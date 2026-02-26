Przejdź do treści
26 lutego 2026
Pokolenia

5 rzeczy, które musisz pokazać dziadkom na smartfonie

Fot. Srdjan Randjelovic / Polityka
Gdy pokażesz dziadkom, jak poruszać się po ekranach, pisać wiadomości, korzystać z aplikacji i dbać o bezpieczeństwo, telefon przestanie budzić stres, a zacznie ułatwiać codzienność.

Chcesz nauczyć swoich dziadków obsługi smartfona? Świetnie! Ten przewodnik pomoże Ci przeprowadzić ich przez najważniejsze funkcje, dzięki którym telefon przestanie być „strasznym urządzeniem”, a stanie się pomocnym narzędziem w codziennym życiu.

Menedżer zadań, czyli dlaczego warto zamykać aplikacje

W tym miejscu warto posłużyć się porównaniem. Otwarte aplikacje są trochę jak otwarte książki porozkładane po całym pokoju – niby ich nie widać, ale każda zajmuje miejsce i utrudnia poruszanie się. Wyjaśnij, że telefon też się męczy, gdy ma otwartych zbyt wiele rzeczy naraz.

Pokaż:

  • jak otworzyć menedżer zadań,
  • jak przesuwać karty aplikacji,
  • jak je zamykać jednym ruchem.

Podkreśl, że dzięki temu telefon będzie działał szybciej, a bateria będzie się wolniej zużywać. To jeden z najprostszych nawyków, który realnie poprawia komfort korzystania ze smartfona.

Co zrobić, gdy się zgubisz? Cofanie i powrót do ekranu głównego

Dla seniorów „zgubienie się” w smartfonie to absolutna klasyka. Dlatego koniecznie powiedz dziadkom o dwóch magicznych przyciskach:

  • cofania – gdy otworzyli coś niechcący,
  • powrotu do ekranu głównego – „biurka”, na którym wszystko jest na swoim miejscu.

Ta prosta umiejętność daje ogromne poczucie bezpieczeństwa.

Jak używać polskich znaków?

Pisanie SMS-ów bez ogonków nie jest niczym złym, ale czasem tworzy zabawne nieporozumienia.
Pokaż dziadkom, że polskie znaki można włączyć bez wysiłku poprzez przytrzymanie litery (np. „a”, co otworzy menu z „ą”).

Po co mi ten smartfon? Pokaż najfajniejsze funkcje

Twoi dziadkowie muszą zobaczyć konkretne korzyści, by telefon przestał być „niepotrzebnym gadżetem”, a zaczął być użytecznym narzędziem. Oto, co warto im pokazać:

  • Mapy – nie tylko do podróży, ale też do sprawdzania autobusów, sklepów czy aptek,
  • Tłumacz – genialny podczas wyjazdów,
  • Filmy online (YouTube) – przepisy, koncerty, wiadomości – wszystko w jednym miejscu,
  • Zdjęcia i selfie – tu zawsze pojawia się ekscytacja. Pokaż galerię jako album, w którym zdjęć nigdy nie zabraknie,
  • Latarka, budzik, kalendarz, pogoda – małe rzeczy, które robią dużą różnicę.

Gdy zobaczy praktyczne zastosowania, sama zacznie dopytywać o kolejne możliwości.

Fot. DukiPh / ShutterstockDukiPh/ShutterstockFot. DukiPh / Shutterstock

Cyberbezpieczeństwo, czyli jak nie dać się oszukać

Smartfon to także zagrożenia, ale można ich łatwo uniknąć, jeśli zna się podstawowe zasady:

  • nigdy nie klikaj w podejrzane linki (szczególnie te w SMS-ach od „kuriera” czy rzekomego banku),
  • nie podawaj danych przez telefon nieznajomym (metoda „na wnuczka” ciągle wraca),
  • nie instaluj aplikacji z niepewnych źródeł – tylko sklep Google Play,
  • zawsze pytaj, jeśli coś wygląda nietypowo.

Powiedz wprost: Jeśli masz wątpliwość, zatrzymaj się i zadzwoń do mnie. Od tego właśnie jestem.
Ta jedna zasada chroni przed 90 proc. zagrożeń.

Zanim zaczniecie naukę...

Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie checklistę, dzięki której możesz mieć pewność, że wasza nauka przebiegnie skutecznie i efektywnie!

  1. Ty zapewne masz świetny wzrok i słuch. Twoi dziadkowie lub rodzice mogą mieć jednak z tym problem – dostosuj więc wielkość czcionki i głośność telefonu do ich potrzeb. Włącz też automatyczne dostosowywanie jasności ekranu.
  2. Seniorzy kierują się zasadą minimalizmu. Usuńcie więc wszystkie zbędne aplikacje. Najpotrzebniejsze z nich przenieś na ekran główny. Przy okazji uporządkuj go.
  3. Sprawdź pamięć telefonu. Jeżeli jest prawie pełna, usuń niepotrzebne pliki pod okiem swoich uczniów lub zgraj je na komputer. Dzięki temu telefon będzie działał płynniej.
  4. Upewnij się, że będziecie działać na najświeższej wersji systemu. Zobacz, czy są dostępne aktualizacje – jeśli tak, zainstaluj je.
  5. Upewnij się, że bateria jest naładowana. Z pewnością dostanie ona w kość. Jeżeli padnie w trakcie nauki, Twój „uczeń” wypadnie z rytmu.
  6. Twoi dziadkowie lub rodzice reprezentują starą szkołę nauczania. Przyda im się więc długopis i notatnik, w którym będą mogli zapisywać najważniejsze informacje, by potem do nich wrócić.
  7. Spraw dziadkom prezent – kup im rysik, który ułatwi im obsługę ekranu.

Nauka smartfona nie musi być trudna – wystarczy cierpliwość, prosty język i podkreślanie korzyści. Gdy pokażesz dziadkom, jak poruszać się po ekranach, pisać wiadomości, korzystać z aplikacji i dbać o bezpieczeństwo, telefon przestanie budzić stres, a zacznie ułatwiać codzienność.

A co jest w tym wszystkim najlepsze? Każda lekcja to też świetna okazja, żeby po prostu spędzić razem czas.

Reklama

