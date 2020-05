A Ty w jakim domu chcesz zamieszkać?

Każdy chciałby podjąć właściwą decyzję o wyborze swojego miejsca na ziemi. Oczywiście „właściwe miejsce” dla każdego będzie oznaczało coś innego. Są tacy, którzy lepiej czują się na wsi, i tacy, którzy lepiej czują się w centrum tętniącego życiem miasta.

Na dom pod miastem decydują się osoby, które szukają spokoju i chcą odpocząć od miejskiego zgiełku.

Koszt budowy domu jednorodzinnego z własnym ogrodem jest porównywalny do zakupu mieszkania w mieście.

Warto wybrać projekt domu w renomowanej pracowni architektonicznej, można zaoszczędzić w ten sposób na budowie.

Dom pod miastem

Coraz więcej osób wyprowadza się na tereny podmiejskie. Przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka. Niektóre trendy na rynku nieruchomości zmieniają się co sezon, ale pewne tendencje widoczne są od lat. Od dłuższego czasu można zauważyć, że ludzie uciekają z dużych miast na tereny podmiejskie. Tereny podmiejskie są coraz lepiej skomunikowane z miastem, można dotrzeć do miasta szybko zarówno samochodem, jak i komunikacją, poprawia się stan dróg.

Chęć migracji jest nierozerwalnie związana z chęcią posiadania własnego kawałka ziemi. Konieczność płacenia wysokiego czynszu, frustracja spowodowana tym, że nie posiada się nic swojego, a także brak możliwości indywidualnego dopasowania rozwiązań architektonicznych do swoich potrzeb, to wszystko sprawia, że wiele osób pragnie wyprowadzić się z miasta i zamieszkać na przedmieściach.

To rozwiązanie ma wiele zalet. Każdy, kto po latach życia w mieście czuje zmęczenie miejskim zgiełkiem i hałasem szuka spokoju. Może go znaleźć we własnym domu pod miastem z dobrym dojazdem do centrum, aby nie tracić kontaktu z miejskim życiem. Do tego tereny podmiejskie nadają się idealnie. Bliskość miasta daje poczucie bezpieczeństwa i możliwość korzystania z miejsc takich jak kina, teatry, siłownie, z czego wiele osób nie chce rezygnować.

Dlaczego nie dom w centrum miasta? Domy w miastach zwykle są horrendalnie drogie. Jeśli nawet kogoś stać na działkę w centrum, posiadanie domu w mieście nie uwalnia od wszystkich minusów… mieszkania w mieście. Hałas, spaliny, ruch, korki – zwykle od tego chce się uciec, a dom w mieście nie daje możliwości tej ucieczki.

Posiadanie własnego domu pod miastem to według znacznej części społeczeństwa luksus. Bliskość miasta oznacza łatwiejszy dostęp do szpitali, lekarzy, przychodni specjalistycznych. Mając dzieci, trzeba myśleć o ich edukacji i zajęciach dodatkowych.

Ile kosztuje budowa domu, a ile zakupu mieszkania?

Stawiana przez niektórych teza, mówi, że własny dom ogrodem kosztuje tyle, co mieszkanie. Porównując oferty, można dojść do wniosku, że jest prawdziwa. Co więcej, dom daje nieporównywalny komfort i poczucie niezależności.

Warto pamiętać, że całkowity koszt budowy domu to nie tylko koszt samej budowy, czyli zakupu materiałów oraz wynajęcia ekipy. Koszt budowy domu rozpoczynają się od zakupu działki, co jest już poważnym wydatkiem. Oczywiście trzeba tez wziąć pod uwagę późniejsze koszty jego utrzymania.

Właściciele mieszkań twierdzą, że pomimo aktu własności w ręce, wciąż czują się jakby nie byli u siebie. Mieszkanie to oczywiście "własny kawałek podłogi", jednak wciąż trzeba liczyć się z uciążliwościami ze strony sąsiadów, a także np. wspólnoty mieszkaniowej, która ma decydujący wpływ na to, co dzieje się w budynku. Czy prawdziwą wolność, można poczuć tylko w swoim własnym domu z ogrodem, a nie w mieszkaniu? Coś w tym jest.

Ważną kwestią zarówno przy zakupie mieszkania, jak i przy budowie domu jest metraż, czyli ile m2 powierzchni będzie miała nieruchomość. Zazwyczaj ten wybór determinuje część późniejszych kosztów, między innymi ogrzewania, podatków. W bloku, przy zakupie mieszkania, od metrażu będzie zależeć wysokość czynszu.

Wadą podmiejskich działek jest niewątpliwie ich wyższa cena. Warto jednak pamiętać o możliwości negocjacji w przypadku zakupu ziemi. Być może właścicielowi będzie zależało na szybkiej sprzedaży i będzie skłonny nieco obniżyć cenę? Próba negocjacji nic nie kosztuje, a może przynieść duże oszczędności.

Kupując mieszkanie w centrum miasta, w idealnej lokalizacji, zwykle niestety nie ma możliwości zakupu dodatkowo ogródka. Mowa tutaj o ogrodzie z prawdziwego zdarzenia, w którym można w sposób nieskrępowany wypić rano kawę, przejść się w szlafroku, czy pobiegać z dziećmi. Oczywiście ogród to konieczność dodatkowej pracy, jeżeli ma być miejscem zadbanym – trzeba rozważyć kto będzie się nim zajmować.

Ceny mieszkań w centrum miast wydają się absurdalnie wysokie. Dopóki jednak jest na nie popyt, dopóty będzie podaż. Deweloperzy ustalają swoje ceny, które są, chcąc nie chcąc akceptowane przez klientów.

Jak wybrać projekt domu?

Od momentu decyzji o budowie własnego domu do momentu, kiedy ten dom powstanie, mija zwykle sporo czasu. Część czasu poświęcona jest na wybór działki – miejsca, w którym domownicy spędzą najbliższe kilkanaście lat życia. Lokalizacja to nie jedyne kryterium. Oczywiście jest bardzo ważna, a na działki na odludziu powinni decydować się tylko osoby, które wiedzą, z czym to się wiąże. A wiąże się to między innymi z koniecznością stworzenia utwardzonej drogi dojazdowej, czy doprowadzenia mediów na własny koszt.

Kupując działkę, trzeba też skupić się na jej kształcie, mając na uwadze wygląd przyszłego domu. Jeżeli działka będzie zbyt mała, pewne rozwiązania nie będą zgodne z obowiązującym prawem, a zatem nie będzie można ich wdrożyć. Warto przeanalizować ten temat z architektem, który weźmie pod uwagę obowiązujące zapisy prawa budowlanego.

Kiedy zapadnie już decyzja o zakupie parceli, rozpoczyna się właściwy etap inwestycji, w którym powstaje wymarzony dom. Żeby jednak powstał, niezbędny jest projekt domu – przecież nie można wybudować domu z przypadku, ponieważ grozi to katastrofą budowlaną i zagraża życiu przyszłych mieszkańców.

Gotowych projektów jest wiele, a jednak niektórzy decydują się na stworzenie własnego, niemal uszytego na miarę planu domu. Dlaczego? Ponieważ odczuwają potrzebę posiadania unikalnego domu, który został zaprojektowany specjalnie dla nich.

Gotowe projekty domów mają jednak równie wiele zalet.

Koszt projektu domu

Kupując gotowy projekt, oszczędza się konkretną kwotę, którą można przeznaczyć np. na lepsze rozwiązania budowlane. Czasem będą to lepsze materiały budowlane, czasem na przykład technologie oszczędzające energię, a czasem po prostu coś niezwiązanego z budową.

Ryzyko

Gotowy, nowoczesny projekt domu to mniejsze ryzyko. To właściwie ryzyko ograniczone do zera, jeżeli projekt jest opracowany w renomowanej pracowni architektonicznej. Im więcej domów jednorodzinnych zrealizowanych na podstawie danego planu, tym więcej jego wersji i aktualizacji. Dlatego można spodziewać się, że nabywa się dobrą bazę, która będzie podstawą do bezproblemowej budowy. Niezmiernie ważne jest, aby nabyć projekt, który jest zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi. Prawo budowlane zmienia się i trzeba mieć tego świadomość.

Czas opracowania projektu

Nie bez znaczenia jest możliwość nabycia gotowego projektu w krótkim czasie. Dzięki temu można będzie szybciej rozpocząć prace budowlane. Wiele osób w czasie budowy, mieszka w wynajmowanych mieszkaniach, dlatego zależy im na tym, aby prace posuwały się szybko. Wybór gotowego projektu przyspiesza cały proces budowy i daje nadzieję, że wprowadzenie się do domu nastąpi w miarę szybko. Na projekt indywidualny czeka się nawet kilka miesięcy.

Możliwość zobaczenia domu przed jego wybudowaniem

Gotowy projekt to możliwość zobaczenia wizualizacji, a także rzeczywistych zdjęć z budowy. Jest to ważne, ponieważ to, co podoba się komuś na wizualizacji, niekoniecznie będzie uznane za atrakcyjne w rzeczywistości. Dopiero zobaczenie zdjęć z budowy daje szansę przekonania się, czy rzeczywiście dom spełnia oczekiwania inwestora. Ten moment bywa przełomowy, ponieważ nagle może okazać się, że to, co ładnie wygląda na obrazku, niekoniecznie jest funkcjonalne i sprawdza się w praktyce.

Dobre projekty domów jednorodzinnych

Dobry projekt domu to oszczędności na budowie. Ta zasada doskonale sprawdza się w budowlanej praktyce. Dobry, przemyślany projekt domu jednorodzinnego pozwala na uniknięcie niespodzianek na budowie. Można śmiało powiedzieć, że to właśnie projekt jest najważniejszy w całym procesie budowy, od niego bowiem najwięcej zależy. Oszczędności na projekcie to oszczędności pozorne, ponieważ ta zła decyzja szybko będzie miała swoje negatywne konsekwencje.

Zaufaj architektowi

Budowa domu to duża inwestycja, warto zatem zdać się na doświadczenie ekspertów. W przypadku budowy domu to zawsze dobra inwestycja, ponieważ złe decyzje pociągają za sobą konsekwencje finansowe. Doskonałym przykładem są wiązary dachowe, których zastosowania, alternatywnie do tradycyjnej więźby dachowej może przynieść oszczędności rzędu kilkunastu tys zł.