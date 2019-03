Zofia Leśniewska Przegląd informacji rynkowych

Wydarzenia • Polski Fundusz Rozwoju za ponad 1,5 mld zł kupił 30 proc. udziałów w największym na Bałtyku terminalu kontenerowym DCT Gdańsk. Pozostali wspólnicy to australijska firma IFM Investors i singapurska spółka PSA International, która zarządza 50 terminalami kontenerowymi w 17 krajach. Transakcja, sfinansowana przez konsorcjum ośmiu banków, miała wartość ponad 5 mld zł. • Komisja Europejska zatwierdziła pomoc państwa na rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu. Uznała ją za zgodną z unijnym prawem. Do 2023 r. powstać mają m.in. nowe regazyfikatory, trzeci zbiornik na gaz skroplony, drugie nabrzeże i bocznica kolejowa. Wartość inwestycji wyniesie 823,5 mln zł, z czego 553 mln zł ma pochodzić z funduszy unijnych. Dzięki rozbudowie terminalu jego przepustowość wzrośnie z 5 do 7,5 mld m sześc. gazu rocznie. /Polityka Insight Energy • Japoński koncern Mitsui High-tec zbuduje w Polsce swoją pierwszą europejską fabrykę rdzeni silników elektrycznych do aut hybrydowych i elektrycznych. Wartość inwestycji sięgnie 160 mln zł. Zakład powstanie w Skarbimierzu (woj. opolskie). To kolejna inwestycja w sektorze elektromobilności w Polsce. Wcześniej fabrykę baterii do aut elektrycznych uruchomił koreański LG Chem, a podobne plany ma koncern motoryzacyjny Daimler. • Firma CD Projekt, producent gier, wygrała ranking na Giełdową Spółkę Roku 2018. To czwarta wygrana z rzędu w konkursie organizowanym od 20 lat przez dziennik „Puls Biznesu”. W kategorii innowacyjna firma roku wyróżniono spółkę Selvita (branża biotechnologiczna), a w kategorii najlepsze relacje inwestorskie uhonorowano firmę deweloperską – Dom Development. Wyboru najlepszych spółek dokonywali analitycy, maklerzy i zarządzający funduszami. *** Kadry • Grażyna Ciurzyńska będzie pełniła obowiązki prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Ukończyła handel zagraniczny na SGH oraz podyplomowe Studium Europejskiego Prawa Bankowego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Karierę zawodową rozpoczęła w 1991 r. w resorcie przekształceń własnościowych. Potem przez 20 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w PBK, Kredyt Banku i Banku BGŻ BPN Paribas. W 2016 r. trafiła do Ministerstwa Rozwoju, a po jego podziale do resortu przedsiębiorczości i technologii. Jest wiceprzewodniczącą rady nadzorczej PKO BP. • Antoni Różański, Marta Dobrowolska i Monika Mosek w procesie sukcesji zastępują dotychczasowy zarząd spółki AGED (od 25 lat importer sprzętu AGD). Dwoje z nich to dzieci dotychczasowych szefów i założycieli firmy. Różański ukończył marketing i zarządzanie na Akademii Leona Koźmińskiego i będzie zajmował się m.in. rozwojem firmy oraz polityką cenową, a Dobrowolska, absolwentka SWPS oraz dziennikarstwa na UW, komunikacją i marketingiem. Mosek, ekonomistka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i studiów podyplomowych z rachunkowości zarządczej, zajmie się finansami i HR. W ramach nowej strategii firma AGED zmienia nazwę na FORE. Living Solutions. • CBA zatrzymało Michała M. Lisieckiego, założyciela i prezesa Platformy Mediowej Point Group (obecna nazwa PMPG Polskie Media), wydawcy tygodników: Wprost i Do Rzeczy. Lisiecki usłyszał zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące i o możliwości wyjścia za kaucją w wysokości 500 tys. zł. Mimo wpłaconej kaucji Lisiecki nadal jest w areszcie. *** Barometr • Zakaz handlu w niedziele zwiększył o 24 proc. sprzedaż detaliczną na stacjach benzynowych. Jak podała „Rzeczpospolita”, na drugim miejscu pod względem dynamiki sprzedaży (wzrost o 12 proc.) znalazły się średnie sklepy spożywcze, na trzecim dyskonty (7,4

