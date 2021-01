Dobry pośrednik na wagę złota. Tylko jak go znaleźć?

Sprzedaż lub zakup nieruchomości to emocje, duże pieniądze i brzemienne w skutkach decyzje. Dlatego warto przy transakcji współpracować z fachowcem, którego doświadczenie pomoże znaleźć najkorzystniejsze rozwiązania i ustrzec się błędów. Czego możemy oczekiwać od agentów nieruchomości i jak znaleźć najlepszego pośrednika w okolicy? Podpowiadamy!

Zawód dla ludzi wielu talentów O tej profesji usłyszeć można sporo krzywdzących stereotypów. Jak w każdej branży, także na rynku nieruchomości działają osoby, którym daleko do wysokich standardów. Jednak dobry pośrednik, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jest na wagę złota, i to niemal dosłownie. Mało kto, nie mając doświadczenia i stałego kontaktu z nieruchomościami, jest w stanie połączyć wszystkie umiejętności prowadzące do korzystnej transakcji.

Zarówno kupno, jak i sprzedaż nieruchomości wymagają wszechstronnej wiedzy. Chodzi nie tylko o doskonałą znajomość rynku, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i makroekonomicznym. To tylko jedna z kompetencji, które musi posiadać dobry agent. Aby zadbać o interesy klienta musi on mieć także bardzo dobrą orientację w kwestiach prawnych, zebrać dokumenty, trafnie ocenić bieżący status nieruchomości i przewidzieć ewentualne problemy, które mogą pojawić się w przyszłości. Kupującym powinien pomóc w zdefiniowaniu własnych oczekiwań, bo – wbrew pozorom – często nasze wyobrażenia o wymarzonej nieruchomości różnią się od faktycznych potrzeb. Sprzedającym przyda się z kolei odpowiednie oszacowanie optymalnej ceny, doświadczenie i wiedza marketingowa, która nierzadko pozwala sprzedać dom lub mieszkanie szybciej i za lepsze pieniądze. Samo opublikowanie ogłoszenia do sieci to za mało: potrzebne są świetne zdjęcia (często poprzedzone home stagingiem), umiejętnie stworzony opis, wiedza o skuteczności poszczególnych serwisów i dobrze wykorzystany budżet na płatną promocję. Niewiele osób, sprzedając nieruchomość na własną rękę, potrafi stworzyć ofertę, która skutecznie przykuwa uwagę odbiorców. Najlepsi na rynku agenci są również obeznani z nowinkami technicznymi, które ułatwiają sprzedaż. Zarówno reprezentując stronę kupującą, jak i sprzedającą, dobry agent musi wykazać się zdolnościami psychologicznymi i negocjacyjnymi. Tonowanie emocji, prowadzenie rozmów w rzeczowy sposób i trafne dobieranie argumentów zwiększa szanse na udaną transakcję. A wykorzystując znajomość rynku i techniki negocjacyjne sprawny pośrednik potrafi zaoszczędzić dla klienta nawet kilka procent wartości nieruchomości. W wielu przypadkach różnica przewyższa prowizję, którą inkasuje agent.

Opłacalność współpracy z pośrednikiem jest tym większa, że czas to pieniądz, a transakcje na rynku nieruchomości należą do czasochłonnych i pochłaniają sporo energii. Przygotowanie mieszkania lub domu do sprzedaży, odbieranie telefonów, odpisywanie na e-maile, oprowadzanie kolejnych potencjalnych klientów potrafi skutecznie zakłócić życie rodzinne i zawodowe. Współpraca z pośrednikiem eliminuje ten problem – to jego zadania, które wykonuje każdego dnia. Niektórzy agenci organizują także np. dni otwarte, na które zapraszają wielu potencjalnych klientów. Również poszukujący mieszkania lub domu współpracując z własnym agentem może zaoszczędzić sporo czasu, zwłaszcza gdy powierzy wstępne poszukiwania specjaliście. Wybór agenta powinien być jednak przemyślany. Warto wybrać najlepszych Są takie profesje, które opierają się na ludziach: ich talencie, wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach. Wybierając prawnika czy lekarza staramy się dowiedzieć wcześniej o nim jak najwięcej, bo powierzamy mu zdrowie lub bezpieczeństwo. Podobnie powinniśmy postępować z pośrednikami na rynku nieruchomości. Niezależnie od tego, czy zamierzamy kupić czy sprzedać, w grę wchodzić będą spore pieniądze, nierzadko stanowiące wielokrotność rocznych zarobków lub nawet dorobek całego życia. Podejście emocjonalne i spontaniczne w takich przypadkach należy zastąpić rzetelną analizą sytuacji. Dlatego warto dokładnie rozejrzeć się po lokalnym rynku w poszukiwaniu tych najlepszych. Dobrym pomysłem może być zapytanie znajomych, jednak ci z reguły mają tylko jednostkowe doświadczenia z konkretnym agentem. Warto też przeczesać Internet analizując aktywność poszczególnych biur obrotu nieruchomościami. I w końcu – warto pod uwagę wziąć najważniejszą nagrodę branżową, jaką jest Lider Nieruchomości Otodom.