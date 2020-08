O sieci 5G i koronawirusie oraz innych pseudonaukowych bzdurach

Nikt nie szkodzi nauce tak bardzo, jak osoby ze środowiska akademickiego publikujące pseudonaukowe bzdury. Tym razem o sieci 5G i koronawirusie.

Czasopismo naukowe „Journal of Biological Regulator and Homeostatic Agents” zszokowało świat. W lipcu ukazał się tam artykuł, którego autorzy twierdzą, że technologia 5G prowadzi do powstawania koronawirusów w komórkach skóry. Jak to możliwe?! Wywód autorów w skrócie: DNA jest zwinięte jak cewka, więc odbiera fale; potem drga, a kształt drgań przybiera kształt zasad azotowych (kluczowych elementów DNA). Gdy takie fale przemieszczają się przez komórkę, pojawiają się wolne miejsca w kształcie zasad, więc wypełniają je nowe zasady i w ten sposób syntetyzują się elementy koronawirusa.