Cieplej zimą, chłodniej latem

Dla komfortu na poddaszu ważny jest wybór nie tylko odpowiedniego okna dachowego, ale także kołnierza termoizolacyjnego i markizy, chroniącej przed przegrzaniem. W ten sposób można zmniejszyć koszty nie tylko ogrzewania zimą, ale też chłodzenia latem.

Charakteryzują się one zdecydowanie lepszą energooszczędnością. Dobre parametry to rezultat nałożenia powłok niskoemisyjnych, odbijających promieniowanie cieplne aż na dwóch szybach. W efekcie pozwala to zmniejszyć straty ciepła. W zimie powłoki ograniczają straty energii, ponieważ odbijają ciepło z powrotem do pomieszczenia. Zatrzymują jednocześnie pasywnie pozyskiwane ciepło słoneczne we wnętrzach, co pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na ogrzewanie. W lecie powłoki częściowo odbijają ciepło dochodzące z zewnątrz, lecz proces ten powinien być dodatkowo wspomagany przez markizy zewnętrzne, które bardzo skutecznie zatrzymują ciepło przed szybą, tym samym chroniąc wnętrza przed przegrzewaniem.

Wyjątkowo wrażliwym miejscem na zmiany temperatury są pomieszczenia zlokalizowane pod dachem, w których często znajdują się sypialnie czy gabinety do pracy. W chłodne dni takie miejsca narażone są na utratę ciepła, natomiast podczas upałów mogą bardzo szybko się nagrzewać do poziomu mocno niekomfortowego dla mieszkańców. Jednak uzupełnienie okna dachowego wysokiej jakości o dodatkowe elementy pozwala zmniejszyć te wahania temperatur.

Jakie znaczenie ma kołnierz uszczelniający?

Jest on elementem niezbędnym do osiągnięcia bardzo dobrych parametrów izolacyjnych okna. Nawet najlepsze okno nie spełni swoich funkcji, jeżeli nie zostanie właściwie zamontowane. Ciepło w takiej sytuacji będzie przenikać na zewnątrz. Połączenie okna z dachem musi zatem być szczelne i eliminować tzw. mostki cieplne, czyli miejsca wzmożonego przenikania ciepła przez dach. Taką możliwość daje kołnierz uszczelniający, wyposażony w elastyczny materiał dociepleniowy. Przylega on szczelnie do ościeżnicy okna, dzięki czemu po zamontowaniu tworzy termoizolacyjną ramę. Zastosowanie odpowiedniego kołnierza poprawia współczynnik przenikania ciepła okna nawet o 15 proc., co zapewnia niższe koszty ogrzewania.

Czy energooszczędność budynku ma znaczenie tylko zimą?

Oszczędzanie energii w budynkach kojarzy nam się głównie z okresem zimowym, kiedy trzeba je ogrzewać. Jednak energooszczędność może przynosić korzyści przez cały rok. Odpowiednie połączenie okna o wysokiej termoizolacyjności, kołnierza termicznego oraz markizy zewnętrznej pozwala uzyskać doskonałą izolację termiczną. Oczywistą korzyścią jest zatrzymywanie ciepła w pomieszczeniach zimą. Efekt to przyjemna atmosfera na poddaszu i niższe rachunki za ogrzewanie. Wysoka termoizolacyjność to jednak również korzyści w okresie letnim. W tym przypadku ciepło z zewnątrz nie dostaje się tak łatwo do środka, co pozwala na utrzymanie niższej temperatury na poddaszu w upalne dni.

Szczególną rolę odgrywa w tym przypadku markiza, która zatrzymuje ciepło na zewnątrz nawet osiem razy skuteczniej niż rolety wewnętrzne. Dzięki temu możemy zaoszczędzić na chłodzeniu pomieszczeń, skoro praca instalacji klimatyzacyjnej w lecie znacznie zwiększa wydatki na energię elektryczną. Zamiast chłodzić pomieszczenia, chrońmy je przed przegrzewaniem. Niedopuszczenie nadmiaru ciepła do pomieszczeń na poddaszu jest również rozwiązaniem zdrowszym niż klimatyzacja, która u wielu osób powoduje przeziębienia i infekcje.