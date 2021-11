Laurin&Klement, Sportline i RS. Trzy oblicza Skody KODIAQ

Na pozór takie same, w rzeczywistości całkiem inne. Oto trzy odsłony jednego modelu, które mogą spełnić oczekiwania zupełnie różnych użytkowników. Prezentujemy trzy sposoby na użytkowanie jednego modelu. Poznajcie nowe oblicza Skody KODIAQ. Każde z nich zadowoli innego kierowcę, każde z nich niesie ze sobą zupełnie inne emocje. Przestronny SUV wszedł na nasz rynek w trzech fascynujących wariantach, zapewniających zarówno komfort, jak i emocje na najwyższym poziomie.

Zmodernizowana Skoda KODIAQ, dostępna m.in. w wariantach SPORTLINE, L&K oraz RS to komfort i emocje na trzy różne sposoby. Dzięki charakterystycznym elementom stylistycznym, jakości materiałów, komforcie podróżowania i prowadzenia zapewnia doznania, które sprawiają, że z każdego z tych modeli po prostu nie chce się wysiadać. Pod maskę trafiły silniki z najnowszej, niskoemisyjnej generacji EVO o mocach od 150 do 245 KM. We wszystkich trzech odmianach postawiono na parametry i wyposażenie, zapewniające radość z jazdy.

Jednym z nich jest progresywny układ kierowniczy, łączący sportowy charakter z łatwością użytkowania, standardowo montowany w wariancie SPORTLINE i RS. Zależne od kąta skrętu zmienne przełożenie układu kierowniczego zapewnia stabilniejsze i pewniejsze prowadzenie przy wyższych prędkościach oraz większą zwinność w zakrętach. Siła potrzebna do wykonania ruchu kierownicą jest niewielka podczas skręcania i parkowania w mieście.

Specjalnie dla modeli KODIAQ Sportline i RS przygotowano cyfrowy zestaw wskaźników Virtual Cockpit z pięcioma widokami i dynamicznym tłem. Ekran o przekątnej 10,25 cala wyświetla informacje, które mogą być indywidualnie konfigurowane przez kierowcę. Dostępny we wszystkich wersjach napęd na cztery koła z funkcją OFF-ROAD zapewnia zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo w trudniejszym terenie.