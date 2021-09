Tożsamość europejska: przesłanka integracji?

Jestem dumnym mieszkańcem Sopotu. Jestem Polakiem. Jestem Europejczykiem. Są to tożsamości, które się nie wykluczają. Odwrotnie – wspaniale się uzupełniają!

Oczywiście nie są to tożsamości równorzędne co do swej mocy. Góruje nad nimi identyfikacja narodowa. Wspólnoty narodowe wykuwały się w mitach wojennych. Ojczyzna w potrzebie albo chwała zwycięskiego oręża. Jednoczące mity i koszmary, uczestniczące w procesie narodowotwórczym, wyssane z mlekiem matki, utrwalały lektury szkolne i przekazy rodzinne. Niestety, wraz z „dobrą zmianą” wraca plemienny, wykluczający, a nie obywatelski wymiar tożsamości narodowej – niepomny doświadczeń XX w. Propaganda PiS i Orbána jest antytezą, a nie uzupełnieniem europejskiej tożsamości. Preparuje historię w wersji martyrologiczno-heroicznej i przeciwstawia „swojskość” kosmopolitycznej Unii, która wykorzenia z tradycji, a nawet zaraża zgnilizną moralną. Propaganda rządowa, wspomagana przez plebanię i szkolnictwo ministra Czarnka podmywa silną i pozytywną identyfikację ideową Polaków z Unią. Co zostaje? Unia pojmowana jako bankomat.

– Tożsamość europejska nie ma tej mocy, co mity i koszmary narodowotwórcze, wyssane z mlekiem matki, utrwalane przez szkołę i kulturę, przez kościół uświęcone.

Jest tylko jedna tożsamość równie silna jak narodowa, ale rozsadzająca Unię od wewnątrz. Są regiony, które aspirują do czegoś więcej niż autonomia w państwach federacyjnych – pragną niepodległości. Flandria w Królestwie Belgii, Katalonia i Kraj Basków w Hiszpanii, Korsyka we Francji czy Federacyjna Republika Padanii we Włoszech proklamowana w 1996 r. przez Ligę Północną oraz specjalny przypadek Szkocji. Nieporównywalne ze sobą sytuacje grupowane są pod wspólnym szyldem separatyzmu. Ambicje temperuje świadomość, że regiony uzyskujące autonomię nie mogą korzystać z uprawnień traktatowych – stawiają się więc poza Unią Europejską. Są to przypadki skrajne, które nie mają wiele wspólnego z regionalizmem świata postkomunistycznego, odmrożonym po półwieczu centralizmu. Polski regionalizm naznaczony jest powojenną zmianą granic i wędrówką ludów. Moje Pomorze to Kaszubi i Kociewiacy plus przypływ z Wilna i z głębi Polski. Najlepszym budulcem tożsamości regionalnej jest czas.

EUROPA TO COŚ WIĘCEJ NIŻ GEOGRAFIA

Wyróżnikiem Starego Kontynentu i przesłanką integracji jest poczucie przynależności do europejskiego kręgu kulturowego. Jest to wspólna pamięć, utrwalana z pokolenia na pokolenie w szkołach od Lizbony po Tallin i od Malty po Wyspy Owcze. Większość krajów członkowskich przyznaje się do wspólnego dziedzictwa, sięgającego starożytnych Greków, cywilizacji Rzymu, chrześcijaństwa, renesansu i oświecenia, a nawet rewolucji przemysłowej, która uczyniła z Europy światowego hegemona XVIII i XIX w. Nie znajdziemy tego kulturowego i historycznego spoiwa na innych kontynentach. Nic nie łączy Chińczyka z mieszkańcami Półwyspu Arabskiego.

Europa to coś więcej niż pamięć sięgająca starożytności. Współczesną przesłanką integracji jest doświadczenie tragicznych losów Europy pierwszej połowy XX w. Tu miały początek dwie wojny światowe. Tu narodziły się totalitaryzmy: komunizm i faszyzm. Lekcja XX w. jest negatywnym spoiwem europejskiej tożsamości. Unia Europejska jest wnioskiem z historii, zbudowanym na fundamencie wspólnych wartości.