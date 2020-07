Spółdzielnia ANG: „Biznes ma pomagać ludziom. Zwłaszcza teraz”

Polska firma zdobyła w trakcie pandemii prestiżowy certyfikat B Corp. Tak jak Patagonia i Danone jest w światowej grupie zrównoważonego i społecznie zaangażowanego biznesu.

Dla firm, które mają certyfikat B Corp, profit ma takie samo znaczenie, jak wyższy cel i zaangażowanie społeczne? ARTUR NOWAK-GOCŁAWSKI: Przyjmują one założenie, że biznes pełni dwie równoległe role. Nie chodzi w nim tylko o wartość ekonomiczną, ale także o bycie pożytecznym, o pamiętanie, że biznes ma służyć ludziom, o tworzenie rzeczy, których ludzie naprawdę potrzebują. Te firmy nie wymyślają więc nowych, dotąd nieistniejących potrzeb, by potem je sprzedawać. Mają świadomość, w jaki sposób oddziałują na świat. Właśnie dlatego certyfikat B Corp ma grupa medialna The Guardian, ma go marka odzieżowa Patagonia i ponad trzy tysiące innych mniejszych przedsiębiorstw. Ma go od kilku tygodni także nasza spółdzielnia pracy, ANG Spółdzielnia.

Jednak wiele firm w Polsce mówi o potrzebie bycia pożytecznym, o działaniach prospołecznych czy o odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Dlaczego zdobycie tego certyfikatu ma inne znaczenie?

MAGDALENA MITRASZEWSKA: Bardzo dużo się o tym mówi, jest też wiele innych certyfikatów, nagród, rankingów...

Te firmy również podejmują konkretne działania.

MM: Tylko to są często działania wyrwane z kontekstu. Na przykład jeśli jako firma postanawiamy, że posadzimy drzewa, to jest fajna akcja, ale czy to już znaczy, że mamy odpowiedzialne podejście do biznesu i jego wpływu na otoczenie? Taka akcja nic nie mówi o tym, jak traktujemy swoich pracowników, jakie mamy podejście do klientów, jakie relacje ze społecznością lokalną. Nie dotyka całej działalności tej firmy. Żeby dostać się do społeczności B Corp, trzeba przejść długą drogę. Wypełnia się bardzo rozbudowaną ankietę, która dotyczy wszelkich obszarów działalności firmy. Dużo jest pytań dotyczących wpływu na środowisko, ale są również pytania o to, jak firma jest zorganizowana, jak są podejmowane decyzje, jak traktuje swoich klientów czy pracowników. Kolejnym etapem jest weryfikacja, podczas której nasze odpowiedzi i deklaracje musimy udokumentować. Po zakończeniu takiego audytu cały proces jest sprawdzany przez drugiego analityka, aby wykluczyć potencjalne niedopatrzenia i nieścisłości. Kryteria są naprawdę wyśrubowane. Ta długa druga buduje wiarygodność inicjatywy B Corp. Świadczy o tym, że firma, która otrzymała ten certyfikat, która weszła do tej społeczności, naprawdę poważnie myśli o swoim wpływie na otoczenie, zarówno społeczne, jak i środowiskowe.

ANG: Zdobycie tej certyfikacji to dla nas podsumowanie 10 lat istnienia firmy. Od początku myślimy o naszej pracy jak o dostarczaniu ludziom takich usług finansowych, które oni mogą zrozumieć, których potrzebują i za które mogą zapłacić godziwą cenę. Nasze podejście do partnerów, środowiska naturalnego i forma organizacji, którą przyjęliśmy, zawsze było takie samo. Oczywiście robiliśmy błędy, ale zależało nam na tym, by być firmą zaangażowaną, wyrazistą, o jednoznacznej tożsamości. Teraz znaleźliśmy się w społeczności, która jest naprawdę aktywna i od której możemy czerpać wsparcie dla naszych działań. Kolejny audyt przejdziemy za trzy lata, więc teraz możemy wyznaczyć sobie krótkoterminowe i długoterminowe cele, w czym chcemy się doskonalić.