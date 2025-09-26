Szansa na studia – WSKZ przekazuje darmowe indeksy dla młodzieży w potrzebie

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego udowadnia, że edukacja nie jest przywilejem, a realnym narzędziem do zmiany. W ramach kampanii „Kierunek Edukacja” Uczelnia promuje studiowanie jako inwestycję w przyszłość i podkreśla, że wiedza ma moc. Ważnym elementem przedsięwzięcia jest inicjatywa przekazywania bezpłatnych indeksów młodzieży z trudnych środowisk.

Wiedza to siła, która zmienia świat

W świecie, w którym zmiana stała się jedyną normą, edukacja jest jednym z najpewniejszych narzędzi budowania przyszłości. Studia to nie tylko nauka – to także rozwój osobisty, zdobywanie kompetencji miękkich i umiejętność odnalezienia się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

„Wiedza to siła, która zmienia świat” – myśl przewodnia kampanii „Kierunek Edukacja” Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego idealnie oddaje jej ideę. Kampania pokazuje, że studiowanie to nie tylko zdobywanie dyplomu czy świadectwa, ale podróż, która uczy odwagi, rozwija ciekawość i pozwala przekraczać własne ograniczenia.

W dzisiejszym świecie, w którym zmiana jest jedyną normą, edukacja i uczenie się nowych rzeczy buduje w nas pewnego rodzaju ciekawość – zauważa Przemek Kossakowski, ambasador kampanii.

Studia to podróż po nowe możliwości

Kampania „Kierunek Edukacja” została stworzona z myślą o tych, którzy szukają drogi dla siebie. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego podkreśla, że zdobywanie wiedzy to inwestycja – w kompetencje i doświadczenia, które procentują przez całe życie.

Nauka i podróż to są właściwie inaczej nazwane te same procesy – mówi Kossakowski. Jego słowa doskonale wpisują się w ideę kampanii, która zachęca do traktowania studiów jako przygody dającej zupełnie nowe perspektywy. To właśnie ta metafora podróży sprawia, że przekaz kampanii jest bliski każdemu, kto zastanawia się nad swoją przyszłością.

Ambasador, który inspiruje do zmiany

Przemek Kossakowski nie bez powodu został ambasadorem kampanii. Jego doświadczenia i postawa życiowa świetnie oddają jej przesłanie. Jako dziennikarz i podróżnik od lat pokazuje, że warto wyjść poza schematy i zmierzyć się z tym, co nieznane.

Wiedza jest jak podróż bez mapy – nigdy nie wiesz, dokąd cię zaprowadzi. Czasem trafiasz na skrzyżowanie, czasem na ślepą uliczkę, ale zawsze wracasz bogatszy. Bo wiedza zmienia. Najpierw ciebie, potem może i cały świat – mówi.