Słynęła z wyjątkowej urody platerów, ale czas nie był dla niej łaskawy. Wojna, powstanie, później nacjonalizacja. Teraz jednak zaniedbany poprzemysłowy krajobraz ulega metamorfozie. W miejscu dawnych zakładów realizowany jest PROJEKT ŁĄCZĄCY NIEZWYKŁĄ HISTORIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ. Otwarcie kompleksu już w przyszłym roku.

PODRÓŻ SENTYMENTALNA

Choć Fabryka Norblina specjalizowała się w produkcji prefabrykatów (przed II wojną światową druty, blachy, rury, kształtki stanowiły 80 proc. produkcji), to jednak sławę zawdzięcza platerom. W Norblinie powstawały prawdziwe dzieła sztuki użytkowej. Szlachetnie zdobione cukiernice, półmiski, wazy, tace, dzbanki, świeczniki, sztućce to tylko część długiej listy przedmiotów, które niegdyś zdobiły stoły w Królestwie Polskim i Imperium Rosyjskim, a nawet na terenach dawnej Persji. Po wojnie wznowiono produkcję prefabrykatów, ale już nie platerów. Są one jednak obecne w wielu domach do dziś, stałysię też przedmiotem pożądania dla kolekcjonerów. Przez muzeum (ekspozycje będą rozsiane po całym kompleksie) poprowadzą nas cztery ścieżki: architektura/budownictwo, maszyny, ludzie i wyroby. Zobaczymy więc niejeden z mistrzowskich „norblinianów”. Poznamy także ich twórców, w tym Jana Kryńskiego, Wojciecha Jastrzębowskiego (projektanta przedwojennych polskich monet) czy niezrównaną Julię Keilową. Przybliżone zostaną wielowątkowe dzieje Fabryki – od 1820 do 1982 r.