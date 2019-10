ŚWIATŁO, BRYŁA, SZTUKA

W architekturze nie chodzi o budynki, a o ludzi. To o nich myślmy, tworząc każdy projekt. Używajmy materiałów, które są trwałe, ponadczasowe i piękne.

Okna dachowe wprowadzają życie do przestrzeni pod skośnym dachem. FAKRO oferuje szeroką gamę okien dachowych, które spełniają wymagania klientów na całym świecie. Zastosowanie unikatowych rozwiązań oraz mnogość wariantów dają wybór na indywidualnie rządzenie swojego miejsca na poddaszu. Montowane w połaci dachowej okna, nieustannie narażone są na ekstremalne warunki atmosferyczne. Ich konstrukcja i wykonanie muszą spełniać zawsze najwyższe wymagania pod względem jakości, szczelności, trwałości, komfortu obsługi i estetyki. Ogromne doświadczenie w tworzeniu okien z drewna i aluminium pozwoliło firmie FAKRO na przeniesienie zdobytej wiedzy i blisko 30-letniego doświadczenia na okna fasadowe INNOVIEW. Okna INNOVIEW to nowatorskie, idealne połączenie drewna i aluminium charakteryzujące się doskonałą jakością i wyjątkowymi właściwościami. Aluminiowa okładzina pozwala na odizolowanie drewnianego profilu okna od niekorzystnego wpływu czynników zewnętrznych gwarantując wysoką odporność okien na warunki atmosferyczne. Naturalne drewno od wewnątrz pomieszczenia zapewnia ciepły klimat wnętrza oraz najwyższą estetykę. Oprócz standardowych okien pionowych w ofercie znajdują się m.in. podnoszono--przesuwne, wielkogabarytowe drzwi tarasowe HST, które dzięki ogromnym przeszkleniom zaleją wnętrze światłem. Okna i drzwi INNOVIEW są odpowiedzią na potrzeby współczesnego budownictwa, idealnie wpisują się w trend na duże przeszklenia, które zapewniają niesamowite widoki, a otwarte zacierają granice między wnętrzem, a otoczeniem domu tworząc wyjątkową przestrzeń do życia.