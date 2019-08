Rodzice pod ochroną

Nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba, pomoc prawna, wsparcie w trudnych chwilach – warto pomyśleć o ubezpieczeniu, które pomoże każdej rodzinie przejść przez stresujące momenty.

Bycie mamą czy tatą to ogromna radość, ale też wielka odpowiedzialność. Wielu okoliczności nie da się przewidzieć, ale można przynajmniej się do nich w pewien sposób przygotować. Pomagają w tym specjalne polisy rodzinne. Co ważne, składa się na nie często szereg modułów, które można dowolnie konfigurować. Dzięki temu każda mama (ale też oczywiście i tata!) ma szansę dopasować ubezpieczenie do swoich potrzeb i możliwości finansowych.

Jeden z elementów to polisa ubezpieczająca od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Można zazwyczaj wybrać jedną z kilku maksymalnych kwot odpowiedzialności ubezpieczyciela (np. 15, 25 lub 50 tys. zł). Na tym jednak nie koniec. Dobre ubezpieczenie NNW zawiera w sobie też dodatkowe elementy. Jednym z nich jest pokrycie kosztów leczenia choroby spowodowanej ukąszeniem przez owada lub kleszcza. Ubezpieczyciel zwróci środki wydane na zakup leków do wysokości określonej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Poza tym wesprze w przypadku hospitalizacji rodzica. Za każdy dzień spędzony w szpitalu polisy zapewniają najczęściej ok. 100 zł.