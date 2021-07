Twórcy czasu i przestrzeni. Invest Komfort świętuje 25 lat

Invest Komfort od 25 lat współtworzy przestrzeń Trójmiasta, budując mieszkania premium w Gdyni, Gdańsku i Sopocie. Firma zrealizowała przez ten czas 46 inwestycji z ponad 6 tys. lokali mieszkalnych i usługowych.

Invest Komfort inwestuje w prestiżowych miejscach Trójmiasta. Wznosi w nich wysokiej jakości miastotwórcze kompleksy z poszanowaniem istniejącej zabudowy i przyrody, dając miastu wartość dodaną i uczestnicząc w jego rozwoju. Te obiekty to m.in. Sea Towers

i Nowe Orłowo w Gdyni, Botanica Jelitkowo, Apartamenty Brabank w Gdańsku oraz Okrzei Sopot. Zainteresowanie budowanymi przez spółkę budynkami wciąż rośnie – nie tylko wśród mieszkańców regionu, ale również inwestorów z innych części Polski i z zagranicy. Dla wielu zbudowane przez Invest Komfort mieszkania stają się drugim domem.

Unikatowe podejście

25 lat na rynku to okazja do podsumowań: co zdecydowało o powodzeniu firmy na trudnym rynku nieruchomości, co jest najważniejsze w jej działalności?

- Kluczem do naszego sukcesu są powiązane ze sobą wartości: wyróżniająca się jakość oferowanych produktów i ludzie – zdolni, doświadczeni, a przede wszystkim pełni pasji, którzy wzajemnie się inspirują do tworzenia najlepszej architektury mieszkaniowej. Wielu z nich jest z nami od lat, dlatego nasz jubileusz postanowiliśmy uczcić niezwykłą opowieścią o firmie i naszych inwestycjach z perspektywy ich twórców – informuje Mieczysław Ciomek, prezes Invest Komfortu.

Spółka przygotowała z okazji jubileuszu cykl filmów dokumentalnych pod tytułem „Twórcy czasu i przestrzeni”, w którym przedstawia „kreatorów” swoich inwestycji: od projektantów, inżynierów i architektów, po rzemieślników i artystów. Bohaterowie filmów, które są sukcesywnie udostępniane na stronie www.tworcyinvestkomfort.pl, zdradzają kulisy swojej pracy i opowiadają, na czym polega tajemnica sukcesu dewelopera. Tytuł serii filmów nawiązuje zaś do unikatowego podejścia firmy do tworzenia obiektów. Invest Komfort przykłada bowiem ogromną wagę do powstawania inwestycji – od pierwszego do ostatniego etapu. W tym celu powołał Dział Przygotowania Projektów, którego zadaniem jest opracowanie spójnej wizji każdej inwestycji i wcielanie jej w życie wspólnie z architektami, inżynierami i artystami, których zaprasza do współpracy.

Odpowiedzialność dewelopera

- W Polsce często zapomina się, że deweloperzy tworzą przestrzeń, za którą powinni być odpowiedzialni. Być jej kuratorami i prowadzić dialog o jakości realizowanych inwestycji ze społeczeństwem i władzami. W projektach deweloperskich nie powinna się liczyć ilość, lecz jakość rozumiana nie tylko jako wysoki standard użytych materiałów, ale także komfort życia. My mamy uczulenie na bylejakość. Każdy projekt tworzymy tak, aby był jak najlepszy – wyjaśnia Michał Ciomek, dyrektor ds. przygotowania projektów Invest Komfortu.

Inwestycje zrealizowane przez tę firmę znajdują uznanie klientów i autorytetów z branży budowlanej. Deweloper zdobył ponad 70 prestiżowych nagród – polskich

i międzynarodowych. Są to m.in. Orły Polskiego Budownictwa, Gazele Biznesu, Przedsiębiorstwo Fair Play, Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. Spółka jest również wielokrotnym laureatem European Property Awards.

– Z dumą patrzymy na nasze 25 lat działalności na rynku deweloperskim i inwestycje, które dzięki naszemu podejściu do budownictwa zmieniają jakość przestrzeni

i oblicze Trójmiasta. Najważniejszą wartością Invest Komfortu jest jakość architektury

i wykonawstwa, ale również duży bank ziemi w najlepszych lokalizacjach, co pozwala nam na dalszy, dynamiczny rozwój i wzmacnianie pozycji na rynku – mówi Marek Pirsztuk, wiceprezes Invest Komfortu.

Jubileuszowa kampania „Twórcy czasu i przestrzeni” została przygotowana przez Invest Komfort we współpracy z agencją marketingową Communication Unlimited, która ma na koncie działania dla wielu firm z branży nieruchomości.

*

Invest Komfort Spółka Akcyjna Sp.K. to firma deweloperska specjalizująca się w inwestycjach premium, działająca od 1995 roku na rynku nieruchomości w Trójmieście. Zrealizowała przez ten czas 46 inwestycji

z ponad 6 tys. lokali mieszkalnych i usługowych o łącznej powierzchni ponad 400 tys. mkw. Jej inwestycje to m.in. Sea Towers i Nowe Orłowo w Gdyni, Botanica Jelitkowo, Apartamenty Brabank w Gdańsku oraz Okrzei Sopot. Deweloper starannie wybiera miejsca dla swoich inwestycji. Tworzy wysokiej jakości miastotwórcze kompleksy z poszanowaniem istniejącej zabudowy i przyrody, dając miastu wartość dodaną i uczestnicząc w jego rozwoju. Projekty firmy wyróżniają się estetyką i architektonicznym kunsztem. Invest Komfort jest zdobywcą polskich i międzynarodowych nagród. Uzyskuje bardzo dobre wyniki finansowe i jest oceniany jako spółka

o największej dynamice rozwoju.

Z okazji 25-lecia firma przygotowała cykl filmów dokumentalnych „Twórcy czasu i przestrzeni”, w którym jej pracownicy i współpracownicy dzielą się swoim spojrzeniem na architekturę i zdradzają kulisy swojej pracy. Więcej informacji na stronie: www.tworcyinvestkomfort.pl.