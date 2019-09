Przegląd informacji rynkowych

Wydarzenia

• Polska, USA i Ukraina podpisały memorandum o współpracy ws. bezpieczeństwa dostaw gazu. Ukraińcy są zainteresowani alternatywnymi źródłami zaopatrzenia w gaz, w tym także zakupami amerykańskiego LNG dostarczanego statkami do Świnoujścia. Polska deklaruje pomoc w przesyle gazu, konieczna jest jednak rozbudowa gazociągowych połączeń między naszymi krajami.

• Grupa Kapitałowa PGE i KGHM Polska Miedź stworzą spółkę do budowy elektrowni fotowoltaicznych. Planowany koszt inwestycji to 600 mln zł. Instalacje o mocy 200 MW powstaną na terenach należących do KGHM, co ułatwi firmie dostęp do energii ze źródeł odnawialnych. KGHM jest w kraju drugim, po PKP, odbiorcą energii elektrycznej. Rocznie zużywa ponad 2,5 TWh.

• Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził układy z wierzycielami Ruchu. Dystrybutor prasy ma być przejęty przez Alior Bank, który następnie sprzeda udziały PKN Orlen. Wcześniej koncern musi mieć zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przejęcie Ruchu i jego restrukturyzacja mogą pomóc koncernowi paliwowemu w dystrybucji prasy na stacjach benzynowych i wzmocnić segment detaliczny. Ruch jest właścicielem ok. 2 tys. kiosków. W ubiegłym roku strata netto spółki wyniosła ponad 350 mln zł, przy przychodach sięgających 1,14 mld zł.

• W swoich zakładach w Jelczu- Laskowicach Toyota rozpoczęła produkcję 2-litrowych silników benzynowych. Będą one montowane w hybrydowych Corollach: Hatchback i TS Kombi, a także w tradycyjnej wersji RAV4. To drugi z czterech zapowiedzianych i planowanych w Polsce projektów związanych z hybrydową technologią firmy. W 2018 r. w Wałbrzychu uruchomiono produkcję elektrycznych przekładni hybrydowych do nowych silników. Z kolei w 2020 r. w Jelczu-Laskowicach ruszy produkcja silnika o pojemności 1,5 litra, a rok później w Wałbrzychu dopasowana do nich elektryczna przekładnia hybrydowa. Tym samym inwestycje Toyota Motor Manufacturing Poland w naszym kraju wzrosną do ok. 5 mld zł.

Kadry

• Rafał Milczarski, który przez ostatnie cztery lata był prezesem PLL LOT, został ponownie powołany na tę funkcję, choć jego dymisji żądały związki zawodowe firmy. Niezależnie od zajmowanego stanowiska Milczarski od dwóch lat jest również prezesem Polskiej Grupy Lotniczej, w skład której wchodzą spółki z branży lotniczej z udziałami Skarbu Państwa: PLL LOT, LOT AMS oraz LS Airport Services. Milczarski ukończył ekonomię na Uniwersytecie Cambridge. Po studiach pracował w spółce wydobywczej Foster Yeoman w Wielkiej Brytanii. W 2005 r. był prezesem Freightliner PL, firmy zajmującej się transportem kolejowym w Polsce.

• Rada nadzorcza Grupy PBG (budownictwo energetyczne) chce w drodze konkursu wybrać prezesów w spółkach PBG oraz Rafako. Do tej pory obie te funkcje pełnił Jerzy Wiśniewski, założyciel i główny udziałowiec Grupy PBG, który zmarł w sierpniu br. Rafako jest największym w Europie producentem kotłów i urządzeń ochrony środowiska dla energetyki.

Barometr

• Do końca sierpnia wojewodowie złożyli prawie 1400 wniosków o dofinansowanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie dostanie 850 gmin, w których mieszka ok. 9 mln osób. W tym roku na ten cel rząd przeznaczy 300 mln zł, a w kolejnych latach po 800 mln zł rocznie. Pierwsze połączenia mają być uruchomione we wrześniu. /Polityka Insight

• Magazyny w Polsce zajmują już ponad 17 mln m kw. powierzchni. Tylko w I połowie 2019 r. firmy budowlane oddały do użytku ok. 1,1 mln m kw., a w budowie znajduje się ponad 2,2 mln m kw. – podali eksperci z Colliers International, międzynarodowej firmy usługowo-doradczej na rynku nieruchomości. Największy popyt na magazyny jest wokół Warszawy (582,2 tys. m kw.) oraz Wrocławia (324,5 tys. m kw.).

CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu

• Firma odzieżowa LPP przystąpiła do globalnej inicjatywy na rzecz ograniczenia wykorzystania plastiku – New Plastics Economy Global Commitment. To międzynarodowe porozumienie zainicjowane przez fundację Ellen MacArthur (brytyjska żeglarka, która samotnie opłynęła kulę ziemską, dziś wspiera ochronę środowiska) we współpracy z ONZ. Jego celem jest całkowita eliminacja plastikowych odpadów nienadających się do ponownego wykorzystania. Porozumienie podpisało ok. 400 organizacji i firm na świecie. LPP jest pierwszą polską firmą, która w tym przedsięwzięciu uczestniczy.

• Uniwersytet Jagielloński w Krakowie utworzył nowy kierunek studiów podyplomowych – Zarządzanie Inwestycjami Społecznymi, który będzie kształcił menedżerów ds. CSR. W programie studiów są zajęcia m.in. z etyki, prawa i finansów, marketingu, zarządzania i mediów.

