Linki sponsorowane – sprawdzony sposób na skuteczną reklamę w internecie

Aby zaistnieć w wyszukiwarce Google nie trzeba od razu wydawać setek złotych na kampanię SEO. Szybszy skutek za mniejsze pieniądze mogą przynieść linki sponsorowane.

Pozycjonowanie stron internetowych to długi i żmudny proces, którego efekty zwykle pojawiają się dopiero po kilku tygodniach pracy specjalistów. Dobrze przeprowadzone kampanie linków sponsorowanych mogą przynieść rezultaty znacznie szybciej, w kilka dni przyciągając dużą ilość potencjalnych klientów.

Czym są linki sponsorowane?

Linki sponsorowane Google to płatne odnośniki do stron internetowych, które pojawiają się zwykle nad lub pod organicznymi wynikami wyszukiwania. Od tych ostatnich odróżniają się niewielkim napisem "reklama", wskazującym, że jest to element kampanii. Tego rodzaju reklamy pojawiają się również na witrynach internetowych, na których zostało zaplanowane miejsce na boksy reklamowe. W ramach kampanii linków sponsorowanych pełne koszty reklamy ponosi właściciel firmy, a liczone one są zwykle w zależności od ilości kliknięć w reklamę, według metody pay-per-clik.

Linki sponsorowane pozwalają zwiększyć ruch na stronie, przez co bezpośrednio przyczyniają się do wzrostu sprzedaży i powiększenia portfolio klientów. Wystarczy, że internauta wpisze w wyszukiwarkę odpowiednią sekwencję słów kluczowych - wówczas linki sponsorowane wyświetlają się jako pierwsze. Wielu internautów nie spędza zbyt wiele czasu na poszukiwaniach produktów lub usług i korzysta z oferty, którą znajdzie jako jedną z pierwszych. Jeśli adres strony internetowej firmy wyświetli się wysoko w wynikach wyszukiwania, a to zapewnia właśnie kampania linków sponsorowanych, odzew na ofertę może być bardzo duży.

Kampanie linków sponsorowanych w Google

Google Adwords, nazywane też Google Ads, to system reklamowy stworzony przez Google, który umożliwia korzystanie z zalet linków sponsorowanych. Jego obsługa wymaga jednak pewnej wiedzy i doświadczenia, dzięki którym kampanię linków sponsorowanych można prowadzić efektywnie. Zaprojektowanie kampanii Adwords warto więc zlecić profesjonalistom z agencji Data Masters, z której oferta można zapoznać się na https://datamasters.pl/. Samo wyświetlenie reklamy to dopiero pierwszy krok do efektywnej sprzedaży. Bazując na doświadczeniu specjalistów, można uniknąć wielu błędów, jakie często popełniają niedoświadczeni w kampaniach linków sponsorowanych właściciele firm, a tym samym zyskać czas na to co najważniejsze w biznesie - na rozwój i ciągłe ulepszanie swoich produktów i usług.

Materiał przygotowany przez Datamasters.pl