Biznes napędzany designem

Pod koniec października w salonie Audi City Warszawa odbyła się druga edycja spotkania eksperckiego i panelu dyskusyjnego Audi Design Lab. Uczestnicy wydarzenia, reprezentujący różne dziedziny designu próbowali dociec czym jest dzisiaj design, jakie ma znaczenie w świecie biznesu, ale nie tylko i wreszcie poszukiwali wspólnie odpowiedzi na pytanie czy „design” to wartość gospodarcza czy sztuka.

„Jako strateg stałam się projektantem biznesowym.” – podkreślała Wąsowska – „Myślenie jak projektanci to jeden z kierunków najbardziej pożądanych w biznesie, który daje najbardziej spodziewane rezultaty, które najlepiej się monetyzuje.” To produkty, usługi i modele biznesowe, które klienci chcą kupować, a nie te „obok rynku”. Design zdefiniowała jako „ogół działań twórczych mających na celu tworzenie wartości dodanej z perspektywy odbiorcy, klienta.”

To interdyscyplinarne przedsięwzięcie stanowi forum wymiany poglądów i prezentacji najnowszych trendów w dziedzinie designu, a ten jest bezsprzecznie wpisany w DNA marki Audi. Hasło „Przewaga dzięki technice” było motywem przewodnim wielu wypowiedzi eksperckich, a poruszana tematyka obejmowała tak zróżnicowane obszary jak design thinking w biznesie, biodesign, projektowanie miast, a także wizjonerstwo i strategiczne podejście do designu.

Beata Blanckenstein, rozpoczynając swoje wystąpienie zacytowała prof. Bolesława Kardaszewskiego, którego budynek Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi stał się w latach siedemdziesiątych przełomem w architekturze. „Prawdziwy architekt nie ma być budowlanym rzemieślnikiem, nie kreuje tylko budynków i struktur architektonicznych, ale swoim działaniem wpływa na stosunki polityczno-społeczne w szerokim zakresie, jest architektem ukształtowania życia szerokich mas społeczeństwa, ergo musi być doskonałym psychologiem”. I wizjonerem – dodała Blanckenstein, dla której ten cytat jest wyrazem głębokiej prawdy architektonicznej.

Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Bożena Gargas poświęciła swoje wystąpienie znaczeniu wzornictwa w gospodarce. W jej opinii firmy produkcyjne oczekują jasnej deklaracji od projektantów – co zrobią, w jakim czasie, czy będzie sukces. „Dzisiaj w Polsce firmy i zarządy nie rozumieją czy design jest wartością gospodarczą czy sztuką. Zdecydowana większość traktuje design jak sztukę.” – mówiła Gargas. Jeżeli innowacja jest siłą tworzenia nowych rozwiązań, to z pewnością wzornictwo jest innowacją. Dzisiaj na rynku polskim konsumenci są w stanie zapłacić więcej za dobrze zaprojektowany produkt. Jak zatem mówić do producentów? Pokazywać przykłady, co osiągnęliśmy - jakie efekty i zyski. Złe wzornictwo jest bowiem bardzo kosztowne.

Magdalena Lubińska, specjalizująca się w budowie strategii i rozwoju marek w oparciu o design, w wystąpieniu pt. „Biznes napędzany designem” opowiedziała o tym jakie miejsce myślenie projektowe i świat designu zajmuje w naszym kontekście kulturowym, biznesowo-społecznym i politycznym. Z jej perspektywy ludzie biznesu zrozumieli, że nie ma innej drogi, że w obliczu narastającej złożoności otoczenia i hiperkonkurencji, trzeba się wręcz stać projektantem, by dogłębnie rozumieć świat w sensie konsumentów i ich środowiska.

„Celem procesu design thinking jest doprowadzenie – na podstawie wiedzy o danym biznesie oraz jego uwarunkowaniach, a także otoczeniu i zmianie jakiej podlegamy jako całe systemy i kultury – do stworzenia unikalnej propozycji wartości, która wpisze się w potrzeby naszych użytkowników.” – podsumowała Lubińska.

Marek Lorens, architekt i projektant wnętrz, laureat Grand Prix w konkursie na nowe centrum Warszawy, pokazał na przykładach w jaki sposób zmienia się paradygmat jeśli chodzi o architekturę i myślenie o przestrzeni. Jego zdaniem, tworzenie od zera struktur, które odpowiadają nowoczesnym trendom i próbują za nimi podążyć, ma dać użytkownikom poczucie, że są we właściwym czasie i we właściwym miejscu. „Dla osób, którzy zajmują się projektowaniem (…) zeitgeist, czyli poczucie ducha czasu jest czymś wyjątkowym.” – podkreślał Lorens.

Wątek ten podjął i kontynuował gość specjalny spotkania – architekt i projektant samochodów Audi, Kamil Łabanowicz. W wystąpieniu pt. “Koncepty przyszłości: od posiadania do dostępu” mówił o tym jak portfolio Audi w przyszłości zostanie poszerzone o auta, które będą odpowiadały potrzebom użytkowników właśnie „w danym miejscu i w danym czasie”. Na dowód pokazał cztery koncepty, wypracowane w dziale designu, a nie marketingu w centrali firmy w Inglostadt, które odzwierciedlają scenariusze przyszłości wypracowane przez zespoły projektantów Audi. Koncepty te, zaprezentowane przez koncern w ciągu ostatnich 2 lat, stanowią wynik kompleksowych działań w zakresie odświeżenia gamy produktów Audi przy jednoczesnej koncentracji na zredefiniowaniu potrzeb klientów marki w przyszłości.