Czy Polacy są feministami? Wyjątkowa akcja Answear.LAB

Jestem feministą – do takiej deklaracji zachęcała marka Answear.LAB, inicjując akcję do której dołączyło ponad 100 znanych nazwisk, a przy okazji uświadamiając, jak mówić, by nie dyskryminować. Równość zaczyna się bowiem od słów!

Historia walki o równouprawnienie, emancypacji kobiet i feminizmu sięga XIX wieku – mimo to kobiety nadal nie mają takich samych praw i możliwości, jak mężczyźni. Boleśnie uświadamia to raport „Global Gender Gap” z 2022 r., według którego świat potrzebuje jeszcze 132 lat, aby zniwelować nierówności między płciami. W kwestii równości jest jeszcze wiele do zrobienia, wciąż potrzebujemy realnych działań, edukacji i dyskusji, także tych nad znaczeniem samego feminizmu. Pojęcie to, pomimo upływu lat, nadal dla niektórych wydaje się kontrowersyjne, a samo przyznanie się do bycia feministką lub feministą wymaga niekiedy odwagi. Jeszcze w 2018 r. tylko 5% Polek określało się mianem feministki. Tymczasem, aby wywalczyć równouprawnienie, potrzebujemy wspólnego działania kobiet i mężczyzn. Ilu z nich przyznaje się do bycia feministami? Mogliśmy się o tym przekonać w okolicach 7 listopada – w ramach Światowego Dnia Feminizmu, marka Answear.LAB kontynuowała inicjatywę #JESTEMFEMINISTA. Akcja w tym roku skupiała się na języku i jego roli w budowaniu równości: „Jesteśmy świadome ogromnego znaczenia języka - niezbędnego elementu w dążeniu do równouprawnienia kobiet i mężczyzn, dlatego właśnie na nim koncentrujemy się w ramach tegorocznej edycji projektu #JESTEMFEMINISTA. Język kształtuje rzeczywistość, wpływa na nasze postrzeganie pewnych postaw, sytuacji czy osób.” – tłumaczy Aga Korsak, Dyrektorka Marki Answear.LAB.

Mężczyźni przyznają: „Jestem feministą”. W listopadzie media społecznościowe obiegły zdjęcia znanych i lubianych Polaków. W założonych czarnych T-shirtach męskich z napisem „I’m a feminist” nie bali się odważnych deklaracji. Artyści, dziennikarze, aktorzy, influencerzy, sportowcy, osobowości ze świata show-businessu i inni solidaryzowali się z kobietami i dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat feminizmu, zachęcając innych do podobnego manifestu. Akcja #JESTEMFEMINISTA powstała z inicjatywy Answear.LAB – marki własnej answear.com, która w swoich działaniach nie ogranicza się jedynie do tworzenia specjalnych kolekcji. Brand dotrzymuje kroku swoim klientkom, inspirując je i zachęcając do życia na własnych zasadach. Od początku inicjuje lub angażuje się w przedsięwzięcia, których efektem jest wspieranie kobiet na całym świecie. „Rolą dużych marek o potężnych zasięgach jest prowadzenie odważnej komunikacji, która może inspirować do zmian. Oczywiście mam świadomość, że angażowanie się marki w kwestie światopoglądowe może budzić mieszane uczucia wśród konsumentów, ale moda przecież̇ od zawsze odzwierciedlała zmiany społeczne i na bieżąco reagowała na aktualne wydarzenia. Jeśli przyjrzymy się historii okaże się, że dość prozaiczna sprawa, jak wybór codziennej stylizacji, jest efektem wielu skomplikowanych przemian kulturowych.” – przyznaje Aga Korsak.