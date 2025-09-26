Szansa na studia – WSKZ przekazuje darmowe indeksy dla młodzieży w potrzebie
Wiedza to siła, która zmienia świat
W świecie, w którym zmiana stała się jedyną normą, edukacja jest jednym z najpewniejszych narzędzi budowania przyszłości. Studia to nie tylko nauka – to także rozwój osobisty, zdobywanie kompetencji miękkich i umiejętność odnalezienia się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.
„Wiedza to siła, która zmienia świat” – myśl przewodnia kampanii „Kierunek Edukacja” Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego idealnie oddaje jej ideę. Kampania pokazuje, że studiowanie to nie tylko zdobywanie dyplomu czy świadectwa, ale podróż, która uczy odwagi, rozwija ciekawość i pozwala przekraczać własne ograniczenia.
W dzisiejszym świecie, w którym zmiana jest jedyną normą, edukacja i uczenie się nowych rzeczy buduje w nas pewnego rodzaju ciekawość – zauważa Przemek Kossakowski, ambasador kampanii.
Studia to podróż po nowe możliwości
Kampania „Kierunek Edukacja” została stworzona z myślą o tych, którzy szukają drogi dla siebie. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego podkreśla, że zdobywanie wiedzy to inwestycja – w kompetencje i doświadczenia, które procentują przez całe życie.
Nauka i podróż to są właściwie inaczej nazwane te same procesy – mówi Kossakowski. Jego słowa doskonale wpisują się w ideę kampanii, która zachęca do traktowania studiów jako przygody dającej zupełnie nowe perspektywy. To właśnie ta metafora podróży sprawia, że przekaz kampanii jest bliski każdemu, kto zastanawia się nad swoją przyszłością.
Ambasador, który inspiruje do zmiany
Przemek Kossakowski nie bez powodu został ambasadorem kampanii. Jego doświadczenia i postawa życiowa świetnie oddają jej przesłanie. Jako dziennikarz i podróżnik od lat pokazuje, że warto wyjść poza schematy i zmierzyć się z tym, co nieznane.
Wiedza jest jak podróż bez mapy – nigdy nie wiesz, dokąd cię zaprowadzi. Czasem trafiasz na skrzyżowanie, czasem na ślepą uliczkę, ale zawsze wracasz bogatszy. Bo wiedza zmienia. Najpierw ciebie, potem może i cały świat – mówi.
Kierunek: edukacja bez barier!
Kampania „Kierunek Edukacja” ma także wymiar społeczny. Co roku w Polsce setki osób opuszczających domy dziecka lub dorastających w środowiskach zagrożonych wykluczeniem wybiera pracę zamiast edukacji. Brak środków, wsparcia czy wiary w siebie sprawia, że zamykają się przed nimi możliwości, które dla rówieśników są naturalnym krokiem w dorosłość.
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego chce odwrócić ten niepokojący trend. W ramach kampanii we współpracy z Fundacją One Day i Fundacją DOM przekazuje bezpłatne indeksy młodym ludziom, którzy z powodu trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej często rezygnują z marzeń o studiach.
To szansa, by młodzi ludzie mogli naprawdę napisać swoją historię od nowa – na własnych warunkach – podkreśla Magdalena Jarecka z Fundacji DOM.
Dzięki indeksom otrzymują coś więcej niż formalny dokument – dostają przepustkę do świata, w którym mogą rozwijać się, zdobywać doświadczenie i tworzyć lepsze perspektywy zawodowe.
Razem na rzecz równego startu
Wybór partnerów kampanii nie był przypadkowy. Fundacja One Day od lat organizuje programy i warsztaty dla młodzieży wchodzącej w dorosłość, pomagając im uwierzyć we własne możliwości. Fundacja DOM skupia się na wsparciu dzieci z trudnych środowisk i pokazuje im, że edukacja może być szansą na wyrwanie się z zaklętego kręgu wykluczenia.
Współpraca z organizacjami wpisuje się w szerszą filozofię Uczelni – łączenia wysokiej jakości kształcenia z odpowiedzialnością społeczną. Dzięki temu kampania zyskuje wymiar, który wykracza poza edukację akademicką i odpowiada na rzeczywiste potrzeby młodych ludzi stojących u progu dorosłości.
Naszą misją jest nie tylko dydaktyka, ale też rozwój i realne wsparcie społeczne. Dlatego, we współpracy z fundacjami, przekazujemy bezpłatne indeksy na studia młodym ludziom, którzy potrzebują tej szansy. Chcemy pokazać, że marzenia mogą stać się rzeczywistością, jeśli dostanie się właściwe narzędzia – wyjaśnia Wojciech Kazanecki, pełnomocnik dziekana ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
WSKZ: edukacja dopasowana do współczesności
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego od ponad dwóch dekad udowadnia, że można łączyć wysoką jakość nauczania z nowoczesnym podejściem do edukacji.
Kandydaci do wyboru mają studia podyplomowe, licencjackie, inżynierskie, magisterskie, jednolite magisterskie i prestiżowe studia MBA (Master of Business Administration).
Uczelnia korzysta z nowoczesnej platformy e-learningowej, która umożliwia naukę w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki temu studenci i słuchacze mogą łączyć rozwój akademicki z pracą i obowiązkami rodzinnymi.
Jestem absolutnie przekonany, że wiedza jest potęgą – siłą, która zmienia świat – podsumowuje Kossakowski.
Sprawdź szczegóły kampanii Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego: „Kierunek edukacja”.
Materiał przygotowany przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego.