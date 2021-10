Okna dachowe na wymianę

Decydując się na wymianę okien dachowych na pewno my i nasz dom dużo zyskamy . Po pierwsze, obniżymy rachunki za ogrzewanie. Termoizolacyjna budowa okna, trzyszybowy pakiet, kołnierz uszczelniający w wersji Thermo czy też kołnierze izolacyjne wykorzystywane podczas montażu okna pozytywnie wpłyną na poprawę energooszczędności, nie tylko poddasza, ale całego budynku. Po drugie, zyskamy zdrowy klimat i dostęp do świeżego powietrza każdego dnia gdyż współczesne okna dachowe posiadają nawiewniki. Zaletą nowych okien jest zwiększone bezpieczeństwo zarówno użytkowe jak i antywłamaniowe. Opatentowany system wzmocnienia konstrukcji okna topSafe chroni przed łatwym wejściem do wnętrza pomieszczenia z zewnątrz. Dzięki temu możemy spać spokojnie wiedząc, że w naszym dachu mamy okna z zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa.

Lepsze parametry szyby i odpowiednie ukształtowanie profili ram okna powodują, że do pomieszczenia napływa więcej naturalnego światła, a wg badań ma ono dobroczynny wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie, a nawet poprawę koncentracji i zdolności uczenia się. Do okien możemy dobrać zarówno akcesoria wewnętrzne, chroniące przed ostrym światłem i dekorujące wnętrze, jak i zewnętrzne, chroniące przed nagrzewaniem, by jeszcze bardziej podnieść komfort przebywania na poddaszu. Okna dachowe FAKRO to idealne połączenie jakości, ergonomii i estetyki - każdy element jest dopracowany pod względem wzorniczym tworząc w całości atrakcyjny produkt. Trzy technologie wykończenia drewna pozwalają na zastosowanie okien w różnych pomieszczeniach, a możliwość doboru koloru zewnętrznego oblachowania do barwy pokrycia dachowego sprawia, że dom będzie wyglądał spójnie i efektownie. Natomiast okna tworzywowo-aluminiowe dostępne są w kolorze białym, bądź okleinie złoty dąb lub sosna i są dedykowane do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, jak kuchnie czy łazienki.