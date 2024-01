Sztuczna inteligencja: słowo roku 2023. Poznajcie ją bliżej. Ona was już zna

Samo wyrażenie w języku jest obecne od kilkudziesięciu lat, ale dziś to już nie futurologia – sztuczna inteligencja (AI) to element naszego życia.

Kapituła plebiscytu organizowanego przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego wybrała jako słowo roku wyrażenie „sztuczna inteligencja”. Na drugim miejscu znalazły się „wybory”, a na trzecim ex aequo „inflacja” i „posłanka”. Inne słowa zgłoszone przez kapitułę to: „marsz”, „marszałek rotacyjny”, „ministra”, „opozycja” oraz „patodeweloperka”.

Skąd ta nagła popularność? W języku angielskim samo wyrażenie jest obecne od lat 50. XX w., a w polszczyźnie – dzięki Stanisławowi Lemowi – od lat 80. Tylko że dziś to już nie futurologia – sztuczna inteligencja (AI) to element naszego życia. Nie tylko zbiera w sieci informacje nasz temat, ale także ocenia podania o pracę, pisze wypracowania, tworzy sztukę, wspiera leczenie pacjentów, pracę naukowców i nie tylko. To wszystko budzi naszą fascynację, ale też niepokój. Sztuczna inteligencja to wróg czy przyjaciel? Użyteczne narzędzie czy śmiertelne zagrożenie? A może oba?

Dziennikarze „Polityki” od dawna śledzą jej rozwój. Dla naszych czytelników przygotowaliśmy internetowe wydanie specjalne z wybranymi materiałami o AI, które ukazały się na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, ale nie straciły na aktualności. Dzięki nim pokazujemy, na jak wiele sfer naszego życia już dziś wpływa AI, i zastanawiamy się, jaka czeka nas wspólna przyszłość. O sztucznej inteligencji warto wiedzieć jak najwięcej – wszak ona już zdążyła poznać nas bliżej.

Zapraszamy do lektury specjalnego wydania cyfrowego „Sztuczna inteligencja”!