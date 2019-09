Kryzys szkolny. Jak rozwiązać palące problemy?

Chaos w szkołach spowodowany przez zmianę systemu edukacji wywołał nieoczekiwany skutek – wyraźne poruszenie wśród rodziców i uczniów. Zachęcamy do obejrzenia debaty z samorządowcami poświęconej w całości tej tematyce.

Artykuł w wersji audio

Likwidacja gimnazjów, wydłużenie nauki w podstawówkach do ośmiu lat, w liceach do czterech, a w technikach do pięciu, dały efekt tzw. podwójnego rocznika – w pierwszych klasach szkół średnich spotkali się ostatni absolwenci gimnazjów i pierwsi ośmioletnich podstawówek. W wielu miejscach oznacza to tłok na korytarzach i w klasach, naukę na zmiany, kłopot ze znalezieniem odpowiednich nauczycieli. Na wszystkie szkoły tzw. reforma ściągnęła bałagan dotyczący programów nauczania zmienionych z nagła, a w dodatku na archaiczną modłę. Samorządom przyniosła dodatkowe obciążenia finansowe, w niektórych gminach stwarzające realne zagrożenia dla stabilności budżetów. Po trzech latach – zgodnie z przewidywaniami – z przeforsowanych zmian nie widać żadnych bezpośrednich zysków. Na plan pierwszy skutków „reformy” wybija się zmęczenie dzieci oraz frustracja nauczycieli. Na drugim planie rysują się jednak nowe jakościowo zjawiska w polskiej rzeczywistości – Strajk Uczniowski, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Narady Obywatelskie o Edukacji – łączące dorosłych i młodzież oddolne ruchy wyrastające z troski i obaw o przyszłość – nie tylko szkoły. Ruchy te budują na przekonaniu, że nawet w trudnych warunkach szkoła wciąż może być dobra i służyć dobrej sprawie. Uczniowie widzą, że obecny system się rozjeżdża. Czują, że szkoła cofa się do XIX w., kiedy od ucznia oczekiwano, by powtarzał zadane treści i wykonywał polecenia. – Ale przed reformą też nie było idealnie. Zmiany nie tylko wprowadziły nowe, ale też uwydatniły istniejące nieprawidłowości – ocenia Olga, uczennica warszawskiego LO im. H. Dąbrowskiego. – Tak, dokuczliwe są kolejki do toalet, wydłużone teraz, po podwójnym naborze klas pierwszych, a nowa podstawa programowa jest strasznie rozbudowana, ale my już w ubiegłym roku mieliśmy 37 lekcji w tygodniu, po których w domu poświęcaliśmy kolejne godziny na naukę. Kłopoty wynikające z ostatnich zmian stwarzają okazję do rozmowy i naprawy tego, co już wcześniej źle działało. Nastolatki z Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bielany we wrześniu prowadziły w szkołach wśród rówieśników warsztaty i ankiety dotyczące ich oczekiwań: – Z dotychczas uzyskanych odpowiedzi ponad 600 osób wynika, że w szkole nie mają czasu na samorealizację. A szkoła ich – naszych – marzeń powinna być otwarta na pomysły: uczniów i nauczycieli. Powinna z nami współpracować, pytać o zdanie, pozwalać lepiej żyć, uczyć, jak wejść w dorosłość – opowiada Bartosz Celiński, przewodniczący Rady, uczeń liceum im. Lelewela.

Służyć uczniowi W czasie debaty „Szkoła po przejściach”, organizowanej pod auspicjami prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i POLITYKI, Krystyna Starczewska, współzałożycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących Bednarska, przypominała, że podstawowym zadaniem szkoły jest służyć dziecku, uczniowi: – Nie partii, nie państwu, nie dorosłym ani nawet nie rodzicom. „Służyć” to znaczy stworzyć warunki, które pozwolą rozwijać zainteresowania i odkrywać uzdolnienia. Po drugie, szkoła powinna uczyć samodzielnego i krytycznego myślenia. A po trzecie, współpracy. Gdybyśmy umieli współpracować, podziały w społeczeństwie nie byłyby dziś tak głębokie. I ostatnia rzecz – szkoła powinna dawać szansę na współodpowiedzialność za projekty, które się tworzy z innymi. Aby jednak szkoła mogła takie cele realizować, potrzebna byłaby bardzo ogólna podstawa programowa, a także autonomia nauczyciela i autonomia szkoły. Kłopot w tym, że obecne zmiany systemu edukacji tę autonomię praktycznie odbierają, podporządkowując szkołę władzy szczegółowych rozporządzeń i kuratorium podległemu Ministerstwu Edukacji. W tych okolicznościach, zdaniem pedagożki, nauczyciele i dyrektorzy powinni jednak działać tak, jakby tę autonomię posiadali – na pierwszym miejscu stawiać ucznia, a nie rozkaz władzy. To niełatwe wyzwanie. – Sam chodziłem do ogólniaka w czasach komunistycznych i moje liceum, dzięki fantastycznym nauczycielom, w tamtym czasie uczyło mnie samodzielnego, elastycznego myślenia, postawy obywatelskiej i współpracy – komentował prezydent Trzaskowski. Zastrzegał przy tym, że obecny rząd w stopniu większym niż władze pod koniec lat 80. próbuje upolityczniać szkoły i formatować uczniów, „dokręcać śrubę”. – Licealiści w moim otoczeniu nie umieją się uczyć, próbują przyswajać bardzo duże ilości informacji, ale nie rozumieją procesów, nie uczą się selekcji danych. Nauczycielom trudno to opanować przez chaos, wielość podstaw programowych realizowanych jednocześnie, niechęć świadomie wzbudzaną wobec nich przez polityków. Prezydent Warszawy podkreślał, że w ostatnich latach władze samorządowe starały się poprawiać ofertę szkół tak, by więcej czasu mogły poświęcić uczniom. Dofinansowywały zajęcia dodatkowe i dodatki motywacyjne dla nauczycieli, inwestowały w infrastrukturę. Obecnie jednak przerzucane na samorządy koszty związane z „reformą” i wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz zmniejszone wpływy z podatku dochodowego po jego obniżce ograniczają możliwości reakcji. – W tym roku musieliśmy powiększyć budżet edukacji o 400 mln zł, czyli o kwotę, jaką dysponują biura kultury, sportu i cyfryzacji razem. Poradzimy sobie, ale jakim i czyim kosztem? – zastanawia się Trzaskowski. Wtóruje mu Anna Korfel-Jasińska, wiceprezydentka Krakowa: – Kraków w ub.r. musiał dołożyć 661 mln zł, czyli 43 proc. wydatków potrzebnych na edukację. 50 mln zł kosztuje nas kształcenie uczniów z sąsiednich gmin, którzy uczęszczają do krakowskich szkół.