Bezpieczny rok szkolny

Dobre ubezpieczenie chroni nasze dziecko nie tylko w szkole, ale także podczas zajęć pozalekcyjnych. A rodzicom pomaga, gdy trzeba zająć się chorą pociechą.

Na przykład ubezpieczeniem kosztów leczenia choroby spowodowanej ukąszeniem lub ugryzieniem przez owada albo kleszcza. To ważne szczególnie w okresie wakacyjnym, gdy dzieci bawią się dużo na łonie natury. Poza tym niektóre polisy zawierają również świadczenia w przypadku wstrząśnienia mózgu, inwazyjnej choroby pneumokokowej czy sepsy. Ubezpieczyciel zapłaci również za każdy dzień pobytu dziecka w szpitalu.

Nieważne, czy dziecko chodzi do żłobka, przedszkola, czy już do szkoły. W każdym wieku potrzebuje kompleksowej polisy obejmującej przede wszystkim NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Takich produktów jest bardzo dużo, lecz znacznie różnie się od siebie parametrami i maksymalną sumą ubezpieczenia. Niektórzy rodzice nie interesują się tym tematem, bo wskazują na polisę kupowaną w ramach ubezpieczenia szkolnego. Jednak często okazuje się, że NNW oferowane dzięki umowie szkoły czy przedszkola z ubezpieczycielem, choć tanie, jest też dość okrojone. Warto wówczas pomyśleć o dodatkowej polisie. Czym powinna się ona charakteryzować?

Także podczas roku szkolnego zagrożeń nie brakuje. Wiele dzieci chodzi dziś na szereg zajęć pozalekcyjnych jak choćby judo, karate czy taniec. Są one bardzo rozwijające i dają możliwość realizacji pasji, ale istnieje ryzyko kontuzji. Polisa NNW dla dziecka powinna obejmować również takie sytuacje, gdy nieszczęśliwy wypadek wydarzy się na zajęciach pozaszkolnych. Tymczasem zwykłe „szkolne” ubezpieczenia nie zawsze wówczas działają.

Kolejny pakiet świadczeń może dotyczyć konsekwencji chorób. Jedną z nich jest dłuższa nieobecność w szkole. Wówczas ubezpieczyciele oferują zorganizowanie i opłacenie korepetycji (do określonej wysokości), aby uczennica bądź uczeń szybko nadrobili zaległości. W ubezpieczeniach dla dzieci i rodziców można też znaleźć inne ciekawe udogodnienia. Ubezpieczyciel (do kwoty wskazanej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) pokrywa na przykład koszty zakupu i dostawy sprzętu rehabilitacyjnego, kupuje i przywozi leki w przypadku nagłego zachorowania, gdy rodzic nie może wyjść do apteki oraz opłaca koszt pobytu w szpitalu lub okolicy opiekuna, jeśli dziecko musi być hospitalizowane z powodu nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku.

Dopełnieniem dobrej polisy jest wsparcie opieki zdrowotnej. Może być to na przykład specjalna, całodobowa infolinia, dzięki której rodzice o dowolnej porze skonsultują się z pediatrą. W ramach niektórych ubezpieczeń istnieje możliwość umówienia wizyty do specjalisty i pokrycia z polisy części lub całości jej kosztów. Dodatkowymi świadczeniami są też na przykład konsultacje u rehabilitanta i dziecięcego psychologa.