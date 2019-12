Samochody elektryczne, hybrydowe, debata, wykłady, usługi finansowe dla osób szukających samochodów do firm i ponad 11 tysięcy zarejestrowanych gości ‒ tak wyglądały XI targi motoryzacyjno-biznesowe Fleet Market, które odbyły się 20 listopada br. w Global EXPO w Warszawie. Przez lata idea samochodów, w tym samochodów firmowych, uległa przedefiniowaniu. Obecnie samochód jest usługą, usługą mobilności, a miano samochodu firmowego ma już nie tylko biały hatchback, ale każde auto kupowane na NIP.

Malutki samochód elektryczny Idola, Tesla, ciągnik siodłowy, Dodge Challenger, radiowozy – między innymi takie samochody można było podziwiać podczas największych targów biznesowo-motoryzacyjnych. Trzon części ekspozycyjnej stanowiły oczywiście modele, które w najbliższym czasie będzie można zobaczyć na naszych drogach. Po raz pierwszy importerzy pokazali elektryczne wersje Opla Corsa-e, Peugeota e-208, DS 7 E-Tensse, DS 7 CROSSBACK E-TENSE, MINI Cooper SE, Hyundai IONIQ Electric. Z hybrydowych premier goście mogli poznać także modele: Subaru Forester e-BOXER, Toyota Corolla TREK Kombi, Lexus RX, Hybrydowy Hyundai KONA, Hybrydowy IONIQ, Ford Kuga, Toyota C-HR i Ford Explorer. Były też premiery samochodów z tradycyjnymi silnikami spalinowymi: Renault CAPTUR, Toyota Proace CITY, Ford Ranger Raptor, Kia Xceed, Land Rover Defender 110. W sumie daje to aż 18 premier motoryzacyjnych i to premier z różnych segmentów. Od aut reprezentacyjnych, poprzez samochody terenowe, użytkowe, aż po auta do codziennego wykorzystania w pracy.

­­­­­­­­XI edycja targów potwierdziła także, że całkowicie zatarła się granica między markami i modelami przeznaczonymi dla biznesu, a tymi dedykowanymi użytkownikom prywatnym. SSangYong Korando, Alfa Romeo Giulia, Mitsubishi Space Star, czyli samochody, które wymykają się schematowi auta dla biznesu, cieszyły się podczas targów olbrzymim powodzeniem. Podobnie jak niesamowicie popularne modele, jak Fiat Tipo, Ford Mondeo, BMW serii 3, Citroën C3, Hyundai i20 czy Peugeot 308, które stanowią trzon niejednej firmowej floty. Silną reprezentację miał także segment samochodów użytkowych, od wspomnianej premierowej Toyoty C-HR, przez Iveco Daily CNG, elektrycznego MAN-a e-TGE, Renault Master Z.E., Opla Combo, Forda Transita Custom Hybrid PHEV czy Fiata Ducato. Pikapy? Proszę bardzo: Ford Ranger Raptor, Mitsubishi L200, SsangYong Musso Grand, RAM 1500 czy… Eidola Cargo. Modele zgromadzone podczas targów przeczą tezie, że w motoryzacji dominuje obecnie unifikacja. Skrajnie sportowy Hyundai i30 N Spec C stał obok crossovera Toyoty C-HR, z boku ekstremalny Jeep Wrangler Rubikon i doskonale wszystkim znany Ford Focus. Jak porównać elektryczne i obłe Renault ZOE z zadziorną KIĄ Stinger. Niech żyje motoryzacyjna różnorodność, niech żyje motoryzacja.

Kiedy ucichną premiery Targi Fleet Market mają swój rytm, wyznaczany przez gości i partnerów. Na początku jest głośno, efektownie i spektakularnie. Z jednej premiery przechodzimy na następną, zachwycając się efektowną oprawą. Właściciel piekarni stoi obok prezesa niewielkiej firmy, tuż obok fleet manager zarządzający flotą 450 samochodów i przedstawiciele Straży Granicznej. To nie fragment scenariusza, tylko autentyczny widok, jaki zastałem podczas premiery na stoisku Toyoty i Lexusa. Mnie cieszy najbardziej kolejny etap targów, jakim są rozmowy biznesowe. Część osób przechodzi na następne stoisko, ale zostają ci, dla których biznesowy wymiar targów jest niezwykle istotny. Ekspresy do kawy pracują pełna parą, zapełniają się kanapy, wizytówki zmieniają właścicieli, a goście łączą się w pracy z przedstawicielami naszych partnerów. Rozpoczynają się rozmowy biznesowe. Czasami wstępne, niekiedy ‒ tak jak na stoisku firmy MAN, gdzie podpisano kontrakt na dostawę 11 elektrycznych modeli TGE – finalne. Na stoiskach firm finansowych, które swoim wystrojem potwierdzają tezę, że małe jest piękne, kłębią się tłumy osób, które chcą się dowiedzieć, jaka jest różnica między wynajmem długo- i średnioterminowym. Eksperci doradzają, jak najkorzystniej jest sfinansować samochód w zależności od rodzaju działalności czy potrzeb księgowych. Otrzymane oferty możemy od razu ze sobą porównać i skonsultować z bardziej doświadczonymi kolegami. Przecież każdy miał jakieś doświadczenia. Firmy oponiarskie, dostarczające telematykę, serwisowe – każdy ma ofertę dla wielkich flot, dla mniejszych i dla tych, których firma rozwinęła się na tyle, że potrzebują swoich pierwszych samochodów. To właśnie samochód jest wspólnym mianownikiem, ale samochód będący narzędziem, które generuje koszty i funkcjonuje w odpowiednim środowisku prawnopodatkowym. Niestety, o naszym prawie można powiedzieć wiele, ale na pewno nie, że jest stabilne. I tak doszliśmy do trzeciego elementu targów Fleet Market, który odbywa się równolegle – to część konferencyjna.

Tegoroczna dotyczyła głównie dwóch aspektów, ekologii w ujęciu biznesowym oraz wspomnianych zmian prawnych. Prawnicy z kancelarii Hogan Lovells przybliżyli nie tylko kwestie czekających nas w 2020 roku zmian, ale opowiedzieli także o aspekcie RODO w odniesieniu do pracowników użytkujących auta służbowe. Dean Bowkett, niezależny ekspert branży flotowej, oraz Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, z dużą szczegółowością odnieśli się do tematu, który w dużej mierze determinuje sytuację na europejskim rynku sprzedaży samochodów – do nowych norm emisji spalin. Rozpoczyna się nowa era w motoryzacji – elektromobilność. Tylko czy zapłacimy za to my, klienci? Czy jesteśmy skazani na prąd, może wodór lub gaz? Europejska sieć energetyczna nie jest gotowa na taką rewolucję, a może wręcz przeciwnie? To tylko niektóre zagadnienia, jakie eksperci poruszyli podczas debaty. To właśnie debata była punktem kulminacyjnym części konferencyjnej. Zaplanowana na dwie godziny, przedłużyła się o 40 minut. Dobór panelistów był tak pomyślany, aby przedstawić każdy punkt widzenia.