Co przyniesie rok 2021 na rynku nieruchomości? Zapytaliśmy ekspertów

Czy rok 2021 to dobry czas na kupno wymarzonego M? A może inwestycja w nieruchomość to dobry pomysł na bezpieczne lokowanie oszczędności? O tym, jak kształtować będą się trendy na rynku nieruchomości rozmawiamy z ekspertami – laureatami nagrody Lider Nieruchomości Otodom 2020.

- Dzięki tarczom i szeroko pojętemu wsparciu dla przedsiębiorstw udało się powstrzymać skokowy wzrost bezrobocia czy bankructw firm. Musimy jednak pamiętać, że wiosną minie termin związanego z pomocą publiczną obowiązkowego utrzymania pracowników. Jeśli do tego czasu nie uporamy się z pandemią, to ten czynnik może zacząć wywierać negatywny wpływ na dynamikę cen – zaznacza Dariusz Tajerle, prezes Tekton Property , który podkreśla też wagę demografii. – Nawet uwzględniając w horyzoncie 20-30 letnim negatywny wpływ spadku liczby ludności, to duże miasta nie tylko nie powinny na tym ucierpieć, ale mogą wciąż zyskiwać mieszkańców kosztem mniejszych miejscowości, tym samym utrzymując popyt na mieszkania. I to te procesy w dłuższym terminie będą wpływały na trendy cenowe na rynku nieruchomości a nie chwilowe turbulencje i obawy związane z pandemią, której za rok dwa nikt już nie będzie pamiętał.

– Choć stabilność zatrudnienia oraz prowadzenia biznesów jest obecnie mocno zachwiana, to jednak inwestorów nie brakuje. Być może nie ma już kolejek klientów z gotówką, którzy kupowali nawet po kilka nieruchomości, ale wiara w inwestowanie w nieruchomości jest wciąż w Polsce na wysokim poziomie. Trzeba jednak mieć na uwadze to, iż zakup nieruchomości, wbrew pozorom nie jest rzeczą zupełnie prostą. Zdecydowanie należy śledzić rynek, analizować pod wieloma względami, poznać go, aby owa inwestycja nie okazała się „wielką klapą”. Inwestycje w nieruchomości uważam za bezpieczne i warte uwagi, ale musimy do tego podejść z głową – uzupełnia Kamil Kobusiński, właściciel biura nieruchomości Limeno – Salon Rynku Pierwotnego z Olsztyna.

Po trzecie: Ogródek, balkon, taras będą w cenie

Obawa przed kolejnym lockdownem, za co za tym idzie potrzebą izolacji sprawiły, że na rynku pojawił się nowy istotny trend. Potwierdzają to statystyki portalu Otodom, gdzie pod koniec 2020 roku notowano aż 62-procentowy wzrost liczby wyszukiwań mieszkań z balkonem w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ponadto, aż o 90 proc. wzrosło zainteresowanie mieszkaniami z tarasami, a o 98 proc. – z ogródkiem. Deweloperzy podkreślają, że już teraz widzą zwiększone zainteresowanie takimi nieruchomościami, a kolejne inwestycje projektują tak, by były wyposażone w powyższe udogodnienia.

– Prawdziwą szansę widzę dla budynków nazywanych "czworakami", powstającymi głównie na przedmieściach większych miast. To połączenie które najbardziej odpowiada rodzinom, zapewniając przestrzeń na wolnym powietrzu i więcej miejsca na życie rodzinne, często na zamkniętych, bezpiecznych osiedlach w stosunkowo korzystnej cenie – podkreśla Paulina Zdanowicz, kierownik Biura Skorecki Nieruchomości z Zielonej Góry.