Auto Casco szyte na miarę

Gwałtowne burze, deszcze nawalne, wichury – latem zagrożeń dla samochodów nie brakuje. Kto nie chce pełnego ubezpieczenia, ten może skorzystać z oferty o nazwie Smart Casco i spać spokojnie.

Letnie nawałnice są coraz częstsze, tak jak fale niebezpiecznych upałów przeplatane gwałtownym ochłodzeniem. Nieprzewidywalność pogody to fatalna wiadomość dla właścicieli pojazdów. Zalanie samochodu z powodu ulewy czy zniszczenie przez konar spadającego drzewa nie należą, niestety, do rzadkości. Tymczasem właściciele samochodów, zgodnie z prawem, muszą mieć wykupioną tylko polisę OC, czyli od odpowiedzialności cywilnej. To z niej pokrywane są szkody spowodowane przez kierującego pojazd. Natomiast AC, czyli polisa Auto Casco, nie jest już obowiązkowa. Tyle tylko, że trudno o niej zapomnieć, skoro mamy do czynienia z coraz większą częstotliwością występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia OC i AC nie jest wcale łatwy. Na pewno warto rozważyć różne warianty. Chociaż oferta OC i AC dostępna jest u różnych ubezpieczycieli, zakres ochrony bywa bardzo różny. W przypadku OC warto sprawdzić, jakie dodatkowe usługi oferuje ubezpieczyciel w ramach tej obowiązkowej polisy. W przypadku atrakcyjnych ofert obejmuje ona również pomoc drogową w razie wypadku czy awarii, holowanie, wymianę uszkodzonego koła na miejscu, gdy to możliwe, samochód zastępczy na kilka dni oraz przekazanie informacji o problemach wybranej osobie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe kuszą pakietami łączącymi polisy OC i AC, oferując w ten sposób pełną ochronę. Na pewno nie można podejmować decyzji zbyt pochopnie, bo to spory wydatek. Nawet jeżeli nie jesteśmy przekonani co do wykupu dodatkowego ubezpieczenia AC, lepiej sprawdzić, jaki jest jego dodatkowy koszt. AC zabezpiecza nas przed skutkami uszkodzenia czy kradzieży pojazdu. Jego cena jest oczywiście uzależniona od wartości samochodu, ale także od naszego dotychczasowego zachowania jako kierowców. Im dłuższy okres tzw. bezszkodowej jazdy, tym wyższe mogą być zniżki, jakie zastosują ubezpieczyciele.

Od niedawna część towarzystw oferuje też specjalne pakiety AC, nazywane Mini Casco bądź Smart Casco. To rozwiązanie pośrednie, przygotowane z myślą o tych kierowcach, którzy chcieliby ubezpieczyć samochód, ale z powodów finansowych nie mogą sobie pozwolić na pełny pakiet AC. Taka opcja może okazać się przydatna dla młodych właścicieli pojazdów, którzy nie mogą jeszcze liczyć na wysokie zniżki. Smart Casco różnicuje zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela i pozwala kierowcy wybrać tylko określone opcje.

Jest to stosunkowo nowe rozwiązanie, więc nie znajdziemy go jeszcze u wszystkich towarzystw. Czasem można je wykupić tylko jako uzupełnienie OC, a w innych przypadkach jako zupełnie odrębny produkt. Sytuacje ryzykowne, związane z użytkowaniem samochodu możemy podzielić przynajmniej na trzy grupy. Pierwsza to działalność żywiołów jak pożar, huragan, grad, powódź, lawina czy inne siły natury. Drugą kategorią jest szkoda całkowita – może być to zderzenie samochodu z innymi pojazdami, ale także osobami czy zwierzętami, działanie osób trzecich, wybuch, pożar czy zatopienie. Wreszcie trzecią kategorią jest kradzież auta bądź jego utrata w wyniku rozboju.

Niektóre towarzystwa pozwalają wybrać jedną, dwie lub trzy kategorie w ramach usługi Smart Casco. Zasada jest prosta – im więcej opcji, tym wyższa składka. Niektórzy właściciele pojazdów mogą uznać, że nie warto płacić za ochronę przed czymś, co ich zdaniem prawie na pewno się nie wydarzy. Kto uważa się za bardzo dobrego kierowcę i może pochwalić się długą jazdą bez wypadków, ten na przykład rozważy rezygnację z ochrony ubezpieczeniowej dotyczącej zderzenie samochodu i wybierze polisę na wypadek zdarzeń losowych, na które nie ma dużego wpływu.

Z kolei jeśli pojazd jest parkowany w miejscu chronionym, a ryzyko jego kradzieży uważamy za znikome, możemy wyłączyć z polisy AC to zagrożenie. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb użytkownika. Polisa AC w wersji smart pozwala właśnie na takie elastyczne podejście. Może być ona również potraktowana jako produkt testowy dla osób nie do końca przekonanych o potrzebie posiadania AC. Jeśli się sprawdzi, wtedy warto ją zamienić na ubezpieczenie obejmujące wszelkie zagrożenia dla samochodu.

Dzisiaj coraz łatwiej porównywać oferty różnych towarzystw, korzystając ze specjalnych kalkulatorów OC i AC, jakie ubezpieczyciele udostępniają na swoich stronach internetowych. Z pomocą przychodzą również liczne wyszukiwarki i porównywarki, chociaż przy korzystaniu z nich trzeba pamiętać, że szczegółowe zasady ubezpieczeń mogą się różnić pomiędzy firmami. Także zasady usługi typu Smart Casco nie wszędzie są takie same. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zatem dokładnie przeczytać także Ogólne Warunki Ubezpieczenia, czyli najważniejszy dokument dla każdej polisy. To w nim znajdziemy pełną listę oferowanych świadczeń, ale też wszystkie wyłączenie, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie weźmie na siebie odpowiedzialności.