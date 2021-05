Sztuka inwestowania w nieruchomości

O sztuce tworzenia inwestycji oraz o wyborach koneserów i pasjonatów sztuki a także o sposobach na zabezpieczanie majątku przed inflacją – opowiada Adam Małaczek, prezes zarządu Moderna Holding.

Czym dla Pana jest sztuka?

Sztuka jest tym, co wzbudza emocje i zachwyca. Jej granice są redefiniowane – w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w przyjętej definicji się nie mieści. Przykładem jest architektura, która przeszła niezwykłą transformację od drewnianych chat, przez modernistyczny minimalizm, po szklane wieżowce. To fascynujące, w jaki sposób potrzeba kreowania miasta przeradza wizję w projekt, a następnie fundament pod budowanie lepszego życia. Widzę podobną fascynację u naszych klientów. Ich wysokie poczucie estetyki budzi potrzebę otaczania się ikonami designu, przebywania w niebanalnie zaprojektowanej przestrzeni, mieszkania w unikatowym miejscu.

Czyli są koneserami?

Zdecydowanie. Dzieła sztuki warte miliony przyrównać możemy do najlepszych i najdroższych adresów, które kolekcjonują koneserzy. Nie godzą się na kompromisy, wymagają pięknej architektury, wysublimowanych wnętrz i topowej lokalizacji. Wybór inwestycji definiuje ich charakter, pozwala wyrazić własną osobowość, wskazać na przynależność do wybranej grupy. Widać to u klientów Banku Polskiego 1929 w Gdyni czy Moderny Powiśle w Warszawie. To projekty o niesamowitej historii miejsca i estetyce. Koneserzy kupują to, co im się podoba. Modernistyczna architektura naszych projektów jest dla nich jak nurt w sztuce, w którym upatrują wartość i się z nim utożsamiają. Wartość tych nieruchomości zabezpieczy też ich majątki przed galopującą inflacją.