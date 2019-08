Opel Corsa-e nowy wymiar auta miejskiego

Corsa zmotoryzowała miliony ludzi. Od momentu jej wejścia na rynek, prawie 30 lat temu, wyprodukowano na świecie niemal 14 milionów egzemplarzy tego samochodu.

Szósta generacja Corsy, która zadebiutuje niebawem na rynku, pozytywnie wyróżnia się na tle konkurencji. Ten 5-drzwiowy model o atrakcyjnym, nowoczesnym, minimalistycznym designie będzie można kupić z silnikiem spalinowym, wysokoprężnym oraz, po raz pierwszy, z napędem w pełni elektrycznym.

Zasięg elektrycznej Corsy-e wyniesie aż do 330 kilometrów wg normy WLTP, a w trybie eco nawet więcej, co pozwoli na swobodną jazdę po mieście. W trakcie 30-minutowej przerwy na stacji szybkiego ładowania akumulator napełni się w 80 procentach. Jeśli chodzi o osiągi elektrycznej Corsy-e, moc 136 KM i maksymalny moment obrotowy 260 Nm pozwolą rozpędzić ją do 50 km/h w 2,8 sekundy, zaś do 100 km/h w 8,1 sekundy. To imponujący wynik, jak na auto miejskie. Kierowca dostanie do wyboru 3 tryby jazdy: normalny, eco i sportowy. Zasięg w trybie normalnym wynosi do 330 kilometrów, zmiana trybu na eco pozwoli go nieco wydłużyć, zaś dynamiczna jazda sportowa poskutkuje umiarkowanym skróceniem zasięgu.