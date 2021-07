Złota 44 notuje kolejne wzrosty wartości transakcji

Segment nieruchomości luksusowych odporny jest na kryzysy, o czym świadczy wzmożone zainteresowanie tym rynkiem wśród inwestorów w czasie pandemii. ZŁOTA 44 jako flagowy przedstawiciel segmentu notuje kolejne wzrosty wartości sprzedanych apartamentów.

Wzrosty cen nie powstrzymały nabywców, którzy akceptowali proponowane stawki za luksus. W ostatnich latach nawet najdroższe apartamenty znajdowały nowych właścicieli. Poszerzająca się grupa polskich HNWI (ang. high net worth individuals), a także zamożni przedsiębiorcy, którzy utrzymali lub zwiększyli wartość swoich biznesów w czasie pandemii, poszukują odpowiedniej inwestycji, która przechowa kapitał i utrzyma jego wartość w dobie rosnącej inflacji.

Możliwa rewolucja

„W Polsce popyt na luksusowe nieruchomość wciąż pochodzi z wewnątrz kraju. Z naszego międzynarodowego doświadczenia wynika, że kolejnym etapem rozwoju tego segmentu może być wejście zagranicznych inwestorów. W stolicach europejskich większość lokali kupują inwestorzy zagraniczni, co znacząco rozszerza grupę nabywców. Ten etap wciąż przed nami, co potwierdzają dane JLL. Zjawisko to w przyszłości może przybrać rozmiar rewolucji, która przearanżuje układ sił na polskim rynku inwestycyjnym w segmencie nieruchomości luksusowych. Polscy nabywcy mogą brać to pod uwagę lokując kapitał już teraz, gdy cena luksusu jest wciąż niższa, a popyt pochodzi z wewnątrz” - mówi Clemens Lehr Head of AMSTAR Europe.