marketing, który polega na docieraniu do użytkowników za pomocą atrakcyjnych i merytorycznych treści w formie artykułów, grafik czy filmów. Do działań contentmarketingowych zalicza się między tworzenie artykułów poradnikowych publikowanych w sekcji blogowej, które odpowiadają na potrzeby użytkowników i zwiększają widoczność serwisu na dodatkowe frazy. Content marketing to też przygotowywanie zoptymalizowanych opisów kategorii czy usług oraz tworzenie publikacji zewnętrznych.

Link building – pozyskiwanie ruchu z serwisów zewnętrznych

Elementem skutecznego procesu pozycjonowania powinien być także link building. Działania te mają na celu pozyskiwanie linków zewnętrznych, czyli pochodzących z innych stron internetowych. Można to robić na przykład poprzez publikację artykułów sponsorowanych oraz zamieszczanie linków w istniejących tekstach czy w serwisach partnerów. Zdobywanie linków przychodzących przyczynia się do wzrostu pozycji w wynikach wyszukiwania i widoczności serwisu, co przekłada się na zwiększenie ruchu na stronie.

Efekty pozycjonowania – jak długo trzeba czekać na wzrost ruchu?

Pozycjonowanie stron niesie za sobą istotne korzyści: możliwość wyświetlania się w wynikach wyszukiwania na dziesiątki czy nawet setki fraz kluczowych powiązanych z ofertą oraz sposobność ciągłego pozyskiwania nowych użytkowników. Pozycjonowanie może być jednak procesem dość długotrwałym, przez co na pierwsze efekty w postaci zwiększenia ruchu trzeba poczekać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.

Od czego to zależy? W znacznym stopniu o branży, w której funkcjonuje serwis, oraz intensywności działań podejmowanych przez konkurencję. W niektórych branżach łatwiej jest zaistnieć, w innych zajmuje to nieco więcej czasu. Ogromne znaczenie ma również przyjęta strategia – prawidłowo zaplanowana i realizowana z pewnością przyniesie oczekiwane rezultaty, nawet jeśli pojawią się one po dłuższym czasie.

Większy ruch na stronie to więcej potencjalnych klientów. Odpowiednia strategia pozycjonowania pozwoli na zbudowanie szerokiej widoczności serwisu w sieci i poprawę pozycji na najważniejsze frazy kluczowe, dzięki czemu będzie on liczniej odwiedzany przez użytkowników realnie zainteresowanych ofertą.

