Magiczne okna na inne światy

Film wyświetlany w domu z kinowym rozmachem, na gigantycznym ekranie. Mecz oglądany z przyjaciółmi w ogrodzie. Oszałamiająco realistyczne, ożywione wspomnienia z wakacji. Projektory Epson potrafią spełnić wiele marzeń.

Przyjrzyjmy się najpierw – dosłownie! – temu, co najważniejsze: obrazowi. Po pierwsze, wielkość ma znaczenie. Aż 120-calowa maksymalna przekątna ekranu oznacza, że ten projektor wkracza na ring w wadze superciężkiej i każdy, nawet największy telewizor przegrywa z nim w tej kategorii przez nokaut. Co istotne, inżynierom Epsona udało się zjeść ciastko i je mieć, bowiem obraz wyświetlany przez laserowy projektor Full HD Epson EH-LS300B w wersji czarnej i jego brat bliźniak EH-LS300W z białym kolorem obudowy jest nie tylko wielki, ale także bardzo jasny i kontrastowy. Pozwólmy przemówić liczbom: jasność sięga aż 3600 lumenów, natomiast współczynnik kontrastu to nie mniej imponujące 2 500 000:1, osiągnięte dzięki zastosowaniu technologii 3LCD. Gwarantuje ona świetnej jakości obraz dzięki takiemu samemu nasyceniu światła białego i barwnego. Dzięki funkcji Detail Enhancement projektor wyświetla wyraziste cienie w głębokiej czerni. Potrafi też automatyczne dostosować jasność obrazu do otoczenia.

Epson EH-LS300B/W to laserowy projektor ultrakrótkiego rzutu, wyświetlający duże obrazy już z odległości kilkunastu centymetrów od powierzchni projekcyjnej. W praktyce oznacza to, że może stanąć niemal wszędzie, byle tylko znalazło się miejsce na ekran. Nie musimy chodzić do kina, kino przyjdzie do nas - przenoszenie projektora z salonu do sypialni okazuje się szybkie i wygodne. Warto pamiętać, że biała ściana może co prawda posłużyć za tło, ale idealnym partnerem dla projektora byłby profesjonalny ekran.

Jeszcze większą wygodę i walory użytkowe zapewnia zgrabny, kompaktowy projektor Epson EF-11. Laserowa technologia wyświetlania obrazu, tak jak w przypadku omawianego powyżej większego brata zapewnia jasny, kontrastowy obraz, co pozwoli nawet na oglądanie filmów i transmisji poza domem. Mecz piłkarski, siatkówki, emocjonujące zmagania na korcie Najlepszej Rakiety Świata oglądane z przyjaciółmi w ogrodzie, z odrobiną schłodzonego cydru z soczystych polskich jabłek – czego chcieć więcej?

Funkcja Miracast pozwala wyświetlać obraz skopiowany z ekranu telefonu, laptopa czy innego urządzenia inteligentnego. To oznacza, że w każdych warunkach, bez względu na to, gdzie jesteśmy, będziemy mogli obejrzeć na dużym ekranie ulubiony serial z serwisu internetowego strumieniowany przez telefon, koncerty z YouTube’a lub Facebooka, czy choćby zdjęcia lub filmiki z wakacji, pobrane wprost z pamięci smarfona. Obsługa projektora Epson EF-11 jest prosta, przyjazny program konfiguracyjny każdego poprowadzi za rękę po pierwszym uruchomieniu. Wbudowany głośnik sprawia, że biorąc z sobą to urządzenie w podróż, nie musimy się troszczyć o nic więcej.