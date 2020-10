Integracja środowiska biznesowego i artystycznego

Dlaczego sztuka jest ważnym elementem strategii biznesowych? W jaki sposób pomaga rozwijać firmę? Jak skutecznie współpracować z artystami?

Zagadnienia te omówili eksperci art brandingu podczas debaty (Un)common ground, zorganizowanej w związku z inauguracją platformy edukacyjno-komunikacyjnej o tej samej nazwie, której inicjatorem jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii.

- Art branding to koncepcja oparta na mądrej relacji sztuki i biznesu. Jest jedną z najciekawszych tendencji we współczesnej komunikacji. Pozwala tworzyć wyjątkowe produkty, usługi i angażujące marki – mówiła Magdalena Kąkolewska, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. -Sztuka i biznes potrzebują siebie nawzajem pomimo widocznych różnic. Zajmują się wieloma podobnymi sprawami, ale potrzebne jest wzajemne zaufanie, aby zaakceptować potencjalne ryzyko po obu stronach i pozwolić, aby wydarzyło się coś naprawdę imponującego. Dziś marki powinny mieć jasno sprecyzowaną wizję, jak inspirować odbiorców. Czas pandemii pokazuje, że takie oczekiwania stawiane przed nimi będą tylko rosnąć. Udana współpraca między markami a artystami jest możliwa i bardzo potrzebna, bo sztuka i przedsiębiorczość to dwa przejawy jednego wspólnego pragnienia: pozostawienia świata trochę innego, niż go zastaliśmy – dodała Kąkolewska.

Zdaniem Igora Gałązkiewicza, eksperta ds. art brandingu, pozwala on tworzyć marki zaangażowane, autentyczne, o szerokich społecznych i kulturowych horyzontach, rozumiejące pozabiznesowe role, które powinny pełnić we współczesnym świecie. - Art branding daje także możliwość budowania pozycji marki, jako zjawiska kulturowego, zmiany pozycjonowania czy nadawania jej unikalnej tożsamości. Artystyczny wymiar podnosi także potencjał samych produktów czy usług. Mądrze wdrażany art branding może być zatem zarówno efektowną, ale i efektywną strategią marketingową i biznesową firmy. Stanowi również potencjalne narzędzie budowania zaangażowania pracowników, wspierania wzrostu rozpoznawalności, potencjału marki czy projektowania konsumenckich doświadczeń i angażujących światów marki. Może także ułatwiać budowanie społeczności wokół marki – podkreślał Gałązkiewicz.

Art branding w firmach

Jak wynika z badania zrealizowanego przez ERGO Hestię, wśród 300 dyrektorów marketingu, art branding jest częstym elementem strategii firm, choć nie zawsze wykorzystywanym świadomie. Korzyści wynikające ze współpracy z artystami są cenione przez przedsiębiorstwa, które szukają angażujących form komunikacji z konsumentami i otoczeniem biznesowym – aż 92 proc. ankietowanych top managerów uważa, że tego typu współpraca może przełożyć się na wyższą jakość komunikacji. Równocześnie art branding, jako działanie systemowe, jest wśród nich słabo znany. Z takim pojęciem zetknęła się niespełna połowa z nich.

Aż 75 proc. ankietowanych szefów marketingu angażowało w swojej praktyce zawodowej twórców, nie związanych na co dzień z agencjami reklamowymi. Najczęściej zapraszają oni do współpracy projektantów wzorów przemysłowych – designerów (50 proc.), artystów malarzy (45 proc.), reżyserów teatralnych i filmowych (37 proc.), architektów (21 proc.) i rzeźbiarzy (8 proc.). Rzadziej współpracują z twórcami operującymi słowem, czyli pisarzami i poetami (10 proc.), czy scenografami teatralnymi i filmowymi (5 proc.).

Wśród działań z obszaru art brandingu marketingowcy decydują się najczęściej na sponsoring wystawy lub galerii (45 proc), tworzenie logo firmy lub produktu (50 proc.), organizują konkursy artystyczne (24 proc.), a także opracowują artystyczne edycje produktu (21 proc.). Z kolei 8 proc. realizuje inne działania z zakresu art brandingu, takie jak np. stworzenie muralu.

Zdecydowana większość (90 proc.) dyrektorów marketingu skłonna jest rozważyć w najbliższej przyszłości zaangażowanie twórców przy realizacji strategii marketingowych firm. Większość z nich ocenia, że nie miałaby trudności w realizacji takiego zadania. Ponad 70 proc. z nich szukałaby odpowiedniej osoby do współpracy wykorzystując sieć kontaktów osobistych, 48 proc. korzystając z rekomendacji agencji reklamowej, 34 proc. bazując na swojej wiedzy ogólnej, a 31 proc. robiąc research w internecie. Jedynie 16 proc. ankietowanych szukałoby artysty w świecie akademickim, poprzez uczelnię artystyczną.

Serwis internetowy

Aby przybliżyć art branding firmom, artystom a także społeczeństwu Fundacja Artystyczna Podróż Hestii zainaugurowała uruchomienie serwisu internetowego uncommonground.pl. Na platformie będzie można znaleźć m.in. odpowiedź na pytania: Jak skutecznie wykorzystać działania artystyczne w działaniach marketingowych? Dlaczego sztuka staje się coraz ważniejszym spoiwem pozwalającym budować relacje marek z odbiorcami? Jak skutecznie współpracować artystami? W ramach portalu zostanie zbudowana baza wiedzy dotyczącej relacji sztuki i biznesu obejmująca wywiady, eseje, case studies, nagrania audio i wideo. Na łamach (Un)common Ground publikowane będą także artykuły dotyczące sztuki, ukazujące ważne artystyczne zjawiska i sylwetki. Dopełnieniem będą artykuły o podróżach, modzie, designie, architekturze, stylu życia. Wśród twórców i ekspertów zaangażowanych do tworzenia serwisu znajdą się Igor Gałązkiewicz, Anna Gacek, Vadim Grigoryan, Jacek Sosnowski i inni eksperci.

Materiał powstał we współpracy z Ergo Hestią i fundacją Artystyczna Podróż Hestii.

Opracowała Zofia Leśniewska