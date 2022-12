Zmodyfikowane komórki walczą z rakiem

Metoda edycji genomów, czyli precyzyjnego zmieniania DNA, jest coraz częściej wykorzystywana w medycynie. Ostatnio obiecujące wyniki uzyskano w terapii nowotworów.

W 2020 r. Francuzka Emmanuelle Charpentier i Amerykanka Jennifer Doudna zostały uhonorowane Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii za wkład w odkrycie rewolucyjnej metody modyfikowania DNA. Metoda ta nosi nazwę CRISPR/Cas9, a jej historia zaczęła się pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. Japońscy naukowcy odkryli wówczas przez przypadek dziwne sekwencje o nieznanej funkcji obecne w materiale genetycznym bakterii. Dalsze badania wykazały, że składają się one z 30 liter (z zestawu A, C, G i T, czyli występujących w DNA czterech zasad azotowych: adeniny, cytozyny, guaniny i tyminy) oraz są palindromami. Zatem czytane od lewej do prawej lub wspak brzmią identycznie (jak w zdaniu „Ikar łapał raki”).

Z czasem odkryto, że palindromy stanowią część prostego układu obronnego, dzięki któremu bakterie odpierają ataki wirusów. Mikroby nauczyły się „oznaczać” takimi palindromicznymi sekwencjami fragmenty pozostawione w ich DNA przez wirusy. I dodały do nich gen kodujący białko potrafiące ciąć materiał genetyczny. Dzięki temu uwięziona w bakterii i specjalnie wyróżniona sekwencja DNA naprowadza (wykorzystując także cząsteczki RNA, które pełnią funkcję „celownika”) białkowy skalpel na identyczne miejsca w materiale genetycznym wirusów, co skutkuje ich unieszkodliwieniem.

Naukowcy nadali owym palindromicznym sekwencjom mikrobów nazwę CRISPR, będącą skrótem od angielskiego Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (grupowane, regularnie przerywane, krótkie powtórzenia palindromiczne). Do tego dołożyli Cas9 jako oznaczenie genu odpowiedzialnego za produkcję tnącego białka.

Uczeni zrozumieli też, że CRISPR/Cas można wykorzystać jako tanie, szybkie i niezwykle precyzyjne narzędzie inżynierii genetycznej. Jeśli bowiem wstawi się do bakteryjnego systemu np.