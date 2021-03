Budżet prawdę Ci powie

W Unii Europejskiej nie brakuje politycznych wizjonerów i eksperckich scenariuszy przyszłości. Ale momentem, w którym mieszkańcy wspólnego, europejskiego domu mówią sobie sprawdzam, jest czas ujawnienia projektu wieloletniego budżetu Unii – tak zwanych wieloletnich ram finansowych.

Siedmioletni horyzont i zawar­tość Wieloletnich Ram Finanso­wych zmienia charakter rozmowy o przyszłości. W kąt idą rozmaite polityczne deklaracje i eksperckie podpowiedzi. Rozpoczyna się realny spór o to, co Unia może sfinansować, a czego nie. Swoistym fetyszem w tej rozgryw­ce staje się tzw. pozycja netto państwa, czyli różnica pomiędzy przychodami a wkładem własnym do budżetu. Odży­wa tradycyjny podział na beneficjentów i sponsorów budżetu. Jedni i drudzy pragną sprzedać porozumienie budże­towe jako sukces własnego kraju (juste retour). Dlatego Komisja Europejska, szykując projekt, musi rozpoznać mapę realnych interesów i sondować główne stolice. Wiem coś o tym, bo taki projekt już kiedyś szykowałem. Uzgadnianie bu­dżetu rodzi olbrzymie emocje i napięcia. Wprawdzie gra toczy się o niezbyt wielkie pieniądze – równowartość 1 proc. PKB krajów członkowskich i 2,5 proc. wydat­ków publicznych w Unii, ale jest to budżet, który gwarantuje przewidywalne finanso­wanie wieloletnich inwestycji. Bezcenny dar dla krajów, które są w cywilizacyj­nym pościgu.

– Unijny budżet na lata 2014-2020, który przygotowywałem jako komisarz ds. budżetu, był zapewne ostatnim przejawem solidarności z nowymi krajami ze wschodu.

SZCZEGÓLNE OKOLICZNOŚCI

Projektowanie i uzgadnianie Wielolet­nich Ram Finansowych to nigdy nie jest business as usual. Zawsze towarzyszą temu jakieś nadzwyczajne uwarunko­wania. W czasie naszego debiutu w Unii było to jej historyczne rozszerzenie. Klub zamożnych państw UE przyjął 10 krajów relatywnie biednych (beneficjentów net­to), co czyniło „stare” kraje ostrożnymi i zaważyło na sporach o budżet na lata 2007–13. Płatnicy netto kalkulowali, jakie mogą być polityczne skutki zwiększonej składki na rzecz zjednoczonej Europy. Miało to większe znaczenie niż górnolot­ne wizje przyszłości. Z kolei budżet na lata 2014–20, który projektowałem, rodził się w głębi kryzysu finansowego. Bruksela wzywała kraje członkowskie do zaciska­nia pasa (austerity), co nie sprzyjało am­bitnym planom wydatków na poziomie wspólnotowym. W krytycznym momen­cie wkroczył do akcji brytyjski premier David Cameron, żądając drastycznych cięć, by przekonać rodaków do pozostania w Unii. Nie przekonał, ale budżet euro­pejski zmalał po raz pierwszy w dziejach europejskiej integracji. Tym bardziej nale­ży docenić sukces negocjacyjny naszego kraju. Obroniliśmy rosnącą kopertę dla Polski – kraju, który konsumuje jedną czwartą unijnej polityki spójności! Wnio­skiem z kryzysu było powiązanie funduszy z zasadą racjonalnego gospodarowania. Jak zwykle potrzebne były dwa szczyty Unii, by osiągnąć porozumienie.