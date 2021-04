Sprzedaż większych apartamentów w cenie – ZŁOTA 44

ZŁOTA 44 podsumowuje pierwszy kwartał 2021 roku i ujawnia procent pozostałych apartamentów w ofercie sprzedaży.

„W ofercie biura sprzedaży ZŁOTEJ 44 pozostaje już tylko 9% apartamentów. To w większości duże powierzchnie, nawet niemal 300 – metrowe, oraz spektakularne penthouse’y. Takie apartamenty ze względu na wyjątkowe usytuowanie na najwyższych piętrach kosztują odpowiednio więcej, ale w naszej polityce cenowej nie dojdzie w najbliższym czasie do żadnych zmian. Nie przewidujemy obniżek”. – mówi Clemens Lehr, Head of Europe AMSTAR – inwestora ZŁOTEJ 44.

„Dziś doświadczamy sytuacji, w której kilkoro nabywców deklaruje chęć zakupu tego samego apartamentu. Popyt na przestrzenie luksusowe jest relatywnie duży, a rynek pierwotny kurczy się. Czas przygotowania inwestycji w segmencie luksusowym oraz czas budowy są zdecydowanie dłuższe niż w segmencie popularnym”. ­– mówi Michał Skotnicki, Prezes Zarządu ZŁOTA 44.

Dziś większym zainteresowaniem cieszą się duże apartamenty o wygodnych układach, które zapewniają każdemu członkowi rodziny indywidualną przestrzeń. Domy wypełniają rolę biura, zdalnej szkoły i miejsca do nauki. Duże apartamenty umożliwiają aranżację tak, aby każdy doświadczał komfortu w codziennych zadaniach. ZŁOTĄ 44 charakteryzują także ogromne, panoramiczne okna, które nie tylko są gwarancją spektakularnych widoków, ale przede wszystkim odpowiednio doświetlają pokoje. Apartamentowiec zbudowany z dbałością o komfort mieszkańców posiada trójszybową fasadę, która redukuje dźwięki, co ułatwia zarówno pracę, jak i naukę. Szybką komunikację zapewnia infrastruktura światłowodowa dostępna w ZŁOTEJ 44. Mieszkańcy po zawarciu umowy z operatorem mogą korzystać z sieci o prędkości nawet do 1 GB/s. Łączność to dziś podstawa w codziennych zadaniach.

Luksusowa inwestycja

Aż 26% ultra zamożnych inwestorów na świecie deklaruje chęć zakupu nowej nieruchomości w 2021 roku, a prognozy mówią o 2% wzroście cen (Knight Frank, The wealth report). To dobra perspektywa dla topowych apartamentowców. W Polsce liczba planowanych realizacji luksusowych inwestycji nie wzrasta, a wyprodukowanie nowych zajmuje kilka lat i pochłania ogromne środki. Wówczas ceny tych nieruchomości mogą być znacznie wyższe. W 2020 roku średni wzrost cen materiałów budowlanych wyniósł 1,4%. W styczniu 2021, w porównaniu do stycznia 2020 wzrosły już jednak średnio o 1,8% jak podaje Grupa PSB Handel SA. Rosnące koszty i kurczący się segment wskazują, że to świetny moment na inwestycję w luksusową nieruchomość, która oferuje korzyść w postaci zabezpieczenia przed inflacją. To także dywersyfikacja portfela inwestycji i potencjał dla późniejszych przychodów z wynajmu. Po zamknięciu sprzedaży ZŁOTEJ 44 wartość jej apartamentów z rynku wtórnego prawdopodobnie wzrośnie. Może okazać się, że to dobry moment, aby nabyć nieruchomość właśnie teraz, gdy jej cena uwzględnia koszty materiałów sprzed kilku lat, a zarazem utrzymuje najwyższą jakość surowców.

Liczne możliwości

Mieszkańcy ZŁOTEJ 44, jako społeczność Club 44, mają możliwość networkingu co może pozytywnie wpłynąć na rozwój ich biznesu, wymianę myśli, idei i rozwijanie wspólnych pasji. Biorąc udział w specjalnie organizowanych eventach, czerpią wiedzę z cenionych źródeł. Marcowy webinar stanowił ciekawą inspirację. Prowadzący Marek Zuber, znany analityk rynków finansowych mówi: „Kryzys wywołany pandemią to kryzys bez związku z cyklem ekonomicznym. Nie wszędzie też wygląda tak samo. Na przykład w Azji od połowy zeszłego roku widać go znacznie mniej. Tam wybicie jest mocne. Europa i USA będą odczuwać poważniejszą poprawę prawdopodobnie dopiero w drugiej połowie tego roku, jak będziemy mieli szczęście, to może w drugim kwartale. Niestety trzecia fala kryzysu i ograniczenia z nią związane wpływają negatywnie na aktywność gospodarczą. To wszystko jest istotne z punktu widzenia inwestorów, biznesmenów, którzy świadomi sytuacji ekonomicznej odpowiednio wcześniej muszą podejmować właściwe decyzje”. W webinarze prowadzonym dla ZŁOTEJ 44 mieszkańcy mieli możliwość wymiany takich spostrzeżeń.