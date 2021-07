Podatek na paliwo lotnicze. To koniec tanich linii?

Mamy nadzieję, że w proponowanej wersji podatek od paliwa lotniczego nie zostanie wprowadzony, bo jest po prostu źle wymyślony – mówi Michał Kaczmarzyk, prezes Ryanair Sun.

14 lipca Komisja Europejska ogłosiła program klimatyczny „Fit for 55”, w którym przewidziano, że od 2023 r. tradycyjne paliwo lotnicze zostanie opodatkowane. Prawdziwa burza rozpętała się w chwili, gdy analitycy rynku uznali to za początek końca tanich linii lotniczych spowodowany nawet trzykrotnym wzrostem cen biletów. Jednak zdaniem przedstawicieli tych właśnie linii takiego wzrostu cen nie będzie.

Co dalej z tanim lataniem?

Jest raczej niezagrożone. Na części tras nowy podatek w ogóle na cenę biletów nie wpłynie, będą takie, gdzie wzrost może sięgnąć 20–30 proc. A połączenia, które już dziś funkcjonują na granicy rentowności, mogą zostać zlikwidowane. Dotyczy to głównie rejsów, którymi z Polski lata się do pracy za granicę. Nie należy się zatem zbytnio przejmować tym, że analitycy z S&P Global Platts przewidują kilkukrotny wzrost cen biletów u przewoźników niskokosztowych, a w konsekwencji ich upadek. Ta firma doradcza jest znana na rynku jako ekspert od cen paliw, ale z treści analizy wynika, że raczej słabo orientuje się, jak działają linie lotnicze. Poza tym nigdy nie wiadomo, jaki cel mają wysyłane w przestrzeń publiczną analizy firm prognozujących sytuację na rynkach.

Warto zawsze podchodzić do nich z dystansem. Nie raz przecież zdarzało się, że prognozy publikowano po to, żeby osiągnąć konkretny efekt. Na przykład wpłynąć na ceny akcji na giełdach. Linie lotnicze, a zwłaszcza te tzw. tanie, są bardzo elastyczne i sprawnie reagują na zmiany sytuacji gospodarczej. Nawet jeśli Komisja Europejska sugeruje, że za podatek od tradycyjnego paliwa mają zapłacić w biletach pasażerowie i tym samym ma spaść popyt na latanie, to wcale nie oznacza, że tak będzie. Przewoźnicy mają możliwości i umiejętności takiego rozłożenia własnych kosztów, żeby uniknąć drastycznego wzrostu cen biletów i ochronić własny biznes. Choć oczywiście warto pamiętać, że cena paliwa to zwykle połowa ceny biletu.

Ekologiczna misja, ale nie tylko

Oficjalnym powodem wprowadzenia nowego podatku jest ochrona klimatu. Komisja Europejska chce, żeby linie lotnicze przestały zatruwać środowisko. Dlatego wprowadza podatek na paliwo, którego spalanie pozostawia w atmosferze dwutlenek węgla. Bez podatku ma zostać tak zwane paliwo zrównoważone, czyli to, które potocznie określamy jako biopaliwo. Tyle że tego ostatniego w lotnictwie pasażerskim używa się jeszcze niewiele, bo ok. 1 proc. I jest droższe od tradycyjnego.

– Zupełnie nie potrafię dostrzec sensu w konstrukcji nowego podatku, gdyż dotyczy on tylko przewozów na trasach wewnętrznych w Unii Europejskiej – mówi Michał Kaczmarzyk z Ryanair Sun (polskiej spółki w strukturze linii Ryanair, latającej pod znakiem handlowym Buzz). – Natomiast gdy linia z Europy będzie wylatywać poza obszar Unii, na przykład w rejs dalekodystansowy, to już nowego podatku nie zapłaci – dodaje. Zdaniem Kaczmarzyka proponowane rozwiązanie jest wręcz szkodliwe, bo skłania do nadużyć. – Na pewno pojawi się zjawisko tzw. fuel tankeringu, czyli dodatkowego tankowania samolotu „pod korek” gdzieś za granicą Unii, choćby w Kijowie, i latanie na tym nieopodatkowanym paliwie w rejsach wewnątrzeuropejskich – przewiduje prezes Ryanair Sun. Komisja Europejska nie ma uprawnień do regulowania przepisów poza obszarem własnej jurysdykcji, ale wskazane wątpliwości nasuwają wniosek, że w całej sprawie nie chodzi tylko o emitowany przez samoloty pasażerskie ślad węglowy.

Być może ważniejsza jest trwająca od dawna wojna biznesowa między tanimi a tradycyjnymi przewoźnikami. Europejskie tanie linie lotnicze, które oferują loty głównie po Europie, są solą w oku linii tradycyjnych za przyczyną atrakcyjnych cen biletów i dogodnej dla pasażerów, stale modyfikowanej siatki połączeń. Dlatego szefowie takich firm, jak Air France, British Airways i Lufthansy, nie raz już krzyczeli, że bilety za 10 euro generują sztuczny popyt i tłok w powietrzu, a tym samym przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska.

Tyle że bilety za 10 euro w praktyce prawie nie istnieją. W 200-miejscowym samolocie jest ich w ofercie kilka lub kilkanaście, a każdy, kto choć raz kupował bilet lotniczy w aplikacji taniego przewoźnika, wie, że do ceny wyjściowej trzeba jeszcze sporo doliczyć. Za obowiązkową rezerwację fotela, za bagaż kabinowy i oczywiście za ten rejestrowany, przewożony w bagażniku samolotu. Wszystko z wyjątkiem toalet na pokładach jest płatne.

Tanie linie są ważne

Zanim zacznie się podatkową walkę z tanimi liniami, warto pamiętać, że oferują one bardzo cenny produkt. Możliwość przemieszczania się dla osób mniej majętnych oraz możliwość przemieszczania się w miejsca, gdzie tzw. tradycyjni przewoźnicy w ogóle nie dolatują. Jest przecież w Europie bardzo dużo lotnisk, z których połączenia oferują tylko linie Ryanair, Wizz Air lub Easy Jet.

Dość popatrzeć na polskie lotniska regionalne, takie jak Wrocław, Katowice lub Gdańsk. Bez tanich linii te porty by po prostu nie przetrwały. Więc może i trudno się dziwić szefom tradycyjnych przewoźników, że chcą zwalczyć konkurencję, ale warto im przypomnieć, że prowadzenie tej wojny pod płaszczykiem ekologii i troski o klimat jest po prostu nieetyczne. Biznes musi ze sobą konkurować na zasadach biznesowego fair play, a nie wojny ideologicznej, nawet gdy ta ideologia co do zasady jest słuszna.

Wzrost podatku na paliwa dotyczy wszystkich linii lotniczych, nie tylko tanich. „Działania Komisji Europejskiej powinny skupić się na kompleksowym planie zapewnienia odpowiedniej ilości paliw zrównoważonych na rynku oraz na obniżeniu kosztów jego produkcji. Dodatkowe obciążenie linii lotniczych podatkiem nałożonym na standardowe paliwo lotnicze jest działaniem krótkowzrocznym i nieskutecznym. Sprawi, że linie będą miały mniej środków na inwestycje w nowoczesną flotę samolotów” – napisał LOT w swoim stanowisku.

Jak walczyć o klimat skutecznie

Bo to, że trzeba, jest poza sporem. Linie lotnicze w Europie emitują ok 4 proc. wysyłanego w przestrzeń dwutlenku węgla, więc nie są wcale największym szkodnikiem. Są na celowniku, bo widoczne na niebie białe kreski i gromadzące się w nich spaliny silników odrzutowych codziennie przypominają o problemie ochrony środowiska. Ale najlepszym sposobem na walkę o jakość klimatu nie są restrykcje podatkowe, tylko nowa technologia. Najwięksi producenci samolotów cały czas pracują nad maszynami, które spalają coraz mniej paliwa i są dzięki temu bardziej przyjazne środowisku. Boeing testuje i modyfikuje swoje konstrukcje tak, żeby mogły używać biopaliw. Airbus ma w planach wprowadzenie samolotów napędzanych wodorem.

– Wszystko to wymaga czasu – mówi ekspert lotniczy Cezary Orzech. – W lotnictwie nic nie dzieje się z dnia na dzień. Żeby latanie było bezpieczne, każda zmiana musi być poprzedzona testami, a następnie certyfikowana – dodaje. Jego zdaniem takie nagłe, podatkowe uderzenie po kieszeni jest szkodliwe. Trzeba dać więcej czasu na przystosowanie się do nowych warunków.

Rozwój i zachęty zamiast restrykcji

Dobrą wolę, żeby latanie było coraz bardziej ekologiczne, wykazują też przewoźnicy. Szefowie British Airways zapowiedzieli, że do roku 2030 biopaliwo będzie stanowiło 10 proc. zużycia w ich samolotach. Chwilę po tym w wywiadzie dla Reutersa prezes Ryanair Michael O’Leary zadeklarował, że do 2030 r. 12,5 proc. rejsów linia będzie wykonywała na zrównoważonym paliwie. Równocześnie O’Leary podkreśla, że linie lotnicze już teraz płacą do Brukseli i rządów państw europejskich bardzo wysokie podatki. Jego zdaniem dużo wyższe niż groźniejsi ekologiczni szkodnicy.

Dlatego, żeby pomóc klimatowi, nie należy wprowadzać kolejnych restrykcji finansowych, tylko stwarzać takie rozwiązania, które ułatwią przewoźnikom modernizację floty i tym samym spalanie coraz mniejszej ilości coraz bardziej przyjaznego środowisku paliwa. Należy też zintegrować europejski system kontroli ruchu lotniczego, bo samoloty latające w tzw. kluczach będą zużywały mniej paliwa i tym samym mniej zanieczyszczały środowisko.

Nie podcinać skrzydeł

To, co jest w tej chwili pewne, to jedynie to, że wokół latania wciąż trwa kłótnia. Nie ma planu, nie ma pomysłu, są tylko kolejni lobbyści ciągnący w swoją stronę. I gubiący się w tym wszystkim politycy. Pomysł, żeby na krótkich europejskich trasach samoloty zastępowała kolej, jest godny poparcia. Choć nie należy tracić z pola widzenia faktu, że budowa nowych linii kolejowych też nie jest dla środowiska obojętna. Bo trzeba wyciąć las, bo trzeba wyprodukować stal i prąd. Ale totalna wojna z lataniem nie ma sensu. Przyniesie więcej strat niż zysków i to strat nie tylko dla linii lotniczych. Także dla miast i regionów, które dzięki tym liniom są połączone. Strat dla ludzi, którzy dzięki tym liniom są prawdziwymi obywatelami całego kontynentu.

Walka z liniami lotniczymi szczególnie nie ma zupełnie sensu w Europie. Bo to właśnie w Europie linie lotnicze dysponują najnowocześniejszą i najmłodszą flotą, która dla klimatu jest zdecydowanie bardziej przyjazna niż często stare samoloty, wciąż latające w obu Amerykach lub w liniach afrykańskich. A spragnieni podróży lotniczych pasażerowie, którzy z powodu covid-19 musieli zostać w domach, i tak przełkną kolejną podwyżkę cen i zapłacą kilkanaście euro więcej za bilet. Byle tylko mieć świadomość powrotu do dawnego, normalnego życia.

