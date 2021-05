Fundusze Europejskie wspierają rozwój odnawialnych źródeł energii

Jednym z priorytetowych obszarów finansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko są odnawialne źródła energii.

Obecnie trwa nabór wniosków o dofinansowanie na realizację projektów dotyczących budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystujących energię promieniowania słonecznego, o mocy znamionowej powyżej 2 MWe. Ze wsparcia mogą skorzystać m.in. przedsiębiorstwa o wysokim stopniu energochłonności.

Za nabór projektów w ramach poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Oś priorytetowa I, cel: Zmniejszenie emisyjności gospodarki) odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł, według form prawnych określonych w Regulaminie konkursu.

Nabór wniosków rozpoczął się 31.03.2021 i będzie trwał do 28.05.2021. Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę 80 mln zł, z wydzieloną pulą dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego w kwocie 30 mln zł.

Projekty dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizowane są na terenie całego kraju.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Niezbędne dokumenty, w tym Regulamin VII konkursu, dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek można złożyć za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie, bądź w Kancelarii NFOŚiGW. Zgodnie z kryteriami wyboru, preferowane będą projekty najbardziej zaawansowane w zakresie prac przygotowawczych i najbardziej efektywne pod kątem przewidywanych rezultatów inwestycji i jej kosztów finansowych.

Dlaczego warto przystąpić do konkursu?

Wcześniejsze konkursy dotyczyły różnych typów inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii i dotychczas udało się podpisać umowy o dofinansowanie na blisko 300 mln złotych. W ocenie znajdują się aktualnie projekty na kolejne 150 mln złotych.