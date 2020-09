Adresy, które wyznaczają styl życia

Foksal 13/15 – najbardziej prestiżowy adres Warszawy

Luksusowe rezydencje Foksal 13/15 to sąsiadujące ze sobą historyczne kamienice zlokalizowane w ścisłym centrum Warszawy, tuż przy Trakcie Królewskim. Za ich bramami, w odległości spaceru, znajdują się wszelkie udogodnienia dostępne w centrum stolicy. Rezydencje oferują pełną gamę luksusowych udogodnień i najwyższy standard wykończenia. Dwupoziomowy parking, prywatna strefa rekreacyjna z salą fitness, SPA, pomieszczeniem do masażu i łaźnią, taras widokowy z barem i jacuzzi oraz pokoje gościnne to najważniejsze udogodnienia, które stworzono z myślą o komforcie przyszłych mieszkańców. Wysoka jakość i poziom dostosowania zabytkowej tkanki do standardów nowoczesnych apartamentowców stanowią wyjątek w skali europejskiej i zostały potwierdzone nagrodą dla najlepszej nieruchomości luksusowej w Europie Środkowo-Wschodniej w konkursie CIJ Awards „Hall of Fame: Best of the best 2020”.

www.foksal1315.com